TRỰC TIẾP Trực tiếp Neftchi vs Al-Hilal Saudi FC: Neftchi bị VAR từ chối bàn thắng Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 9 điểm, trước trận gặp Neftchi lúc 20:45 ngày 23/11/2026 tại Istiqlol Stadium.

Neftchi 1 - 2 Al-Hilal Saudi FC Hiệp 2 — phút 69' 69' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Neftchi 1 - 2 Al-Hilal Saudi FC.

67' Thay người Phút 67' (Neftchi): Ratinho vào sân thay Abrorbek ismoilov.

67' Thay người Phút 67' (Neftchi): Koffi Kouao vào sân thay Yan Medeiros Sasse.

67' Thay người Phút 67' (Neftchi): Vladimir Jovović vào sân thay Jamshid Iskanderov.

64' Thẻ vàng Phút 64': Theo Hernandez (Al-Hilal Saudi FC) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Neftchi 47% - 53% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 1, cứu thua 2 - 3.

58' VAR Phút 58': Bàn thắng không được công nhận — Alisher Odilov (Neftchi).

50' BÀN THẮNG! Neftchi (1-2) Phút 50': Abrorbek ismoilov (Neftchi) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Neftchi 48% - 52% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 0, cứu thua 2 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Neftchi 49% - 51% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 0 - 2.

28' BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-2) Phút 28': Gabriel Martinelli (Al-Hilal Saudi FC) lập công (kiến tạo: Ollie Watkins). Tỷ số: 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Neftchi 47% - 53% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 0.

21' BÀN THẮNG! Al-Hilal Saudi FC (0-1) Phút 21': Ollie Watkins (Al-Hilal Saudi FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Al-Hilal Saudi FC ép sân Cầm bóng: Neftchi 41% - 59% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Neftchi tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

Cập nhật lúc 22:11 23/11/2026

Đội hình chính thức Neftchi Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Islom Ismoilov Al-Hilal Saudi FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Inzaghi 1 B. Ergashev 34 F. Sayfiyev 3 Michel 20 G'ofurov 6 Ibrokhimkhalil Yuldoshev 7 A. Ismailov 5 I. Alibaev 10 J. Iskanderov 31 Yan Sasse 22 Alisher Odilov 88 M. Forss 37 Y. Bounou 3 K. Koulibaly 78 Ali Lajami 4 Yusuf Akçiçek 19 T. Hernández 22 Milinković-Savić 8 Rúben Neves 28 Mohamed Kanno 7 Gabriel Martinelli 11 O. Watkins 38 Summerville Dự bị Neftchi 23 J. Đokić 9 K. Giyosov 8 V. Jovović 11 A. Jumayev 52 K. Kouao 32 Z. Marušić 2 I. Pulatov 77 Ratinho 71 Toshmirzaev Al-Hilal Saudi FC 75 M. Meïté 87 Hassan Tambakti 72 S. Dahal 88 Hamad Al Yami 33 Mohammed Al Owais 18 Murad Al Hawsawi 24 Moteb Al Harbi 77 Nawaf Al Habashi 93 Abdullah Al Anazi Cập nhật đội hình lúc 20:19 23/11/2026

Neftchi Thống kê Al-Hilal Saudi FC 47% Kiểm soát bóng 53% 13 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 4 3 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Al-Hilal Saudi FC bước vào trận gặp Neftchi với cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Họ đang đứng hạng 2 với 9 điểm và mang theo phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 23/11/2026 trên sân Istiqlol Stadium.

Al-Hilal Saudi FC giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Hạng 2 với 9 điểm cho thấy Al-Hilal Saudi FC đang bám sát nhóm dẫn đầu. Chuỗi 5 trận gần nhất của đội gồm 4 trận thắng và 1 trận thua. Đáng chú ý, họ thắng liền hai trận gần đây nhất, sau đó thua một trận rồi thắng tiếp hai trận trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách có sự ổn định đáng kể. Một trận thua trong 5 lần ra sân chưa đủ để làm gián đoạn mạch thắng, và đây là nền tảng để Al-Hilal Saudi FC tiếp tục bám đuổi trên bảng xếp hạng.

Neftchi cần sự ổn định hơn

Neftchi hiện đứng hạng 9 với 4 điểm, kém Al-Hilal Saudi FC 5 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, sau đó là hai chiến thắng liên tiếp, một trận hòa và một trận thua ở thời điểm xa hơn.

Phong độ lên xuống khiến Neftchi khó tạo được mạch kết quả liền mạch. Chủ nhà thi đấu trên sân Istiqlol Stadium và cần tận dụng lợi thế này để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng và sự chênh lệch về phong độ nghiêng về phía Al-Hilal Saudi FC. Đội khách có chuỗi kết quả vững vàng hơn và đang đứng cao hơn bảng xếp hạng. Neftchi từng có hai trận thắng liên tiếp trong 5 trận gần nhất, nên không thể xem nhẹ.

Điều quan trọng với Al-Hilal Saudi FC là duy trì sự ổn định để giữ nhịp bám đuổi ngôi đầu. Với Neftchi, họ cần chấm dứt thất bại ở trận gần nhất và chứng minh khả năng cạnh tranh ngay trên sân nhà.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Neftchi vẫn có những chuỗi kết quả tích cực và lợi thế thi đấu trên sân nhà, nên cuộc đối đầu vẫn hứa hẹn sự cạnh tranh.

Neftchi 5 trận gần nhất B T T H B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T … 8 Al Shamal 4 1 2 1 +1 5 B T H H 9 Neftchi 4 1 1 2 -2 4 H B B T 10 Al-Ittihad FC 4 1 1 2 -3 4 B T B H T …