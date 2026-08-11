TRỰC TIẾP Trực tiếp New York Red Bulls vs Atlanta United FC: Trận đấu đang diễn ra New York Red Bulls đang cần một cú hích về phong độ khi thua 4 trong 5 trận gần nhất, trước chuyến làm khách của Atlanta United FC lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

New York Red Bulls 0 - 0 Atlanta United FC Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu New York Red Bulls tiếp đón Atlanta United FC.

Cập nhật lúc 04:21 08/11/2026

Đội hình chính thức New York Red Bulls Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley Atlanta United FC Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV G. Martino 34 E. Horvath 3 Marshall-Rutty 12 D. Nealis 14 J. Bazán 59 D. Padelford 15 A. Mehmeti 60 S. Kone 48 R. Donkor 11 J. Ruvalcaba 16 J. Hall 7 C. Cowell 42 Jayden Hibbert 55 T. Jacob 27 P. Díaz 6 J. Alonso 3 E. Báez 11 G. Galoppo 8 T. Muyumba 14 M. Amaro 59 A. Miranchuk 36 B. Embolo 10 M. Almirón Dự bị New York Red Bulls 91 M. Jimenez 10 E. Forsberg 56 M. Dos Santos 1 A. Marcucci 79 R. Mosquera 92 D. Nelich 26 T. Parker 8 D. Ruíz 6 R. Voloder Atlanta United FC 35 A. Fortune 20 L. Brennan 19 Sergio Santos 47 Matthew Edwards 16 Adrian Gill 1 L. Hoyos 4 E. Mihaj 22 F. Picault 48 C. Sanchez Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026

New York Red Bulls đang cần một cú hích về phong độ. Đội chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua trận mới đây nhất. Họ tiếp Atlanta United FC lúc 04:00 ngày 08/11/2026 trên sân Sports Illustrated Stadium.

New York Red Bulls cần tìm lại mạch thắng

Chuỗi 5 trận gần nhất của New York Red Bulls gồm 1 trận thắng và 4 trận thua. Chiến thắng duy nhất đến ở trận thứ ba tính ngược từ hiện tại. Sau đó đội thua tiếp hai trận liên tiếp, nên nhu cầu cắt chuỗi kết quả xấu là rất rõ.

Dù vậy, trên bảng xếp hạng New York Red Bulls vẫn đứng thứ 10 với 39 điểm. Vị trí này cho thấy nền tảng của đội trong cả mùa giải tốt hơn so với chuỗi trận đang có. Trận đấu này vì thế là cơ hội để đội chủ nhà chứng minh phong độ chưa phản ánh đúng khả năng.

Atlanta United FC mang theo tâm lý tích cực

Atlanta United FC có chuỗi 5 trận gần nhất gồm 2 trận thắng và 3 trận thua. Điểm đáng chú ý là họ vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó. Tâm lý này có thể giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin hơn.

Tuy nhiên, phong độ chung của Atlanta United FC vẫn chưa ổn định. Đội đứng thứ 13 với 33 điểm, kém New York Red Bulls 3 bậc và 6 điểm. Khoảng cách này không quá lớn nhưng cho thấy đội chủ nhà đang có lợi thế nhất định trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, New York Red Bulls thắng 1 trận, hòa 1 trận và để Atlanta United FC thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế trong các cuộc đối đầu gần đây. Đó cũng là một lý do khiến New York Red Bulls khó có thể xem nhẹ đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng nhất là sự ổn định về tâm lý sau chuỗi trận không thuận lợi. Một khởi đầu chắc chắn và khả năng giữ nhịp độ trận đấu sẽ giúp họ tránh áp lực nếu không sớm có bàn thắng. Lợi thế sân nhà cũng cần được tận dụng để tạo ra những tình huống rõ ràng hơn.

Atlanta United FC có thể dựa vào đà từ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu tốt để chơi thoải mái hơn. Nếu giữ được kỷ luật và tận dụng cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Hai đội có phong độ gần đây khá tương đồng, nên chi tiết nhỏ và sự tập trung sẽ quyết định kết quả.

Nhận định

Về vị trí trên bảng xếp hạng, New York Red Bulls có nhỉnh hơn, nhưng phong độ gần đây lại là điểm yếu. Atlanta United FC vừa thắng và có thế đối đầu tốt, song vẫn kém chủ nhà 6 điểm. Trận đấu vì thế được kỳ vọng cân bằng, trong đó New York Red Bulls cần một màn trình diễn thuyết phục để lấy lại niềm tin trước sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York Red Bulls · 1 thắng 1 hòa Atlanta United FC · 3 thắng Atlanta United FC 2 - 1 New York Red Bulls AUF Atlanta United FC 3 - 2 New York Red Bulls AUF New York Red Bulls 2 - 0 Atlanta United FC NYR Atlanta United FC 0 - 0 New York Red Bulls Hòa Atlanta United FC 2 - 1 New York Red Bulls AUF

New York Red Bulls 5 trận gần nhất B B T B B 33 Trận 11-6-16 T-H-B 45 Ghi (TB 1.4) 62 Thủng lưới Atlanta United FC 5 trận gần nhất T B B B T 33 Trận 9-6-18 T-H-B 43 Ghi (TB 1.3) 57 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74 T H T H T 2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59 T H B T T 3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58 B T T T T … 9 Orlando City SC 33 12 7 14 -16 43 B H H T H 10 New York Red Bulls 33 11 6 16 -17 39 B B T B B 11 New York City FC 33 9 12 12 +3 39 H T H H B 12 Toronto FC 33 9 12 12 -12 39 B T B T H 13 Atlanta United FC 33 9 6 18 -14 33 T B B B T 14 DC United 33 7 12 14 -21 33 B B B B B …