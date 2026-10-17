Trực tiếp NEOM vs Al-Ettifaq: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp NEOM vs Al-Ettifaq: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể17/10/2026 17:45

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 16 điểm, hạng 5, hơn Al-Ettifaq 4 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22h40 ngày 17/10/2026 tại King Khalid Sport City Stadium.

NEOM0 - 0Al-EttifaqHiệp 2 — phút 82'
  • 82'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Matija Gluscevic (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Al-Ettifaq): Abdalellah Hawsawi vào sân thay Ondrej Duda.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Al-Ettifaq): Ziyad Abdullah Al-Ghamdi vào sân thay Jordan Larsson.

  • 74'NEOM ép sân

    Cầm bóng: NEOM 57% - 43% Al-Ettifaq, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 7 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 0 - 3.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (NEOM): Muhanad Al Saad vào sân thay Georgios Masouras.

  • 62'NEOM ép sân

    Cầm bóng: NEOM 59% - 41% Al-Ettifaq, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 3.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Al-Ettifaq): Yasir Al-Shammari vào sân thay Khalid Al-Ghannam.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Al-Ettifaq): Matija Gluscevic vào sân thay Sultan Ali Huran.

  • 50'NEOM ép sân

    Cầm bóng: NEOM 62% - 38% Al-Ettifaq, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al-Ettifaq): Abdullah Al-Khateeb vào sân thay Radhi Al Oteibi.

  • 37'NEOM ép sân

    Cầm bóng: NEOM 63% - 37% Al-Ettifaq, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Alexandre Lacazette (NEOM) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'NEOM ép sân

    Cầm bóng: NEOM 63% - 37% Al-Ettifaq, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 13'NEOM ép sân

    Cầm bóng: NEOM 76% - 24% Al-Ettifaq, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    NEOM tiếp đón Al-Ettifaq.

Cập nhật lúc 00:19 18/10/2026

Đội hình chính thức
NEOM
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Galtier
Al-Ettifaq
Sơ đồ · HLV Arthur Papas
1
M. Bułka
4
Khalifah Al Dawsari
5
M. Sarr
44
N. Zézé
27
Islam Hawsawi
7
G. Masouras
15
Abdulmalik Al Oyayari
23
V. Vada
19
Mohannad Abu Taha
10
S. Benrahma
91
A. Lacazette
61
Radhi Al Otaibi
7
Khalid Al Ghannam
1
M. Rodák
5
Pedro Henrique
42
A. Kanté
17
J. Larsson
99
Sultan Ali Huran
4
J. Hendry
11
O. Duda
43
B. Celina
33
Madallah Al Olayan
Dự bị
NEOM
33 Abdulrahman Dagriri55 Muhammad Al Dosari2 Mohammed Al Burayk14 Khalil Al Absi8 Faisal Al Ghamdi6 A. Al Hassan75 Khalid Al Rammah77 Muhannad Al Saad70 Haroune Camara
Al-Ettifaq
13 Meshal Al Alaeli29 Z. Al Ghamdi92 Turki Ba Al Jawsh71 M. Gluščević77 Abdulelah87 Meshal Sibyani70 Abdullah Khateeb58 Yasir Shammari26 Riyadh Sharahili
Cập nhật đội hình lúc 22:12 17/10/2026
NEOMThống kêAl-Ettifaq
57%
Kiểm soát bóng
43%
6
Dứt điểm
1
3
Trúng đích
0
7
Phạt góc
0
11
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
3

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Al-Ettifaq lúc 22h40 ngày 17/10/2026 tại King Khalid Sport City Stadium. Đội bóng này đứng hạng 5 với 16 điểm, hơn đối thủ 2 bậc và 4 điểm trên bảng xếp hạng.

NEOM bám sát nhóm đầu bằng chuỗi phong độ ấn tượng

Trong 5 trận gần nhất, NEOM thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Trận đấu gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng đang vào cuộc đua tốp đầu với tinh thần tốt.

Sự ổn định này giúp NEOM tích lũy đủ điểm để giữ vị trí thứ 5 với 16 điểm. Với những gì thể hiện gần đây, đội chủ nhà có lý do để tin vào khả năng tiếp tục bám sát nhóm đầu.

Al-Ettifaq bất bại nhưng thiếu những chiến thắng

Al-Ettifaq cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Họ vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trước đó.

Con số này cho thấy Al-Ettifaq có khả năng giữ vững hàng thủ và hạn chế sai sót. Tuy nhiên, việc hòa nhiều hơn thắng cũng khiến họ chưa thể bứt lên trên bảng xếp hạng. Đội đang đứng thứ 7 với 12 điểm, kém NEOM 4 điểm.

Hai lần gặp nhau gần nhất đều kết thúc hòa

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, NEOM và Al-Ettifaq đều chia điểm. Cả hai chưa đội nào giành chiến thắng, cho thấy sự cân bằng đáng kể khi hai đội đối mặt.

Kết quả này khiến cuộc đối đầu sắp tới càng thêm khó đoán. Với phong độ bất bại của cả hai bên, một trận đấu chặt chẽ, nhiều giằng co là kịch bản dễ xảy ra.

Cuộc đua vị trí và điểm mấu chốt của trận đấu

Khoảng cách 4 điểm là điều khiến trận đấu này đáng chú ý. NEOM có thể nới rộng cách biệt nếu giành chiến thắng. Ngược lại, Al-Ettifaq sẽ thu hẹp khoảng cách và gây áp lực lên nhóm phía trên nếu thắng.

Về mặt chiến thuật, NEOM cần duy trì sự tự tin từ chuỗi trận tốt để chủ động kiểm soát nhịp độ. Trong khi đó, Al-Ettifaq nhiều khả năng sẽ tìm cách giữ sự chắc chắn và chờ cơ hội để chuyển hóa thành những chiến thắng còn thiếu.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, NEOM nhỉnh hơn nhờ thắng nhiều trận hơn và đang xếp trên đối thủ. Tuy nhiên, Al-Ettifaq cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất và hai đội từng chia điểm ở cả hai lần gặp nhau gần nhất. Vì thế, trận đấu hứa hẹn cân bằng, và chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
NEOM · 0 thắng2 hòaAl-Ettifaq · 0 thắng
22/05/2026
NEOM
1 - 1
Al-Ettifaq
Hòa
22/01/2026
Al-Ettifaq
0 - 0
NEOM
Hòa
NEOM
5 trận gần nhất
THTTT
8
Trận
5-1-2
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
7
Thủng lưới
Al-Ettifaq
5 trận gần nhất
THHHT
8
Trận
3-3-2
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC9711+1422TTHTT
2Al-Hilal Saudi FC8701+1921TTBTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
4Al-Ittihad FC8521+517BTTTH
5NEOM8512+716HTTTB
6Al-Ahli Jeddah8503+1015TTBTB
7Al-Ettifaq8332012HHHTB
8Al Kholood9333-412BBBTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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