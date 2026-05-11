TRỰC TIẾP Trực tiếp NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia: Hết hiệp 1, Omonia Nicosia dẫn 1-0 NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Omonia Nicosia 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion de Goffert.

NEC Nijmegen 0 - 1 Omonia Nicosia Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

39' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: NEC Nijmegen 62% - 38% Omonia Nicosia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.

32' Thẻ vàng Phút 32': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: NEC Nijmegen 57% - 43% Omonia Nicosia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

23' BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (0-1) Phút 23': Loïs Diony (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: panagiotis andreou). Tỷ số: 0 - 1.

15' Thay người Phút 15' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Perr Schuurs.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: NEC Nijmegen 49% - 51% Omonia Nicosia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Omonia Nicosia.

Cập nhật lúc 01:33 06/11/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder Omonia Nicosia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Berg 1 G. Crettaz 73 Gabriel Brás 4 P. Schuurs 22 A. Kaplan 77 A. Thomas 6 D. Nejašmić 35 Jamiro Monteiro 99 Clement Bischoff 9 T. Chery 20 N. Lebreton 30 B. Linssen 1 T. Kaminski 93 J. Duverne 5 S. Coulibaly 37 Ľ. Šatka 21 M. Mayambela 74 P. Andreou 14 M. Marić 11 Ewandro 17 F. Tănase 7 J. Montnor 99 L. Diony Dự bị NEC Nijmegen 11 W. Willumsson 24 Deveron Fonville 38 Joep Geneste 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 34 Kevin Kers 42 Y. Moslih 12 N. Polster 3 P. Sandler 14 K. Sierhuis Omonia Nicosia 22 M. Tankovic 85 A. Neophytou 27 S. Simič 78 Pantelis Michail 96 Athos Kounounis 92 C. Panagiotis 20 L. Brouwers 40 Fabiano 90 Konstantinidis Cập nhật đội hình lúc 00:17 06/11/2026

NEC Nijmegen Thống kê Omonia Nicosia 62% Kiểm soát bóng 38% 4 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 2 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Omonia Nicosia đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu tại Stadion de Goffert lúc 00:45 ngày 06/11/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang đứng trên mình.

Khoảng cách điểm số hẹp, thứ hạng chênh lệch

Omonia Nicosia hiện đứng hạng 11 với 6 điểm. NEC Nijmegen xếp hạng 20 với 4 điểm, cách đối thủ 9 bậc nhưng chỉ kém 2 điểm.

Bảng xếp hạng đang rất sít sao. Một chiến thắng có thể thay đổi đáng kể vị thế của đội thắng, còn đội thua sẽ phải chịu thêm áp lực ở những vòng tiếp theo.

Phong độ: NEC Nijmegen khó thắng, Omonia Nicosia thất thường

Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận thua là trận gần đây nhất. Đội chủ nhà ít thua nhưng cũng khó ghi trọn điểm, khi có tới 3 trận hòa trong chuỗi này.

Omonia Nicosia có chuỗi kết quả thiếu ổn định hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó đã có hai trận thua liên tiếp. Họ đang đi vào trận này với tinh thần khá tích cực.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với NEC Nijmegen, bài toán lớn nhất là biến những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Chơi trên sân nhà, đội bóng có lý do để chủ động hơn, nhưng cũng cần cẩn trọng sau trận thua gần nhất.

Omonia Nicosia nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng đà thắng ở trận vừa qua. Do phong độ lên xuống, sự kiên nhẫn và kỷ luật trong khâu phòng ngự sẽ quyết định việc họ có mang được điểm từ chuyến làm khách hay không.

Nhận định

Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm, và phong độ gần đây của cả hai chưa có điểm nào đủ vượt trội. Đây là trận đấu có nhiều khả năng giằng co, nơi chi tiết nhỏ ở hai đầu sân có thể định đoạt kết quả.

NEC Nijmegen có động lực lớn để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Omonia Nicosia lại muốn củng cố vị trí hiện tại và nới rộng khoảng cách với đối thủ. Chính bối cảnh đó làm nên sức nóng của cuộc đối đầu này.

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất B H T H H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 8 Thủng lưới Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T B B H T 7 Trận 4-1-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T 10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 +4 6 T T B 11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 +1 6 B T T 12 Rennes 4 1 3 0 +1 6 H H T H … 19 Sturm Graz 3 1 1 1 -2 4 T B H 20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 -3 4 T H B 21 Red Bull Salzburg 3 1 1 1 -3 4 H B T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ M. Bakker (Off the roster) ✚ D. Geiger (Injury) ✚ I. Hansen-Aaroen (Off the roster) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Calf Injury) ✚ A. Tahaui (Off the roster) Omonia Nicosia ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Inactive) ✚ L. Nego (Muscle Injury) ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Inactive) ✚ L. Nego (Muscle Injury)