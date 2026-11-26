TRỰC TIẾPTrực tiếp NEC Nijmegen vs Rennes: Đội hình xuất phát
NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, hạng 12, hơn Rennes một điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadion de Goffert.
- 03:00Đội hình chính thức đã công bố
Đội hình ra sân của NEC Nijmegen và Rennes đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.
Cập nhật lúc 02:34 27/11/2026
NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 7 điểm. Họ đón Rennes, đội xếp hạng 17 với 6 điểm, trên sân Stadion de Goffert lúc 03:00 ngày 27/11/2026. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.
NEC Nijmegen: phong độ có thăng trầm nhưng vẫn ở nửa trên
Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ có hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy NEC Nijmegen chưa thật sự ổn định, song vẫn đủ để giữ họ ở hạng 12.
Với 7 điểm, NEC Nijmegen đứng trên Rennes năm bậc. Lợi thế thi đấu trên sân nhà là yếu tố đáng cân nhắc đối với một đội đang muốn bám đuổi nhóm phía trên.
Rennes: nhiều trận hòa, thiếu những chiến thắng
Rennes có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, đội khách thua một trận, hòa một trận, rồi lại thua một trận, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi.
Hiện Rennes đứng hạng 17 với 6 điểm. Với một đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, những trận hòa kéo dài chưa giúp họ tạo ra bước tiến rõ rệt. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ mang ý nghĩa lớn về tinh thần.
Điểm then chốt của trận đấu
Khoảng cách chỉ một điểm khiến cuộc đối đầu này mang tính cạnh tranh trực tiếp. Nếu NEC Nijmegen giành chiến thắng, họ sẽ củng cố vị trí của mình ở nửa trên. Ngược lại, Rennes cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.
Xét phong độ, NEC Nijmegen có nhiều trận thắng hơn trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Rennes có nhiều trận hòa hơn. Tuy nhiên, thất bại ở trận mới nhất của đội chủ nhà khiến họ không thể chủ quan trước một đối thủ vừa tránh được thất bại.
Nhận định
Nhìn chung, NEC Nijmegen nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và lợi thế sân nhà. Tuy vậy, phong độ chập chờn của cả hai đội cho thấy trận đấu có thể diễn ra khá cân bằng. Đội nào nắm bắt tốt hơn những khoảnh khắc quyết định sẽ có cơ hội rút ngắn hoặc nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)