TRỰC TIẾP Trực tiếp Netherlands U19 vs Belgium U19: Netherlands U19 gỡ hòa 1-1 Trận đấu giữa Netherlands U19 và Belgium U19 diễn ra lúc 18h00 ngày 24/09/2026 hứa hẹn kịch tính khi cả hai đội trẻ đều đang thể hiện phong độ thi đấu rất cao.

Netherlands U19 1 - 1 Belgium U19 Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Netherlands U19 1 - 1 Belgium U19.

62' BÀN THẮNG! Netherlands U19 (1-1) Phút 62': (Netherlands U19) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

10' BÀN THẮNG! Belgium U19 (0-1) Phút 10': (Belgium U19) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Netherlands U19 tiếp đón Belgium U19.

Cập nhật lúc 20:10 24/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Netherlands U19 và Belgium U19 diễn ra vào lúc 18h00 ngày 24/09/2026 đang thu hút sự chú ý khi cả hai đại diện trẻ đều bước vào trận đấu với điểm tựa phong độ rất cao. Sự ổn định cùng nguồn năng lượng dồi dào từ lứa cầu thủ kế cận hứa hẹn mang đến một thế trận cởi mở và giàu tính cống hiến.

Điểm tựa từ phong độ ấn tượng của hai đội

Bước vào màn so tài này, cả Netherlands U19 và Belgium U19 đều sở hữu trạng thái thi đấu đạt độ mượt mà cần thiết. Việc duy trì được sự hưng phấn trong lối chơi giúp cả hai đội tự tin triển khai các phương án chiến thuật quen thuộc ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Đặc biệt, nền tảng đào tạo trẻ của hai quốc gia luôn chú trọng khả năng kiểm soát không gian và tốc độ luân chuyển bóng. Khi cả hai tập thể đều đang đạt phong độ tốt, màn so tài nơi tuyến giữa sẽ mang ý nghĩa then chốt để quyết định bên nào có thể làm chủ nhịp điệu trận đấu.

Kết quả đối đầu gần đây

Xét về những lần chạm trán trực tiếp, dữ liệu ghi nhận hai đội từng gặp nhau 1 lần gần nhất. Trong trận đấu đó, Belgium U19 là đội giành được niềm vui trọn vẹn với 1 chiến thắng, trong khi Netherlands U19 chưa có được thắng lợi hay kết quả hòa nào.

Tuy nhiên, ở cấp độ bóng đá trẻ, các biến động về lực lượng theo từng lứa cầu thủ khiến những kết quả trước đó chỉ mang tính chất tham khảo. Với phong độ tích cực hiện tại, Netherlands U19 hoàn toàn có cơ sở để hướng tới màn trình diễn khởi sắc hơn.

Dự báo xu hướng chiến thuật

Với tinh thần thi đấu đang lên cao, cả hai đội nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi thay vì lựa chọn phương án thăm dò. Sự linh hoạt trong khâu chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sẽ là vũ khí lợi hại mà ban huấn luyện đôi bên muốn khai thác tối đa.

Thế trận đôi công tốc độ cao được kỳ vọng sẽ xuất hiện, khi mỗi bên đều sở hữu những cá nhân có khả năng tạo đột biến. Đội bóng nào tận dụng thời cơ tốt hơn và hạn chế tối đa các sai số phòng ngự sẽ nắm giữ cơ hội lớn để chiếm ưu thế trong cuộc so tài này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Netherlands U19 · 0 thắng 0 hòa Belgium U19 · 1 thắng Belgium U19 3 - 2 Netherlands U19 BU

Netherlands U19 5 trận gần nhất T B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Belgium U19 5 trận gần nhất T B H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới