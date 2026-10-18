Trực tiếp NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: Fortuna Sittard mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: Fortuna Sittard mở tỷ số

Văn Thể18/10/2026 20:14

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 14 điểm, hơn NEC Nijmegen 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 01:00 ngày 19/10/2026 tại Stadion de Goffert.

NEC Nijmegen0 - 1Fortuna SittardHiệp 1 — phút 27'
  • 27'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: NEC Nijmegen 0 - 1 Fortuna Sittard.

  • 25'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 73% - 27% Fortuna Sittard, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 18'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (0-1)

    Phút 18': Anthony Descotte (Fortuna Sittard) lập công (kiến tạo: Rodrigo Guth). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 82% - 18% Fortuna Sittard, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    NEC Nijmegen tiếp đón Fortuna Sittard.

Cập nhật lúc 01:27 19/10/2026

Đội hình chính thức
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
Fortuna Sittard
Sơ đồ 5-3-2 · HLV D. Buijs
1
G. Crettaz
21
T. Storm
22
A. Kaplan
24
Deveron Fonville
34
Kevin Kers
6
D. Nejašmić
35
Jamiro Monteiro
99
Clement Bischoff
18
D. Geiger
20
N. Lebreton
30
B. Linssen
31
Branderhorst
12
Ivo Pinto
6
S. van Ottele
3
Rodrigo Guth
28
Justin Quincy Hubner
23
P. Brittijn
52
M. Ihattaren
20
É. Michut
22
Shiloh Kiesar ’t Zand
9
A. Descotte
25
L. Zeefuik
Dự bị
NEC Nijmegen
5 M. Bakker11 W. Willumsson19 Adam Tahaui73 Gabriel Brás9 T. Chery38 Joep Geneste8 Hansen-Aarøen66 Almugera Raouf Mohammed Kabar42 Y. Moslih
Fortuna Sittard
24 D. Sinkgraven14 S. Simons7 K. Peterson1 L. Koopmans33 K. Reitmaier38 Moussa Gbemou15 N. de Groot39 Ganni Buyukhan2 S. Wylin
Cập nhật đội hình lúc 00:32 19/10/2026
NEC NijmegenThống kêFortuna Sittard
73%
Kiểm soát bóng
27%
4
Dứt điểm
1
2
Trúng đích
1
1
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
1
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội khách đứng hạng 7 với 14 điểm và đến Stadion de Goffert lúc 01:00 ngày 19/10/2026 với phong độ tốt hơn hẳn chủ nhà NEC Nijmegen, đội đang xếp hạng 11 với 9 điểm.

Fortuna Sittard giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu

Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đây là chuỗi kết quả giúp đội bóng giữ vững vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự ổn định. Fortuna Sittard không chỉ thắng nhiều mà còn hạn chế số trận thua xuống mức thấp. Với 14 điểm, đội khách đang có lợi thế rõ rệt so với đối thủ ở vòng này.

NEC Nijmegen chưa tìm lại mạch thắng

Ngược lại, NEC Nijmegen đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận.

Chuỗi kết quả này khiến NEC Nijmegen chỉ có 9 điểm và đứng hạng 11. Khoảng cách với Fortuna Sittard là 5 điểm và 4 bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, đội chủ nhà cần một chiến thắng để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội khá cân sức. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, NEC Nijmegen thắng 2 trận, Fortuna Sittard thắng 2 trận và có 1 trận hòa.

Thế cân bằng này khiến phong độ hiện tại trở thành yếu tố then chốt. Fortuna Sittard đang ở phía trên, còn NEC Nijmegen có lợi thế sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Đối với Fortuna Sittard, giữ được sự chắc chắn như những trận vừa qua là chìa khóa để tiếp tục bám sát nhóm đầu. Đội khách có đà thắng 3 trong 5 trận gần nhất và sẽ muốn duy trì tinh thần đó trên sân khách.

Về phía NEC Nijmegen, thử thách lớn nhất là tìm lại chiến thắng sau chuỗi trận chưa thắng. Chủ nhà đã hòa nhiều hơn thua trong thời gian qua, nên chỉ cần tận dụng tốt các cơ hội là có thể thay đổi cục diện.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Fortuna Sittard nhỉnh hơn ở trận này. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà của NEC Nijmegen khiến trận đấu khó có kết cục dễ đoán. Một trận cạnh tranh sát sao đang chờ hai đội tại Stadion de Goffert.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
NEC Nijmegen · 2 thắng1 hòaFortuna Sittard · 2 thắng
01/03/2026
NEC Nijmegen
2 - 3
Fortuna Sittard
FS
31/08/2025
Fortuna Sittard
3 - 2
NEC Nijmegen
FS
19/01/2025
NEC Nijmegen
4 - 1
Fortuna Sittard
NN
31/08/2024
Fortuna Sittard
0 - 3
NEC Nijmegen
NN
03/04/2024
Fortuna Sittard
1 - 1
NEC Nijmegen
Hòa
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
HHHBB
8
Trận
2-3-3
T-H-B
13
Ghi (TB 1.6)
14
Thủng lưới
Fortuna Sittard
5 trận gần nhất
HTTBT
8
Trận
4-2-2
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord9720+2123TTTTT
2AZ Alkmaar8611+1019BTHTT
3PSV Eindhoven9612+1519BTBTT
6Groningen8422+614TTHHB
7Fortuna Sittard8422-114HTBTT
8Heerenveen9333+412TBTHB
10Excelsior9324-211BBHBH
11NEC Nijmegen8233-19HHBHB
12Sparta Rotterdam9234-69THBBH
Tình hình lực lượng
NEC Nijmegen
E. Mor (Groin Injury)
B. Nuytinck (Ankle Injury)
P. Sandler (Injury)
D. Tadic (Injury)
A. Thomas (Inactive)
E. Mor (Groin Injury)
B. Nuytinck (Ankle Injury)
P. Sandler (Injury)
Fortuna Sittard
R. Bayram (Knee Injury)
I. Marquez (Injury)
Y. Oukili (Groin Injury)
J. Dahlhaus (Inactive)
R. Bayram (Knee Injury)
I. Marquez (Injury)
Y. Oukili (Groin Injury)
J. Dahlhaus (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: Fortuna Sittard mở tỷ số
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