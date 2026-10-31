Trực tiếp New York City FC vs CF Montreal: Hiệp 2 bắt đầu, New York City FC dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp New York City FC vs CF Montreal: Hiệp 2 bắt đầu, New York City FC dẫn 1-0
Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi New York City FC gặp CF Montreal lúc 01h00 ngày 01/11/2026 tại Citi Field.
- 88'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: New York City FC 1 - 0 CF Montreal.
- 77'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: New York City FC 54% - 46% CF Montreal, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 1 - 1.
- 74'Thay người
Phút 74' (CF Montreal): Fabian Herbers vào sân thay Olger Escobar.
- 74'Thay người
Phút 74' (CF Montreal): Luca Petrasso vào sân thay Dawid Bugaj.
- 74'Thay người
Phút 74' (CF Montreal): Matthew Longstaff vào sân thay Samuel Piette.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Viktor Radojević (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 70'Thay người
Phút 70' (New York City FC): Keaton Parks vào sân thay Andrés Perea.
- 64'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: New York City FC 55% - 45% CF Montreal, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 0.
- 57'Thay người
Phút 57' (New York City FC): Luighi Hanri Sousa Santos vào sân thay Talles Magno.
- 57'Thay người
Phút 57' (New York City FC): Raul Bicalho vào sân thay Jonathan Shore.
- 57'Thay người
Phút 57' (New York City FC): Hannes Wolf vào sân thay Bénie Adama Traoré.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Talles Magno (New York City FC) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 52'Thẻ vàng
Phút 52': Jonathan Shore (New York City FC) nhận thẻ vàng (Handball).
- 50'New York City FC ép sân
Cầm bóng: New York City FC 58% - 42% CF Montreal, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 10.
- 47'Thẻ vàng
Phút 47': Olger Escobar (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (New York City FC): Nico Cavallo vào sân thay Kevin O'Toole.
- 41'BÀN THẮNG! New York City FC (1-0)
Phút 41': Andrés Perea (New York City FC) lập công (kiến tạo: Nicolás Fernández Mercau). Tỷ số: 1 - 0.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Daniel Pereira (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: New York City FC 56% - 44% CF Montreal, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 7 - 8.
- 29'Thẻ vàng
Phút 29': Alexis Sanchez (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'New York City FC ép sân
Cầm bóng: New York City FC 59% - 41% CF Montreal, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 5.
- 23'Thẻ vàng
Phút 23': Kevin O'Toole (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: New York City FC 54% - 46% CF Montreal; phạm lỗi 2 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
New York City FC tiếp đón CF Montreal.
Cập nhật lúc 02:55 01/11/2026
New York City FC và CF Montreal bước vào trận đấu lúc 01h00 ngày 01/11/2026 tại Citi Field với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Mỗi đội mang theo một câu chuyện riêng, nhưng đều cần một kết quả tích cực để lấy lại sự tự tin.
Phong độ: hai đội cùng thiếu những chiến thắng
Trong 5 trận gần nhất, New York City FC chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là trận thắng ở lần ra sân gần nhất, sau hai trận hòa liên tiếp. Hai trận thua nằm ở giai đoạn sớm hơn của chuỗi này, nên đội bóng đang có ba trận liền không thua.
Ở chiều ngược lại, CF Montreal có quãng thời gian khó khăn hơn. Họ chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận thua và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội khách thua cả hai trận gần đây nhất, nên cần một kết quả tích cực để chặn đà đi xuống.
Thế đối đầu nghiêng về CF Montreal
Dù phong độ không mấy ấn tượng, CF Montreal lại có lịch sử gặp New York City FC khá thuận lợi. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, họ thắng 4 trận, còn New York City FC thắng 1 trận và không có trận hòa nào.
Con số này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng, người thua rõ ràng. Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ là một lát cắt. Phong độ hiện tại của CF Montreal chưa có trận thắng nào, nên lợi thế tâm lý từ quá khứ chưa chắc đã chuyển thành điểm số.
Vị trí trên bảng xếp hạng
New York City FC đang xếp hạng 12 với 38 điểm, còn CF Montreal đứng hạng 15 với 25 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 13 điểm, một chênh lệch khá rõ về thành tích cả mùa.
Vì vậy, New York City FC có lý do để kỳ vọng nhiều hơn khi nhìn vào bảng điểm. Trong khi đó, CF Montreal đang ở nhóm thấp hơn và rất cần điểm số để rút ngắn khoảng cách.
Điểm then chốt của trận đấu
Với New York City FC, vấn đề nằm ở sự ổn định. Đội có 3 trận không thua gần đây nhưng mới thắng 1 trong 5 trận, nên bài toán là biến những trận hòa thành chiến thắng. Một khởi đầu tốt sẽ giúp họ giữ nhịp từ trận thắng gần nhất.
Với CF Montreal, thử thách là phá vỡ chuỗi không thắng. Hai trận thua gần nhất cho thấy đội cần sự chắc chắn hơn trong từng pha bóng. Thế đối đầu thuận lợi là điểm tựa tinh thần, nhưng họ cần chuyển hóa nó thành hiệu quả trên sân.
Nhận định
Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng muốn kết thúc những ngày không như ý. New York City FC nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và đang có 3 trận không thua. CF Montreal lại có thành tích đối đầu vượt trội trong 5 lần gần nhất.
Khi cả hai cùng khát một chiến thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đội nào kiểm soát tốt áp lực và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có lợi thế để rời Citi Field với kết quả tích cực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)