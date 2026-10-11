Trực tiếp New England Revolution vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, Seattle Sounders dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp New England Revolution vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, Seattle Sounders dẫn 1-0
Seattle Sounders duy trì chuỗi 5 trận bất bại khi làm khách trước New England Revolution có phong độ ổn định, hứa hẹn tạo nên màn so tài đôi công kịch tính.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: New England Revolution 47% - 53% Seattle Sounders, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 24'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: New England Revolution 34% - 66% Seattle Sounders, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 24'Thẻ vàng
Phút 24': William Sands (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Foul).
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Cristian Roldán (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).
- 15'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (0-1)
Phút 15': Hassani Dotson (Seattle Sounders) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Seattle Sounders ép sân
Cầm bóng: New England Revolution 30% - 70% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
New England Revolution tiếp đón Seattle Sounders.
Cập nhật lúc 07:32 11/10/2026
Cuộc đối đầu giữa New England Revolution và Seattle Sounders diễn ra lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Boston Stadium thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ tấn công hiệu quả. Với những kết quả tích cực thời gian qua, màn chạm trán này được kỳ vọng sẽ mang đến thế trận cởi mở và giàu tính cống hiến.
Sự tự tin từ phong độ của hai hàng công
New England Revolution bước vào trận đấu với điểm tựa sân nhà Boston Stadium cùng khả năng ghi bàn đáng ghi nhận. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 trận thắng và để thua 2 trận. Dù vừa trải qua kết quả thất bại ở trận đấu gần nhất, chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó cho thấy hàng công của New England Revolution luôn duy trì sức ép lớn lên khung thành đối phương.
Ở bên kia chiến tuyến, Seattle Sounders đang thể hiện phong độ rất ổn định với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa gần nhất. Sự vững vàng trong lối chơi cùng hiệu suất tấn công đều đặn giúp Seattle Sounders tích lũy 38 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Cục diện chặt chẽ từ lịch sử đối đầu
Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ phản ánh thế trận tương đối cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Seattle Sounders giành 1 trận thắng, trong khi hai đội bất phân thắng bại với 3 trận hòa và New England Revolution chưa có được chiến thắng nào.
Khoảng cách về chuyên môn không quá lớn giữa đôi bên khiến mỗi lần chạm trán đều diễn ra kịch tính. Việc hai đội thường xuyên chia điểm trong quá khứ càng thúc đẩy quyết tâm dâng cao tấn công ở lần tái đấu này.
Kỳ vọng thế trận cởi mở tại Boston Stadium
Với phong độ bất bại của Seattle Sounders cùng sự bùng nổ mà New England Revolution từng thể hiện qua 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần đây, cả hai câu lạc bộ đều có đủ cơ sở để triển khai lối chơi chủ động. Một thế trận đôi công tốc độ cao nhiều khả năng sẽ được thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Boston Stadium.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)