Trực tiếp NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia: Hết hiệp 1, Omonia Nicosia dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia: Hết hiệp 1, Omonia Nicosia dẫn 1-0
NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Omonia Nicosia 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion de Goffert.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 39'NEC Nijmegen ép sân
Cầm bóng: NEC Nijmegen 62% - 38% Omonia Nicosia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 27'Thế trận giằng co
Cầm bóng: NEC Nijmegen 57% - 43% Omonia Nicosia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 23'BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (0-1)
Phút 23': Loïs Diony (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: panagiotis andreou). Tỷ số: 0 - 1.
- 15'Thay người
Phút 15' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Perr Schuurs.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: NEC Nijmegen 49% - 51% Omonia Nicosia, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
NEC Nijmegen tiếp đón Omonia Nicosia.
Cập nhật lúc 01:33 06/11/2026
NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Omonia Nicosia đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu tại Stadion de Goffert lúc 00:45 ngày 06/11/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang đứng trên mình.
Khoảng cách điểm số hẹp, thứ hạng chênh lệch
Omonia Nicosia hiện đứng hạng 11 với 6 điểm. NEC Nijmegen xếp hạng 20 với 4 điểm, cách đối thủ 9 bậc nhưng chỉ kém 2 điểm.
Bảng xếp hạng đang rất sít sao. Một chiến thắng có thể thay đổi đáng kể vị thế của đội thắng, còn đội thua sẽ phải chịu thêm áp lực ở những vòng tiếp theo.
Phong độ: NEC Nijmegen khó thắng, Omonia Nicosia thất thường
Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận thua là trận gần đây nhất. Đội chủ nhà ít thua nhưng cũng khó ghi trọn điểm, khi có tới 3 trận hòa trong chuỗi này.
Omonia Nicosia có chuỗi kết quả thiếu ổn định hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó đã có hai trận thua liên tiếp. Họ đang đi vào trận này với tinh thần khá tích cực.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với NEC Nijmegen, bài toán lớn nhất là biến những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Chơi trên sân nhà, đội bóng có lý do để chủ động hơn, nhưng cũng cần cẩn trọng sau trận thua gần nhất.
Omonia Nicosia nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng đà thắng ở trận vừa qua. Do phong độ lên xuống, sự kiên nhẫn và kỷ luật trong khâu phòng ngự sẽ quyết định việc họ có mang được điểm từ chuyến làm khách hay không.
Nhận định
Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm, và phong độ gần đây của cả hai chưa có điểm nào đủ vượt trội. Đây là trận đấu có nhiều khả năng giằng co, nơi chi tiết nhỏ ở hai đầu sân có thể định đoạt kết quả.
NEC Nijmegen có động lực lớn để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Omonia Nicosia lại muốn củng cố vị trí hiện tại và nới rộng khoảng cách với đối thủ. Chính bối cảnh đó làm nên sức nóng của cuộc đối đầu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)