Trực tiếp Nashville SC vs Sporting Kansas City: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Nashville SC vs Sporting Kansas City: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể15/10/2026 02:44

Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà và bước vào cuộc tiếp đón Sporting Kansas City tại Geodis Park với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026.

Nashville SC0 - 0Sporting Kansas CityHiệp 1 — phút 9'
  • 9'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nashville SC tiếp đón Sporting Kansas City.

Cập nhật lúc 07:49 15/10/2026

Đội hình chính thức
Nashville SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Callaghan
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky
99
B. Schwake
31
A. Najar
4
J. Palacios
3
M. Woledzi
27
Baker-Whiting
16
M. Corcoran
20
E. Tagseth
7
C. Espinoza
10
H. Mukhtar
11
E. Saad
9
S. Surridge
30
S. Cleveland
2
I. James
15
Jansen Miller
28
Wyatt Meyer
99
J. Reid
11
André Luiz
22
Z. Bassong
20
K. Agyabeng
93
M. Suleymanov
24
R. Ramos
29
S. Reid
Dự bị
Nashville SC
8 P. Yazbek6 B. Acosta22 J. Bauer2 D. Lovitz41 W. Madrigal5 J. Maher14 S. Mohammed19 A. Muyl1 J. Willis
Sporting Kansas City
23 E. Bartlow16 J. Bartlett17 S. Afrifa1 J. Pulskamp7 Capita8 J. Davis14 C. Harris18 E. Karić19 T. Calheira
Cập nhật đội hình lúc 07:02 15/10/2026

Nashville SC được đánh giá cao khi tiếp Sporting Kansas City tại Geodis Park. Đội chủ nhà đang có phong độ tốt, từng thắng nhiều hơn trong các lần đối đầu gần đây và có lợi thế quen thuộc của sân nhà. Trận đấu bắt đầu lúc 07:30 ngày 15/10/2026.

Nashville SC mang đà hưng phấn về Geodis Park

Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đến ở những trận mới nhất, cho thấy đội bóng đang ở chu kỳ phong độ đi lên.

Chuỗi kết quả này tạo nền tảng tâm lý vững vàng cho đội chủ nhà. Khi được thi đấu trước khán giả quen thuộc ở Geodis Park, một đội bóng đang thắng liên tiếp thường tự tin kiểm soát nhịp độ và chủ động tạo thế trận.

Sporting Kansas City chưa có sự ổn định

Phong độ của Sporting Kansas City thiếu nhất quán hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 1 và thua 2, với kết quả đan xen giữa thắng, thua và hòa. Trận gần nhất của họ là một trận hòa, sau đó là một trận thua và một chiến thắng.

Trên bảng xếp hạng, Sporting Kansas City đứng hạng 15 với 22 điểm. Vị trí này phản ánh một mùa giải chưa thực sự thuận lợi, và việc phải hành quân đến sân của đối thủ đang hưng phấn càng khiến nhiệm vụ của đội khách thêm khó khăn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, Sporting Kansas City thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Lợi thế thuộc về đội chủ nhà, nhưng cách biệt không lớn. Điều đó cho thấy Sporting Kansas City hoàn toàn có khả năng gây khó khăn nếu tận dụng tốt cơ hội.

Việc cả 5 trận đối đầu gần nhất đều có người thắng cũng cho thấy cặp đấu này hiếm khi kết thúc trong sự nhạt nhòa. Hai đội thường chọn cách chơi đủ quyết liệt để tìm kiếm kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ và lợi thế sân nhà, Nashville SC nhiều khả năng sẽ chủ động nắm thế trận ngay từ đầu. Nếu giữ được sự ổn định như ba trận gần nhất, họ có cơ sở để kiểm soát cuộc chơi trước một đối thủ đang dao động về phong độ.

Ngược lại, Sporting Kansas City cần sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội, vì họ từng thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất. Nhìn chung, Nashville SC vẫn là bên được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ, thành tích đối đầu và điểm tựa sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nashville SC · 3 thắng0 hòaSporting Kansas City · 2 thắng
31/01/2024
Nashville SC
2 - 1
Sporting Kansas City
NS
21/09/2023
Sporting Kansas City
0 - 3
Nashville SC
NS
20/06/2022
Nashville SC
1 - 2
Sporting Kansas City
SKC
10/04/2022
Sporting Kansas City
1 - 2
Nashville SC
NS
12/10/2020
Sporting Kansas City
2 - 1
Nashville SC
SKC
Nashville SC
5 trận gần nhất
TTTHB
28
Trận
19-6-3
T-H-B
59
Ghi (TB 2.1)
22
Thủng lưới
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
HBTBT
28
Trận
6-4-18
T-H-B
35
Ghi (TB 1.3)
68
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps281567+3151HBHTB
2St. Louis City281486+1650TTTTH
3FC Dallas281387+747BTHTT
14Minnesota United FC287912-930HBBBB
15Sporting Kansas City286418-3322HBTBT
Tình hình lực lượng
Nashville SC
Không có thông tin
Sporting Kansas City
O. Blorian (Chest Injury)
Capita (Hamstring Injury)
J. Davis (Injury)
Diego Borges (Groin Injury)
M. Mosquera (Hamstring Injury)
O. Wolff (Muscle Injury)
L. Johnsen (Hamstring Injury)
O. Blorian (Chest Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Nashville SC vs Sporting Kansas City: Trận đấu đang diễn ra
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