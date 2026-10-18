TRỰC TIẾP Trực tiếp NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: Fortuna Sittard mở tỷ số Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 14 điểm, hơn NEC Nijmegen 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 19/10/2026 tại Stadion de Goffert.

NEC Nijmegen 0 - 1 Fortuna Sittard Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: NEC Nijmegen 0 - 1 Fortuna Sittard.

25' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 73% - 27% Fortuna Sittard, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

18' BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (0-1) Phút 18': Anthony Descotte (Fortuna Sittard) lập công (kiến tạo: Rodrigo Guth). Tỷ số: 0 - 1.

12' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 82% - 18% Fortuna Sittard, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Fortuna Sittard.

Cập nhật lúc 01:27 19/10/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder Fortuna Sittard Sơ đồ 5-3-2 · HLV D. Buijs 1 G. Crettaz 21 T. Storm 22 A. Kaplan 24 Deveron Fonville 34 Kevin Kers 6 D. Nejašmić 35 Jamiro Monteiro 99 Clement Bischoff 18 D. Geiger 20 N. Lebreton 30 B. Linssen 31 Branderhorst 12 Ivo Pinto 6 S. van Ottele 3 Rodrigo Guth 28 Justin Quincy Hubner 23 P. Brittijn 52 M. Ihattaren 20 É. Michut 22 Shiloh Kiesar ’t Zand 9 A. Descotte 25 L. Zeefuik Dự bị NEC Nijmegen 5 M. Bakker 11 W. Willumsson 19 Adam Tahaui 73 Gabriel Brás 9 T. Chery 38 Joep Geneste 8 Hansen-Aarøen 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 42 Y. Moslih Fortuna Sittard 24 D. Sinkgraven 14 S. Simons 7 K. Peterson 1 L. Koopmans 33 K. Reitmaier 38 Moussa Gbemou 15 N. de Groot 39 Ganni Buyukhan 2 S. Wylin Cập nhật đội hình lúc 00:32 19/10/2026

NEC Nijmegen Thống kê Fortuna Sittard 73% Kiểm soát bóng 27% 4 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 2 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội khách đứng hạng 7 với 14 điểm và đến Stadion de Goffert lúc 01:00 ngày 19/10/2026 với phong độ tốt hơn hẳn chủ nhà NEC Nijmegen, đội đang xếp hạng 11 với 9 điểm.

Fortuna Sittard giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu

Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đây là chuỗi kết quả giúp đội bóng giữ vững vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự ổn định. Fortuna Sittard không chỉ thắng nhiều mà còn hạn chế số trận thua xuống mức thấp. Với 14 điểm, đội khách đang có lợi thế rõ rệt so với đối thủ ở vòng này.

NEC Nijmegen chưa tìm lại mạch thắng

Ngược lại, NEC Nijmegen đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận.

Chuỗi kết quả này khiến NEC Nijmegen chỉ có 9 điểm và đứng hạng 11. Khoảng cách với Fortuna Sittard là 5 điểm và 4 bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, đội chủ nhà cần một chiến thắng để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội khá cân sức. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, NEC Nijmegen thắng 2 trận, Fortuna Sittard thắng 2 trận và có 1 trận hòa.

Thế cân bằng này khiến phong độ hiện tại trở thành yếu tố then chốt. Fortuna Sittard đang ở phía trên, còn NEC Nijmegen có lợi thế sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Đối với Fortuna Sittard, giữ được sự chắc chắn như những trận vừa qua là chìa khóa để tiếp tục bám sát nhóm đầu. Đội khách có đà thắng 3 trong 5 trận gần nhất và sẽ muốn duy trì tinh thần đó trên sân khách.

Về phía NEC Nijmegen, thử thách lớn nhất là tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận chưa thắng. Chủ nhà đã hòa nhiều hơn thua trong thời gian qua, nên chỉ cần tận dụng tốt các cơ hội là có thể thay đổi cục diện.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Fortuna Sittard nhỉnh hơn ở trận này. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà của NEC Nijmegen khiến trận đấu khó có kết cục dễ đoán. Một trận cạnh tranh sát sao đang chờ hai đội tại Stadion de Goffert.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất NEC Nijmegen · 2 thắng 1 hòa Fortuna Sittard · 2 thắng NEC Nijmegen 2 - 3 Fortuna Sittard FS Fortuna Sittard 3 - 2 NEC Nijmegen FS NEC Nijmegen 4 - 1 Fortuna Sittard NN Fortuna Sittard 0 - 3 NEC Nijmegen NN Fortuna Sittard 1 - 1 NEC Nijmegen Hòa

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H H H B B 8 Trận 2-3-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 14 Thủng lưới Fortuna Sittard 5 trận gần nhất H T T B T 8 Trận 4-2-2 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 6 Groningen 8 4 2 2 +6 14 T T H H B 7 Fortuna Sittard 8 4 2 2 -1 14 H T B T T 8 Heerenveen 9 3 3 3 +4 12 T B T H B … 10 Excelsior 9 3 2 4 -2 11 B B H B H 11 NEC Nijmegen 8 2 3 3 -1 9 H H B H B 12 Sparta Rotterdam 9 2 3 4 -6 9 T H B B H …

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Injury) ✚ A. Thomas (Inactive) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) Fortuna Sittard ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ I. Marquez (Injury) ✚ Y. Oukili (Groin Injury) ✚ J. Dahlhaus (Inactive) ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ I. Marquez (Injury) ✚ Y. Oukili (Groin Injury) ✚ J. Dahlhaus (Inactive)