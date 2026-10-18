TRỰC TIẾP Trực tiếp New York Red Bulls vs Toronto FC: Hết hiệp 1, Toronto FC dẫn 1-0 Toronto FC bước vào trận gặp New York Red Bulls với tổn thất nhân sự, trong khi chủ nhà có phong độ tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026.

New York Red Bulls 0 - 1 Toronto FC Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: New York Red Bulls 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

28' Thay người Phút 28' (Toronto FC): Jackson Gilman vào sân thay Kobe Franklin.

24' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: New York Red Bulls 66% - 34% Toronto FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: New York Red Bulls 54% - 46% Toronto FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

3' BÀN THẮNG! Toronto FC (0-1) Phút 3': Justin Che (New York Red Bulls) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu New York Red Bulls tiếp đón Toronto FC.

Cập nhật lúc 07:31 18/10/2026

Đội hình chính thức New York Red Bulls Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley Toronto FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser 34 E. Horvath 12 D. Nealis 2 J. Che 14 J. Bazán 59 D. Padelford 48 R. Donkor 15 A. Mehmeti 37 M. Sofo 17 C. Harper 7 C. Cowell 16 J. Hall 1 L. Gavran 19 K. Franklin 12 Z. Monlouis 15 N. Gomis 3 Matheus Pereira 7 T. Corbeanu 21 J. Osorio 6 N. Dorsch 10 D. Mihailović 9 J. Sargent 90 L. Morgan Dự bị New York Red Bulls 11 J. Ruvalcaba 13 Choupo-Moting 10 E. Forsberg 60 S. Kone 3 Marshall-Rutty 77 J. McCarthy 88 Pedro Castro 26 T. Parker 56 M. Dos Santos Toronto FC 27 A. Piedrahita 23 W. Yarbrough 38 J. Gilman 11 D. Etienne 96 R. Chukwu 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga 20 D. Sallói 14 Alonso Coello 44 R. Edwards Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026

New York Red Bulls Thống kê Toronto FC 64% Kiểm soát bóng 36% 6 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 1

Toronto FC chịu tổn thất nhân sự ngay trước trận làm khách trên sân của New York Red Bulls, vào lúc 06:30 ngày 18/10/2026 tại Sports Illustrated Stadium. Với một đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng và có phong độ chập chờn, bài toán lực lượng khiến nhiệm vụ của đội khách càng thêm nặng nề.

Toronto FC đau đầu bài toán nhân sự

Việc thiếu người buộc ban huấn luyện Toronto FC phải tính toán lại phương án trước một đối thủ đang có lợi thế về thứ hạng lẫn phong độ. Khi lực lượng không trọn vẹn, đội khách khó duy trì sự ổn định ở cả khâu phòng ngự lẫn tổ chức tấn công.

Điều này càng đáng lo khi chuỗi kết quả gần đây của Toronto FC không mấy tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất là một kết quả hòa, nhưng trước đó đội đã có chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

New York Red Bulls có phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, New York Red Bulls đang cho thấy sự ổn định hơn. Chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội vừa thua ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã giành 2 chiến thắng liên tiếp.

Phong độ này giúp New York Red Bulls tự tin hơn khi đón tiếp đối thủ đang gặp khó khăn về nhân sự. Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố đáng cân nhắc trong một trận đấu mà đội khách phải xoay xở với lực lượng mỏng hơn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về New York Red Bulls. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội thắng 2 trận và hòa 3 trận, còn Toronto FC chưa thắng trận nào.

Nhìn từ góc độ này, Toronto FC đã không dễ bị đánh bại, khi có tới 3 trận hòa. Tuy nhiên, việc chưa thể giành chiến thắng trước đối thủ cho thấy đội khách thường phải vất vả để tìm được lợi thế trong loạt chạm trán này.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, New York Red Bulls đứng thứ 8 với 36 điểm, còn Toronto FC xếp thứ 11 với 33 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm giữa bảng.

Vì khoảng cách không lớn, đội khách vẫn có động lực để cố gắng thu hẹp chênh lệch. Dù vậy, họ phải làm điều đó trong hoàn cảnh không thuận lợi về lực lượng.

Nhận định

Tổng hợp từ phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, New York Red Bulls đang chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Chủ nhà có chuỗi kết quả tốt hơn, chưa thua Toronto FC trong 5 lần gặp gần nhất và được thi đấu trên sân nhà.

Toronto FC cần sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự để hạn chế những khoảng trống do thiếu người. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống cơ hội, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà như những lần đối đầu gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York Red Bulls · 2 thắng 3 hòa Toronto FC · 0 thắng Toronto FC 1 - 1 New York Red Bulls Hòa Toronto FC 1 - 1 New York Red Bulls Hòa New York Red Bulls 2 - 1 Toronto FC NYR Toronto FC 1 - 4 New York Red Bulls NYR New York Red Bulls 0 - 0 Toronto FC Hòa

New York Red Bulls 5 trận gần nhất B T B T T 29 Trận 10-6-13 T-H-B 39 Ghi (TB 1.3) 54 Thủng lưới Toronto FC 5 trận gần nhất H T B B B 29 Trận 7-12-10 T-H-B 44 Ghi (TB 1.5) 55 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 29 20 6 3 +41 66 T T T T H 2 Inter Miami 29 14 10 5 +20 52 T T B H H 3 New England Revolution 29 15 4 10 +7 49 T B B T T … 7 Orlando City SC 29 11 5 13 -15 38 H T B B T 8 New York Red Bulls 29 10 6 13 -15 36 B T B T T 9 FC Cincinnati 28 9 9 10 -8 36 B T B H H 10 New York City FC 29 8 9 12 +2 33 B B H B T 11 Toronto FC 29 7 12 10 -11 33 H T B B B 12 DC United 28 7 12 9 -11 33 T B H B H …

Tình hình lực lượng New York Red Bulls ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ A. Marcucci (Knee Injury) Toronto FC ✚ B. Kuscevic (Yellow Cards) ✚ R. Laryea (Yellow Cards) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury) ✚ B. Kuscevic (Yellow Cards) ✚ R. Laryea (Yellow Cards) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury)