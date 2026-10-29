Trực tiếp New York City FC vs Atlanta United FC: Atlanta United FC gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp New York City FC vs Atlanta United FC: Atlanta United FC gỡ hòa 1-1

Văn Thể29/10/2026 01:43

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi New York City FC tiếp Atlanta United FC lúc 06h30 ngày 29/10 trên sân Citi Field.

New York City FC1 - 1Atlanta United FCHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: New York City FC 1 - 1 Atlanta United FC.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (New York City FC): Bénie Adama Traoré vào sân thay Hannes Wolf.

  • 88'BÀN THẮNG! Atlanta United FC (1-1)

    Phút 88': Breel Embolo (Atlanta United FC) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: New York City FC 49% - 51% Atlanta United FC, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 3 - 4.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Atlanta United FC): Elías Báez vào sân thay Matthew Edwards.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Matthew Edwards (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: New York City FC 51% - 49% Atlanta United FC, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Atlanta United FC): Fafà Picault vào sân thay Tristan Muyumba.

  • 70'BÀN THẮNG! New York City FC (1-0)

    Phút 70': Nicolás Fernández Mercau (New York City FC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Tristan Muyumba (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Thay người

    Phút 64' (New York City FC): Keaton Parks vào sân thay Aiden O'Neill.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (New York City FC): Malachi Jones vào sân thay Agustin Ojeda.

  • 63'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: New York City FC 52% - 48% Atlanta United FC, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 3 - 2.

  • 51'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: New York City FC 51% - 49% Atlanta United FC, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Talles Magno (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: New York City FC 48% - 52% Atlanta United FC, dứt điểm 1 - 9 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 0.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Paulo Díaz (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 28'Thay người

    Phút 28' (New York City FC): Talles Magno vào sân thay Alonso Martinez.

  • 25'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: New York City FC 44% - 56% Atlanta United FC, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 23'VAR

    Phút 23': Bàn thắng không được công nhận — Breel Embolo (Atlanta United FC).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: New York City FC 43% - 57% Atlanta United FC, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Mauricio Amaro (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': Tayvon Gray (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    New York City FC tiếp đón Atlanta United FC.

Cập nhật lúc 08:35 29/10/2026

Đội hình chính thức
New York City FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen
Atlanta United FC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV G. Martino
49
M. Freese
24
T. Gray
13
Thiago Martins
6
J. Sands
22
O'Toole
21
O'Neill
8
A. Perea
26
A. Ojeda
7
Fernández Mercau
17
H. Wolf
16
A. Martínez
1
L. Hoyos
55
T. Jacob
27
P. Díaz
6
J. Alonso
47
Matthew Edwards
14
M. Amaro
59
A. Miranchuk
11
G. Galoppo
8
T. Muyumba
10
M. Almirón
36
B. Embolo
Dự bị
New York City FC
88 M. Jones20 Luighi Hanri3 M. Miazga55 K. Parks34 Raul Gustavo30 T. Romero32 J. Shore11 Talles Magno9 B. Traoré
Atlanta United FC
19 Sergio Santos48 C. Sanchez22 F. Picault42 Jayden Hibbert16 Adrian Gill35 A. Fortune20 L. Brennan3 E. Báez7 S. Alzate
Cập nhật đội hình lúc 06:02 29/10/2026
New York City FCThống kêAtlanta United FC
49%
Kiểm soát bóng
51%
10
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
3
3
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
4
3
Thủ môn cứu thua
4

New York City FC và Atlanta United FC bước vào trận đấu tại Citi Field với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 29/10/2026. Hai đội đang đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng, nên một kết quả tích cực có thể giúp họ lấy lại nhịp độ.

New York City FC: chuỗi trận không thắng kéo dài

Trong 5 trận gần nhất, New York City FC chưa thắng trận nào. Đội chủ nhà hòa 3 trận và thua 2 trận. Hai trận gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp.

Điểm đáng chú ý là New York City FC không sa sút hoàn toàn. Việc hòa 3 trong 5 trận cho thấy đội vẫn đủ khả năng giữ điểm. Tuy nhiên, thiếu một chiến thắng để kéo dài mạch kết quả khiến đội vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm giữa bảng. Hiện New York City FC đứng thứ 12 với 35 điểm.

Atlanta United FC: sa sút và cần một điểm tựa

Phong độ của Atlanta United FC còn khó khăn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Đáng lo ngại hơn, đội đang thua 2 trận liên tiếp.

Chiến thắng duy nhất trong chuỗi này cho thấy Atlanta United FC vẫn có khả năng tìm ra điểm số khi vào đúng nhịp. Dù vậy, đội cần sự ổn định trước khi nghĩ đến việc nhìn lên cao hơn. Hiện đội xếp thứ 14 với 30 điểm, kém đối thủ 5 điểm.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, New York City FC thắng 1 trận, Atlanta United FC thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với kết quả hòa.

Hòa chiếm phần lớn các lần chạm trán, nên đây là cặp đấu thường được giải quyết bằng những chi tiết nhỏ. Cả hai đang ở trạng thái cần điểm, vì vậy việc ai dám chủ động hơn ngay từ đầu có thể tạo ra khác biệt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với một đội chưa thắng trong 5 trận và một đội đang thua hai trận liên tiếp, yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò lớn. New York City FC có lợi thế là đang thua ít hơn và có chuỗi giữ điểm khá đều. Ngược lại, Atlanta United FC có động lực rõ ràng để đảo chiều sau hai thất bại gần nhất.

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng không quá lớn, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi bức tranh giữa hai đội. Chiến thắng sẽ giúp bên thắng tạo thêm khoảng cách hoặc rút ngắn chênh lệch. Một kết quả hòa vốn quen thuộc với cặp đấu này cũng không phải kịch bản bất ngờ.

Nhận định

Cả hai đội cùng cần phá vỡ chuỗi trận không như ý, nên đây là trận đấu nhiều áp lực hơn là phô diễn. New York City FC có phần nhỉnh hơn về vị trí và độ ổn định, trong khi Atlanta United FC cần một phản ứng sau hai trận thua liên tiếp. Với lịch sử đối đầu cân bằng và phong độ gần đây của cả hai, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và được quyết định bởi bên giữ được sự tập trung tốt hơn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New York City FC · 1 thắng3 hòaAtlanta United FC · 1 thắng
27/09/2026
Atlanta United FC
2 - 2
New York City FC
Hòa
13/06/2025
New York City FC
4 - 0
Atlanta United FC
NYC
30/03/2025
Atlanta United FC
4 - 3
New York City FC
AUF
18/07/2024
Atlanta United FC
2 - 2
New York City FC
Hòa
07/04/2024
New York City FC
1 - 1
Atlanta United FC
Hòa
New York City FC
5 trận gần nhất
HHBBH
31
Trận
8-11-12
T-H-B
45
Ghi (TB 1.5)
43
Thủng lưới
Atlanta United FC
5 trận gần nhất
BBTBH
31
Trận
8-6-17
T-H-B
39
Ghi (TB 1.3)
54
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC312173+4370THTTT
2New England Revolution3117410+955TTTBB
3Inter Miami3115106+2055BTTTB
11Toronto FC3181211-1136BTHTB
12New York City FC3181112+235HHBBH
13DC United3171212-1733BBBTB
14Atlanta United FC318617-1530BBTBH
15CF Montreal316718-2625BHBBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp New York City FC vs Atlanta United FC: Atlanta United FC gỡ hòa 1-1
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