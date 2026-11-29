TRỰC TIẾP Trực tiếp NEC Nijmegen vs Twente: Trận đấu đang diễn ra Twente còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 27 điểm. Họ làm khách của NEC Nijmegen trên sân Stadion de Goffert lúc 02:00 ngày 30/11/2026.

NEC Nijmegen 0 - 0 Twente Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu NEC Nijmegen tiếp đón Twente.

Cập nhật lúc 02:13 30/11/2026

Đội hình chính thức NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom 1 G. Crettaz 5 M. Bakker 22 A. Kaplan 24 Deveron Fonville 11 W. Willumsson 6 D. Nejašmić 20 N. Lebreton 99 Clement Bischoff 9 T. Chery 10 D. Tadić 30 B. Linssen 16 J. Drommel 28 B. van Rooij 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 29 A. Adelgaard 6 R. Zerrouki 10 Y. Taha 11 D. Rots 14 K. Hlynsson 27 S. Ørjasæter 9 W. Weghorst Dự bị NEC Nijmegen 42 Y. Moslih 35 Jamiro Monteiro 34 Kevin Kers 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 8 Hansen-Aarøen 18 D. Geiger 36 Freek Entius 12 N. Polster 19 Adam Tahaui Twente 18 Jordy Bawuah 41 G. Besselink 31 Yannick Gerritsen 36 Nigel Groenewald 24 K. Kurowski 23 S. Lemkin 39 J. Meilink 22 R. Pasveer 7 M. Pjaca Cập nhật đội hình lúc 01:34 30/11/2026

Twente bước vào trận làm khách trước NEC Nijmegen với cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng đang đứng hạng 3 với 27 điểm, hơn đối thủ 13 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 30/11/2026 tại Stadion de Goffert.

Twente giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện rõ trên bảng điểm. Twente có 27 điểm và đứng thứ 3. NEC Nijmegen chỉ có 14 điểm và xếp hạng 14.

Với vị thế đó, Twente có cơ sở để xem trận này là dịp củng cố nhóm đầu bảng. Chiến thắng sẽ giúp họ giữ nhịp trong cuộc bám đuổi, còn NEC Nijmegen cần điểm số để rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

Phong độ: Twente ổn định hơn, NEC Nijmegen vừa lấy lại niềm vui

Trong 5 trận gần nhất, Twente thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, trận thua của họ là trận mới nhất, nên đội khách cần phản ứng nhanh để không để cú vấp này kéo dài.

Ngược lại, NEC Nijmegen cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, tạo thêm tinh thần trước khi tiếp đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng.

Hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, Twente không thua nhiều hơn và còn có thêm một trận hòa, trong khi NEC Nijmegen thua tới 2 trận.

Thế đối đầu nghiêng về Twente

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Twente thắng 3 trận, hai đội hòa 2 trận và NEC Nijmegen chưa thắng trận nào. Đây là xu hướng có lợi cho đội khách.

Dù vậy, hai trận hòa cho thấy NEC Nijmegen từng đủ khả năng cầm chân Twente. Trên sân nhà, đội bóng này có thể tìm cách kéo trận đấu về thế cân bằng tương tự.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Twente, mấu chốt là phản ứng sau trận thua gần nhất. Một khởi đầu chắc chắn và sự tập trung cao sẽ giúp đội khách tận dụng lợi thế về đẳng cấp và thành tích đối đầu.

Với NEC Nijmegen, bài toán là tận dụng đà thắng ở trận vừa qua và khai thác lợi thế sân nhà. Đội bóng cần giữ kỷ luật để tránh lặp lại kết quả những lần chạm trán trước.

Nhận định

Nhìn chung, Twente nhỉnh hơn ở vị trí bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu. Nếu giữ được sự ổn định, đội khách hoàn toàn có thể giữ vững nhịp bám đuổi ngôi đầu. NEC Nijmegen vẫn có cơ hội gây khó dễ nếu duy trì được tinh thần sau chiến thắng gần nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất NEC Nijmegen · 0 thắng 2 hòa Twente · 3 thắng Twente 1 - 1 NEC Nijmegen Hòa NEC Nijmegen 3 - 3 Twente Hòa Twente 3 - 2 NEC Nijmegen TWE Twente 2 - 0 NEC Nijmegen TWE NEC Nijmegen 1 - 2 Twente TWE

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất T B T T B 13 Trận 3-5-5 T-H-B 21 Ghi (TB 1.6) 25 Thủng lưới Twente 5 trận gần nhất B T H T T 13 Trận 8-3-2 T-H-B 32 Ghi (TB 2.5) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 14 10 2 2 +32 32 T T T T H 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B 4 AZ Alkmaar 13 8 2 3 +12 26 T T B B H … 13 Utrecht 14 4 3 7 -13 15 T B B B H 14 NEC Nijmegen 13 3 5 5 -4 14 B T B H H 15 Sparta Rotterdam 14 3 4 7 -12 13 H B B T B …

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Schuurs (Injury) ✚ P. Sandler (Inactive) Twente ✚ M. Bruns (Injury) ✚ K. Kurowski (Injury) ✚ F. Thorvaldsen (Injury) ✚ L. Unnerstall (Injury) ✚ T. van den Belt (Injury)