Trực tiếp New England Revolution vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, Seattle Sounders dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp New England Revolution vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, Seattle Sounders dẫn 1-0

Văn Thể11/10/2026 02:26

Seattle Sounders duy trì chuỗi 5 trận bất bại khi làm khách trước New England Revolution có phong độ ổn định, hứa hẹn tạo nên màn so tài đôi công kịch tính.

New England Revolution0 - 1Seattle SoundersNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: New England Revolution 47% - 53% Seattle Sounders, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 24'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: New England Revolution 34% - 66% Seattle Sounders, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': William Sands (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Cristian Roldán (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 15'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (0-1)

    Phút 15': Hassani Dotson (Seattle Sounders) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Seattle Sounders ép sân

    Cầm bóng: New England Revolution 30% - 70% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    New England Revolution tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 07:32 11/10/2026

Đội hình chính thức
New England Revolution
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
30
M. Turner
8
M. Polster
22
E. Kohler
66
J. Wynder
23
W. Sands
10
Carles Gil
21
B. Raines
14
J. Yueill
41
L. Langoni
99
D. Turgeman
25
P. Miller
26
A. Thomas
16
A. Roldan
28
Y. Gómez
25
J. Ragen
5
N. Tolo
31
H. Dotson
7
C. Roldan
13
J. Morris
11
A. Rusnák
90
S. Gomez
9
D. Joveljić
Dự bị
New England Revolution
15 C. Baker4 T. Beason77 D. Fagundez12 I. Feingold16 D. Gazdag27 W. Harris33 D. Parisian65 J. Siqueira7 G. Yow
Seattle Sounders
45 P. Kingston85 Kossa-Rienzi19 D. Musovski39 S. Hawkins24 S. Frei27 J. Ferreira8 C. Clark37 S. Brunell17 P. Arriola
Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026
New England RevolutionThống kêSeattle Sounders
47%
Kiểm soát bóng
53%
4
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
1
2
Phạt góc
3
2
Phạm lỗi
5
0
Thủ môn cứu thua
2

Cuộc đối đầu giữa New England Revolution và Seattle Sounders diễn ra lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Boston Stadium thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ tấn công hiệu quả. Với những kết quả tích cực thời gian qua, màn chạm trán này được kỳ vọng sẽ mang đến thế trận cởi mở và giàu tính cống hiến.

Sự tự tin từ phong độ của hai hàng công

New England Revolution bước vào trận đấu với điểm tựa sân nhà Boston Stadium cùng khả năng ghi bàn đáng ghi nhận. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 trận thắng và để thua 2 trận. Dù vừa trải qua kết quả thất bại ở trận đấu gần nhất, chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó cho thấy hàng công của New England Revolution luôn duy trì sức ép lớn lên khung thành đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Seattle Sounders đang thể hiện phong độ rất ổn định với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa gần nhất. Sự vững vàng trong lối chơi cùng hiệu suất tấn công đều đặn giúp Seattle Sounders tích lũy 38 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Cục diện chặt chẽ từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ phản ánh thế trận tương đối cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Seattle Sounders giành 1 trận thắng, trong khi hai đội bất phân thắng bại với 3 trận hòa và New England Revolution chưa có được chiến thắng nào.

Khoảng cách về chuyên môn không quá lớn giữa đôi bên khiến mỗi lần chạm trán đều diễn ra kịch tính. Việc hai đội thường xuyên chia điểm trong quá khứ càng thúc đẩy quyết tâm dâng cao tấn công ở lần tái đấu này.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại Boston Stadium

Với phong độ bất bại của Seattle Sounders cùng sự bùng nổ mà New England Revolution từng thể hiện qua 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần đây, cả hai câu lạc bộ đều có đủ cơ sở để triển khai lối chơi chủ động. Một thế trận đôi công tốc độ cao nhiều khả năng sẽ được thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Boston Stadium.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New England Revolution · 0 thắng3 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
07/07/2024
Seattle Sounders
2 - 0
New England Revolution
SS
07/04/2021
New England Revolution
-
Seattle Sounders
Hòa
11/08/2019
Seattle Sounders
3 - 3
New England Revolution
Hòa
08/07/2018
New England Revolution
0 - 0
Seattle Sounders
Hòa
30/04/2017
Seattle Sounders
3 - 3
New England Revolution
Hòa
New England Revolution
5 trận gần nhất
BTTTB
27
Trận
14-4-9
T-H-B
45
Ghi (TB 1.7)
36
Thủng lưới
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
TTTHH
27
Trận
10-8-9
T-H-B
35
Ghi (TB 1.3)
35
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps271557+3150BHTBT
2St. Louis City271386+1247TTTHT
3FC Dallas271386+847THTTT
6Los Angeles FC281189+1341BHBTH
7Seattle Sounders271089038TTTHH
8Colorado Rapids2711313036BHTHB
Tình hình lực lượng
New England Revolution
M. Fofana (Lower-Body Injury)
J. Harrison (Lower-Body Injury)
A. Yusuf (Muscle Injury)
L. Campana (Hamstring Injury)
M. Fofana (Lower-Body Injury)
J. Harrison (Lower-Body Injury)
A. Yusuf (Muscle Injury)
L. Campana (Hamstring Injury)
Seattle Sounders
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Tendon Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
J. Ferreira (Muscle Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Tendon Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
J. Ferreira (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp New England Revolution vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, Seattle Sounders dẫn 1-0
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