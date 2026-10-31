TRỰC TIẾP Trực tiếp New York City FC vs CF Montreal: Hiệp 2 bắt đầu, New York City FC dẫn 1-0 Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi New York City FC gặp CF Montreal lúc 01h00 ngày 01/11/2026 tại Citi Field.

New York City FC 1 - 0 CF Montreal Hiệp 2 — phút 88' 88' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: New York City FC 1 - 0 CF Montreal.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New York City FC 54% - 46% CF Montreal, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 1 - 1.

74' Thay người Phút 74' (CF Montreal): Fabian Herbers vào sân thay Olger Escobar.

74' Thay người Phút 74' (CF Montreal): Luca Petrasso vào sân thay Dawid Bugaj.

74' Thay người Phút 74' (CF Montreal): Matthew Longstaff vào sân thay Samuel Piette.

73' Thẻ vàng Phút 73': Viktor Radojević (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thay người Phút 70' (New York City FC): Keaton Parks vào sân thay Andrés Perea.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: New York City FC 55% - 45% CF Montreal, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 0.

57' Thay người Phút 57' (New York City FC): Luighi Hanri Sousa Santos vào sân thay Talles Magno.

57' Thay người Phút 57' (New York City FC): Raul Bicalho vào sân thay Jonathan Shore.

57' Thay người Phút 57' (New York City FC): Hannes Wolf vào sân thay Bénie Adama Traoré.

55' Thẻ vàng Phút 55': Talles Magno (New York City FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

52' Thẻ vàng Phút 52': Jonathan Shore (New York City FC) nhận thẻ vàng (Handball).

50' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 58% - 42% CF Montreal, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 10.

47' Thẻ vàng Phút 47': Olger Escobar (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (New York City FC): Nico Cavallo vào sân thay Kevin O'Toole.

41' BÀN THẮNG! New York City FC (1-0) Phút 41': Andrés Perea (New York City FC) lập công (kiến tạo: Nicolás Fernández Mercau). Tỷ số: 1 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': Daniel Pereira (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: New York City FC 56% - 44% CF Montreal, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 7 - 8.

29' Thẻ vàng Phút 29': Alexis Sanchez (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

25' New York City FC ép sân Cầm bóng: New York City FC 59% - 41% CF Montreal, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 5.

23' Thẻ vàng Phút 23': Kevin O'Toole (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: New York City FC 54% - 46% CF Montreal; phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu New York City FC tiếp đón CF Montreal.

Cập nhật lúc 02:55 01/11/2026

Đội hình chính thức New York City FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Jansen CF Montreal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy 49 M. Freese 24 T. Gray 13 Thiago Martins 6 J. Sands 22 O'Toole 32 J. Shore 7 Fernández Mercau 8 A. Perea 26 A. Ojeda 11 Talles Magno 9 B. Traoré 41 S. Keita 27 D. Bugaj 5 B. Craig 4 B. Vera 28 V. Radojević 6 S. Piette 7 D. Pereira 18 H. Synchuk 29 O. Escobar 16 W. Carmona 10 A. Sánchez Dự bị New York City FC 2 Nico Cavallo 27 C. Flax 88 M. Jones 20 Luighi Hanri 3 M. Miazga 55 K. Parks 34 Raul Gustavo 30 T. Romero 17 H. Wolf CF Montreal 13 L. Petrasso 14 D. Ríos 17 D. Sealy 23 N. Streit 24 E. Morales 22 V. Loturi 8 M. Longstaff 21 F. Herbers 1 S. Breza Cập nhật đội hình lúc 00:32 01/11/2026

New York City FC Thống kê CF Montreal 54% Kiểm soát bóng 46% 8 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 1 2 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 13 1 Thủ môn cứu thua 1

New York City FC và CF Montreal bước vào trận đấu lúc 01h00 ngày 01/11/2026 tại Citi Field với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Mỗi đội mang theo một câu chuyện riêng, nhưng đều cần một kết quả tích cực để lấy lại sự tự tin.

Phong độ: hai đội cùng thiếu những chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, New York City FC chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là trận thắng ở lần ra sân gần nhất, sau hai trận hòa liên tiếp. Hai trận thua nằm ở giai đoạn sớm hơn của chuỗi này, nên đội bóng đang có ba trận liền không thua.

Ở chiều ngược lại, CF Montreal có quãng thời gian khó khăn hơn. Họ chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận thua và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội khách thua cả hai trận gần đây nhất, nên cần một kết quả tích cực để chặn đà đi xuống.

Thế đối đầu nghiêng về CF Montreal

Dù phong độ không mấy ấn tượng, CF Montreal lại có lịch sử gặp New York City FC khá thuận lợi. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, họ thắng 4 trận, còn New York City FC thắng 1 trận và không có trận hòa nào.

Con số này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng, người thua rõ ràng. Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ là một lát cắt. Phong độ hiện tại của CF Montreal chưa có trận thắng nào, nên lợi thế tâm lý từ quá khứ chưa chắc đã chuyển thành điểm số.

Vị trí trên bảng xếp hạng

New York City FC đang xếp hạng 12 với 38 điểm, còn CF Montreal đứng hạng 15 với 25 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 13 điểm, một chênh lệch khá rõ về thành tích cả mùa.

Vì vậy, New York City FC có lý do để kỳ vọng nhiều hơn khi nhìn vào bảng điểm. Trong khi đó, CF Montreal đang ở nhóm thấp hơn và rất cần điểm số để rút ngắn khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Với New York City FC, vấn đề nằm ở sự ổn định. Đội có 3 trận không thua gần đây nhưng mới thắng 1 trong 5 trận, nên bài toán là biến những trận hòa thành chiến thắng. Một khởi đầu tốt sẽ giúp họ giữ nhịp từ trận thắng gần nhất.

Với CF Montreal, thử thách là phá vỡ chuỗi không thắng. Hai trận thua gần nhất cho thấy đội cần sự chắc chắn hơn trong từng pha bóng. Thế đối đầu thuận lợi là điểm tựa tinh thần, nhưng họ cần chuyển hóa nó thành hiệu quả trên sân.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng muốn kết thúc những ngày không như ý. New York City FC nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và đang có 3 trận không thua. CF Montreal lại có thành tích đối đầu vượt trội trong 5 lần gần nhất.

Khi cả hai cùng khát một chiến thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đội nào kiểm soát tốt áp lực và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có lợi thế để rời Citi Field với kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York City FC · 1 thắng 0 hòa CF Montreal · 4 thắng CF Montreal 1 - 0 New York City FC CM CF Montreal 1 - 0 New York City FC CM New York City FC 0 - 1 CF Montreal CM CF Montreal 2 - 0 New York City FC CM New York City FC 2 - 0 CF Montreal NYC

New York City FC 5 trận gần nhất T H H B B 32 Trận 9-11-12 T-H-B 47 Ghi (TB 1.5) 44 Thủng lưới CF Montreal 5 trận gần nhất B B H H B 32 Trận 6-7-19 T-H-B 36 Ghi (TB 1.1) 66 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 32 21 8 3 +43 71 H T H T T 2 New England Revolution 32 18 4 10 +10 58 T T T T B 3 Inter Miami 32 15 11 6 +20 56 H B T T T … 11 Toronto FC 32 9 12 11 -10 39 T B T H T 12 New York City FC 32 9 11 12 +3 38 T H H B B 13 DC United 32 7 12 13 -18 33 B B B B T 14 Atlanta United FC 32 8 6 18 -16 30 B B B T B 15 CF Montreal 32 6 7 19 -30 25 B B H B B

Tình hình lực lượng New York City FC ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Leg Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) ✚ K. Trewin (Ankle Injury) ✚ A. Martinez (Thigh Injury) ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Leg Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) CF Montreal ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ J. Neal (Lower-Body Injury) ✚ P. Owusu (Lower-Body Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury)