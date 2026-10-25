TRỰC TIẾP Trực tiếp NEC Nijmegen vs Groningen: Hiệp 2 bắt đầu, Groningen dẫn 2-0 Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 14 điểm. Họ làm khách của NEC Nijmegen trên sân Stadion de Goffert lúc 20h30 ngày 25/10/2026.

NEC Nijmegen 0 - 2 Groningen Hiệp 2 — phút 56' 56' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: NEC Nijmegen 0 - 2 Groningen.

50' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 65% - 35% Groningen, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (NEC Nijmegen): Tobias Storm vào sân thay Perr Schuurs.

42' Thẻ vàng Phút 42': Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen) nhận thẻ vàng (Foul).

37' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 59% - 41% Groningen, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 3.

34' BÀN THẮNG! Groningen (0-2) Phút 34': Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen) lập công (kiến tạo: Thom Van Bergen). Tỷ số: 0 - 2.

25' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 63% - 37% Groningen, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: NEC Nijmegen 54% - 46% Groningen, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

11' BÀN THẮNG! Groningen (0-1) Phút 11': Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen) lập công (kiến tạo: Marco Rente). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Groningen.

Cập nhật lúc 21:45 25/10/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien 1 G. Crettaz 4 P. Schuurs 22 A. Kaplan 24 Deveron Fonville 34 Kevin Kers 6 D. Nejašmić 35 Jamiro Monteiro 99 Clement Bischoff 9 T. Chery 20 N. Lebreton 30 B. Linssen 1 E. Vaessen 5 M. Rente 3 T. Blokzijl 4 M. Csinger 33 H. Hateboer 8 T. de Jonge 24 P. Clement 17 van der Werff 26 T. van Bergen 14 J. Schreuders 9 B. Willumsson Dự bị NEC Nijmegen 11 W. Willumsson 36 Freek Entius 73 Gabriel Brás 5 M. Bakker 18 D. Geiger 8 Hansen-Aarøen 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 12 N. Polster 14 K. Sierhuis Groningen 44 Besnik Mashuku 20 Nils Eggens 7 T. Hernes 18 T. Land 42 J. Mosselaar 16 A. Nordin 11 J. Ondrejka 2 Wouter Prins 13 L. Štubljar Cập nhật đội hình lúc 20:02 25/10/2026

NEC Nijmegen Thống kê Groningen 65% Kiểm soát bóng 35% 12 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 2 4 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 3

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 14 điểm, trong khi NEC Nijmegen đứng thứ 13 với 10 điểm. Hai đội gặp nhau tại Stadion de Goffert lúc 20h30 ngày 25/10/2026. Khoảng cách 4 điểm và 5 bậc trên bảng xếp hạng khiến trận đấu này trở thành phép thử đáng chú ý cho cả hai.

Groningen áp sát nhóm dẫn đầu

Với 14 điểm, Groningen đang đứng ở nửa trên bảng xếp hạng và nằm sát nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu lúc này đều có ý nghĩa lớn với đội khách, bởi chỉ một vài điểm cũng đủ làm thay đổi vị trí.

Phong độ gần đây của Groningen khá đa dạng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, nên đội cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà đã tạo ra trước đó, khi có 2 chiến thắng và 2 trận hòa liền trước.

NEC Nijmegen bền bỉ nhưng thiếu chiến thắng

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen đang đứng thứ 13 với 10 điểm, kém Groningen 4 điểm. Chủ nhà chưa thua trong 5 trận gần nhất, nhưng chỉ thắng 1 trận và hòa tới 4 trận. Chiến thắng gần nhất cho thấy đội đã có bước tiến, song chuỗi các trận hòa trước đó vẫn là điểm cần cải thiện.

Đội chủ nhà gặp vấn đề ở khâu chuyển hòa thành thắng, nên lợi thế trên sân Stadion de Goffert sẽ cần được tận dụng triệt để. Nếu giữ được sự chắc chắn như chuỗi trận không thua vừa qua và tăng hiệu quả ở khâu dứt điểm, NEC Nijmegen hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về NEC Nijmegen

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, NEC Nijmegen thắng 3 trận, Groningen thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường có người thắng rõ ràng, ít khi kết thúc với một điểm chia đều.

Đáng chú ý, thế đối đầu này khá cân bằng. Dù NEC Nijmegen nhỉnh hơn, Groningen vẫn thắng 2 trong 5 lần gần nhất, nên đội khách không phải bước vào trận với tâm lý lép vế.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu chuyện của trận đấu xoay quanh hai hướng đi khác nhau. Groningen cần tận dụng vị thế của đội đang ở nửa trên bảng để giữ khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục. NEC Nijmegen lại cần biến sự ổn định thành chiến thắng để thoát khỏi nhóm giữa bảng.

Chủ nhà có lợi thế về thành tích đối đầu và chuỗi trận không thua, còn đội khách mạnh hơn ở vị trí và số điểm hiện có. Một trận đấu chặt chẽ, nơi từng pha xử lý đều có thể tạo khác biệt, là kịch bản dễ xảy ra.

Nhận định

Nhìn chung, Groningen có lợi thế về thứ hạng và số điểm, nhưng thành tích đối đầu lại ủng hộ NEC Nijmegen. Khi hai yếu tố này đối nghịch nhau, trận đấu tại Stadion de Goffert hứa hẹn cạnh tranh sòng phẳng. Đội nào giữ được sự ổn định và tận dụng tốt cơ hội sẽ có nhiều khả năng giành điểm quan trọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất NEC Nijmegen · 3 thắng 0 hòa Groningen · 2 thắng Groningen 2 - 1 NEC Nijmegen GRO NEC Nijmegen 2 - 0 Groningen NN Groningen 1 - 2 NEC Nijmegen NN Groningen 2 - 1 NEC Nijmegen GRO NEC Nijmegen 6 - 0 Groningen NN

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất T H H H H 9 Trận 2-4-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 16 Thủng lưới Groningen 5 trận gần nhất B T T H H 9 Trận 4-2-3 T-H-B 22 Ghi (TB 2.4) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 7 Heerenveen 10 4 3 3 +5 15 T T B T H 8 Groningen 9 4 2 3 +3 14 B T T H H 9 GO Ahead Eagles 10 3 5 2 0 14 T B H H H … 12 Excelsior 9 3 2 4 -2 11 B B H B H 13 NEC Nijmegen 9 2 4 3 -1 10 H H H B H 14 Sparta Rotterdam 9 2 3 4 -6 9 T H B B H …

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Calf Injury) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ Y. Moslih (Inactive) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Calf Injury) Groningen ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury)