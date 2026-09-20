Trực tiếp NEC Nijmegen vs GO Ahead Eagles: Hết hiệp 1, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp NEC Nijmegen vs GO Ahead Eagles: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Văn Thể20/09/2026 17:09

GO Ahead Eagles đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp hạng 9 với 9 điểm, chuẩn bị có chuyến làm khách đầy thử thách trước chủ nhà NEC Nijmegen xếp hạng 11.

NEC Nijmegen1 - 1GO Ahead EaglesNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 36'NEC Nijmegen ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 44% - 56% GO Ahead Eagles, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Søren Tengstedt (GO Ahead Eagles) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'GO Ahead Eagles ép sân

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 40% - 60% GO Ahead Eagles, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: NEC Nijmegen 48% - 52% GO Ahead Eagles, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

  • 10'BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (1-1)

    Phút 10': Stefán Ingi Sigurdarson (GO Ahead Eagles) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 2'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (1-0)

    Phút 2': Perr Schuurs (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Tjaronn Chery). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    NEC Nijmegen tiếp đón GO Ahead Eagles.

Cập nhật lúc 22:32 20/09/2026

Đội hình chính thức
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
GO Ahead Eagles
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting
12
N. Polster
73
Gabriel Brás
4
P. Schuurs
21
T. Storm
10
D. Tadić
6
D. Nejašmić
34
Kevin Kers
77
A. Thomas
9
T. Chery
20
N. Lebreton
30
B. Linssen
1
K. Haug
2
A. Sampsted
26
J. Dirksen
4
J. Kramer
5
D. James
21
Meulensteen
8
E. Linthorst
10
S. Tengstedt
16
V. Edvardsen
17
M. Suray
9
Sigurðarson
Dự bị
NEC Nijmegen
18 D. Geiger36 Freek Entius38 Joep Geneste8 Hansen-Aarøen66 Almugera Raouf Mohammed Kabar35 Jamiro Monteiro42 Y. Moslih17 B. Nuytinck14 K. Sierhuis
GO Ahead Eagles
15 R. Weijenberg33 N. Verdoni25 G. van Zwam11 O. Sivertsen34 Y. Rahmouni3 G. Nauber22 N. Marsman18 R. Margaret6 T. Jukić
Cập nhật đội hình lúc 21:19 20/09/2026
NEC NijmegenThống kêGO Ahead Eagles
44%
Kiểm soát bóng
56%
10
Dứt điểm
5
2
Trúng đích
4
1
Phạt góc
0
2
Phạm lỗi
2
3
Thủ môn cứu thua
1

Cuộc so tài giữa NEC Nijmegen và GO Ahead Eagles diễn ra vào lúc 21:45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadion de Goffert hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính. GO Ahead Eagles đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến hành quân lần này là cơ hội để họ củng cố vị thế trước sự bám đuổi quyết liệt từ chính đối thủ.

Tương quan điểm số và vị trí bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng hiện tại, GO Ahead Eagles đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 9 với 9 điểm sau chuỗi trận đã qua. Sự ổn định giúp đội khách duy trì được sự hiện diện ngay sát khu vực nhóm dự cúp châu lục.

Trong khi đó, chủ nhà NEC Nijmegen bám sát phía sau ở vị trí thứ 11 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ vỏn vẹn 2 điểm, biến màn chạm trán trực tiếp này thành bước ngoặt có thể làm đảo chiều thứ bậc giữa đôi bên.

Phân tích phong độ đôi bên

Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thể hiện sự khởi sắc đáng ghi nhận. Sau giai đoạn có phần chệch choạc với 1 trận hòa và 2 trận thua, đội chủ sân Stadion de Goffert đã tìm lại phong độ bùng nổ khi giành liên tiếp 2 chiến thắng ở các lượt đấu gần đây. Tổng thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua phản ánh một tập thể đang trên đà lấy lại sự hưng phấn và tự tin cao độ.

Bên kia chiến tuyến, GO Ahead Eagles lại mang đến hình ảnh của một tập thể cực kỳ khó bị đánh bại nhưng thiếu đi những pha kết liễu mang tính quyết định. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành 1 chiến thắng, chia điểm tới 3 trận và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại. Lối chơi kiên cường cùng khả năng chia điểm trước các đối thủ giúp họ tích lũy điểm số đều đặn qua từng vòng đấu.

Lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ ổn định, GO Ahead Eagles còn sở hữu điểm tựa tinh thần to lớn từ thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, GO Ahead Eagles chiếm ưu thế vượt trội khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ chấp nhận thất bại 1 lần trước NEC Nijmegen.

Sự áp đảo trong quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ khách. Dẫu vậy, NEC Nijmegen với lợi thế sân nhà Stadion de Goffert cùng đà tâm lý dâng cao sau 2 thắng lợi liên tiếp chắc chắn sẽ tạo nên thế trận chặt chẽ và không dễ bị khuất phục.

Đánh giá cục diện

Màn đối đầu giữa NEC Nijmegen và GO Ahead Eagles sẽ là cuộc đọ sức cân tài cân sức giữa phong độ đang lên của chủ nhà và sự thực dụng, lì lợm của đội khách. Với khoảng cách 2 điểm mong manh, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co, nơi bản lĩnh ở những thời khắc quyết định sẽ định đoạt kết quả sau cùng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
NEC Nijmegen · 1 thắng1 hòaGO Ahead Eagles · 3 thắng
17/05/2026
NEC Nijmegen
2 - 1
GO Ahead Eagles
NN
06/10/2025
GO Ahead Eagles
1 - 1
NEC Nijmegen
Hòa
09/03/2025
NEC Nijmegen
2 - 3
GO Ahead Eagles
GAE
07/12/2024
GO Ahead Eagles
5 - 0
NEC Nijmegen
GAE
23/05/2024
Bán kết
NEC Nijmegen
1 - 2
GO Ahead Eagles
GAE
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
BBHBT
6
Trận
2-1-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
12
Thủng lưới
GO Ahead Eagles
5 trận gần nhất
HHBTH
6
Trận
2-3-1
T-H-B
15
Ghi (TB 2.5)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
8Groningen7322+211THHBB
9GO Ahead Eagles6231+29HHBTH
10Heerenveen7232+29THBHB
11NEC Nijmegen6213-17BHBTT
12Telstar6123-65HBHBB
Tình hình lực lượng
NEC Nijmegen
D. Fonville (Ankle Injury)
A. Kaplan (Knee Injury)
E. Mor (Injury)
C. Bischoff (Injury)
D. Fonville (Ankle Injury)
A. Kaplan (Knee Injury)
E. Mor (Injury)
C. Bischoff (Injury)
GO Ahead Eagles
G. Nauber (Broken Leg)
P. Saathof (Knee Injury)
G. Nauber (Broken Leg)
P. Saathof (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp NEC Nijmegen vs GO Ahead Eagles: Hết hiệp 1, hòa 1-1
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