TRỰC TIẾP Trực tiếp New York Red Bulls vs San Diego: Trận đấu đang diễn ra Chuyến làm khách tại sân Sports Illustrated vào 06:30 ngày 11/10/2026 là cơ hội để San Diego tìm lại niềm tin và ngắt mạch trận không thắng liên tiếp gần đây.

New York Red Bulls 0 - 0 San Diego Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu New York Red Bulls tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 06:50 11/10/2026

Đội hình chính thức New York Red Bulls Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas 34 E. Horvath 12 D. Nealis 2 J. Che 14 J. Bazán 59 D. Padelford 48 R. Donkor 15 A. Mehmeti 37 M. Sofo 11 J. Ruvalcaba 16 J. Hall 7 C. Cowell 1 C. dos Santos 33 O. Verhoeven 26 M. Duah 32 I. Murphy 5 Kieran Sargeant 20 A. Godoy 6 J. Tverskov 12 Gabriel Pirani 10 A. Dreyer 7 M. Ingvartsen 99 E. Achouri Dự bị New York Red Bulls 8 D. Ruíz 88 Pedro Castro 13 Choupo-Moting 10 E. Forsberg 60 S. Kone 3 Marshall-Rutty 77 J. McCarthy 26 T. Parker 56 M. Dos Santos San Diego 90 A. Pellegrino 13 P. Sisniega 3 Þór­halls­son 8 O. Valakari 97 C. McVey 94 C. Bakambu 70 A. Alvarado 36 David Evra Mimbang Nyangono 14 B. B. Zamble Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026

San Diego đang bước vào giai đoạn đầy thách thức với nhiệm vụ cấp thiết là phải chặn đứng đà sa sút phong độ khi hành quân đến sân vận động Sports Illustrated Stadium chạm trán New York Red Bulls vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026.

San Diego nỗ lực ngắt mạch trận nghèo nàn

Áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ San Diego sau chuỗi kết quả ảm đạm trong thời gian qua. Đội khách trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 3 thất bại và 2 trận hòa. Chuỗi phong độ đi xuống này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 12 với 32 điểm.

Hơn lúc nào hết, San Diego cần một màn trình diễn bùng nổ để lấy lại tinh thần. Điểm tựa tinh thần hiếm hoi dành cho đội khách là ở lần chạm trán duy nhất gần đây giữa đôi bên, San Diego đã giành được chiến thắng trước New York Red Bulls.

New York Red Bulls tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà

Ở phía đối diện, New York Red Bulls thể hiện bộ mặt tương đối khả quan hơn dù phong độ chưa thực sự ổn định tuyệt đối. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại.

Trận hòa ở vòng đấu gần đây nhất cho thấy New York Red Bulls vẫn còn những điểm cần chấn chỉnh ở khả năng kết liễu trận đấu. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân quen thuộc Sports Illustrated Stadium sẽ tiếp thêm động lực đáng kể để đội chủ nhà hướng đến thế trận chủ động.

Cục diện giằng co tại Sports Illustrated Stadium

Cuộc đối đầu tới đây nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ và thận trọng. New York Red Bulls có điểm tựa sân bãi cùng phong độ nhỉnh hơn đôi chút, nhưng khát khao chấm dứt chuỗi 5 trận toàn hòa và thua của San Diego sẽ biến họ thành đối thủ khó lường.

Nếu San Diego không thể siết lại cự ly đội hình và tận dụng tốt các cơ hội, họ sẽ khó lòng ngăn New York Red Bulls kiểm soát diễn biến trận đấu trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất New York Red Bulls · 0 thắng 0 hòa San Diego · 1 thắng San Diego 6 - 0 New York Red Bulls SD

New York Red Bulls 5 trận gần nhất B T T B H 27 Trận 9-6-12 T-H-B 34 Ghi (TB 1.3) 51 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất H H B B B 27 Trận 8-8-11 T-H-B 47 Ghi (TB 1.7) 47 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 27 15 5 7 +31 50 B H T B T 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T … 11 Real Salt Lake 27 9 5 13 -4 32 T B B B B 12 San Diego 27 8 8 11 0 32 H H B B B 13 Austin 27 7 10 10 -12 31 H H T H H …

Tình hình lực lượng New York Red Bulls ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ A. Marcucci (Knee Injury) San Diego ✚ O. Soe (Lower-Body Injury) ✚ O. Soe (Lower-Body Injury)