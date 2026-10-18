Trực tiếp New York Red Bulls vs Toronto FC: Hết hiệp 1, Toronto FC dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp New York Red Bulls vs Toronto FC: Hết hiệp 1, Toronto FC dẫn 1-0

Văn Thể18/10/2026 01:43

Toronto FC bước vào trận gặp New York Red Bulls với tổn thất nhân sự, trong khi chủ nhà có phong độ tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 18/10/2026.

New York Red Bulls0 - 1Toronto FCNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 36'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 28'Thay người

    Phút 28' (Toronto FC): Jackson Gilman vào sân thay Kobe Franklin.

  • 24'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: New York Red Bulls 66% - 34% Toronto FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: New York Red Bulls 54% - 46% Toronto FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

  • 3'BÀN THẮNG! Toronto FC (0-1)

    Phút 3': Justin Che (New York Red Bulls) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    New York Red Bulls tiếp đón Toronto FC.

Cập nhật lúc 07:31 18/10/2026

Đội hình chính thức
New York Red Bulls
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley
Toronto FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser
34
E. Horvath
12
D. Nealis
2
J. Che
14
J. Bazán
59
D. Padelford
48
R. Donkor
15
A. Mehmeti
37
M. Sofo
17
C. Harper
7
C. Cowell
16
J. Hall
1
L. Gavran
19
K. Franklin
12
Z. Monlouis
15
N. Gomis
3
Matheus Pereira
7
T. Corbeanu
21
J. Osorio
6
N. Dorsch
10
D. Mihailović
9
J. Sargent
90
L. Morgan
Dự bị
New York Red Bulls
11 J. Ruvalcaba13 Choupo-Moting10 E. Forsberg60 S. Kone3 Marshall-Rutty77 J. McCarthy88 Pedro Castro26 T. Parker56 M. Dos Santos
Toronto FC
27 A. Piedrahita23 W. Yarbrough38 J. Gilman11 D. Etienne96 R. Chukwu17 Emilio Aristizábal Chavarriaga20 D. Sallói14 Alonso Coello44 R. Edwards
Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026
New York Red BullsThống kêToronto FC
64%
Kiểm soát bóng
36%
6
Dứt điểm
1
1
Trúng đích
0
1
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
3
0
Thủ môn cứu thua
1

Toronto FC chịu tổn thất nhân sự ngay trước trận làm khách trên sân của New York Red Bulls, vào lúc 06:30 ngày 18/10/2026 tại Sports Illustrated Stadium. Với một đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng và có phong độ chập chờn, bài toán lực lượng khiến nhiệm vụ của đội khách càng thêm nặng nề.

Toronto FC đau đầu bài toán nhân sự

Việc thiếu người buộc ban huấn luyện Toronto FC phải tính toán lại phương án trước một đối thủ đang có lợi thế về thứ hạng lẫn phong độ. Khi lực lượng không trọn vẹn, đội khách khó duy trì sự ổn định ở cả khâu phòng ngự lẫn tổ chức tấn công.

Điều này càng đáng lo khi chuỗi kết quả gần đây của Toronto FC không mấy tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất là một kết quả hòa, nhưng trước đó đội đã có chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

New York Red Bulls có phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, New York Red Bulls đang cho thấy sự ổn định hơn. Chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội vừa thua ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã giành 2 chiến thắng liên tiếp.

Phong độ này giúp New York Red Bulls tự tin hơn khi đón tiếp đối thủ đang gặp khó khăn về nhân sự. Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố đáng cân nhắc trong một trận đấu mà đội khách phải xoay xở với lực lượng mỏng hơn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về New York Red Bulls. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội thắng 2 trận và hòa 3 trận, còn Toronto FC chưa thắng trận nào.

Nhìn từ góc độ này, Toronto FC đã không dễ bị đánh bại, khi có tới 3 trận hòa. Tuy nhiên, việc chưa thể giành chiến thắng trước đối thủ cho thấy đội khách thường phải vất vả để tìm được lợi thế trong loạt chạm trán này.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, New York Red Bulls đứng thứ 8 với 36 điểm, còn Toronto FC xếp thứ 11 với 33 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm giữa bảng.

Vì khoảng cách không lớn, đội khách vẫn có động lực để cố gắng thu hẹp chênh lệch. Dù vậy, họ phải làm điều đó trong hoàn cảnh không thuận lợi về lực lượng.

Nhận định

Tổng hợp từ phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, New York Red Bulls đang chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Chủ nhà có chuỗi kết quả tốt hơn, chưa thua Toronto FC trong 5 lần gặp gần nhất và được thi đấu trên sân nhà.

Toronto FC cần sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự để hạn chế những khoảng trống do thiếu người. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống cơ hội, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà như những lần đối đầu gần đây.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New York Red Bulls · 2 thắng3 hòaToronto FC · 0 thắng
15/03/2026
Toronto FC
1 - 1
New York Red Bulls
Hòa
26/06/2025
Toronto FC
1 - 1
New York Red Bulls
Hòa
23/03/2025
New York Red Bulls
2 - 1
Toronto FC
NYR
03/10/2024
Toronto FC
1 - 4
New York Red Bulls
NYR
28/07/2024
New York Red Bulls
0 - 0
Toronto FC
Hòa
New York Red Bulls
5 trận gần nhất
BTBTT
29
Trận
10-6-13
T-H-B
39
Ghi (TB 1.3)
54
Thủng lưới
Toronto FC
5 trận gần nhất
HTBBB
29
Trận
7-12-10
T-H-B
44
Ghi (TB 1.5)
55
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC292063+4166TTTTH
2Inter Miami2914105+2052TTBHH
3New England Revolution2915410+749TBBTT
7Orlando City SC2911513-1538HTBBT
8New York Red Bulls2910613-1536BTBTT
9FC Cincinnati289910-836BTBHH
10New York City FC298912+233BBHBT
11Toronto FC2971210-1133HTBBB
12DC United287129-1133TBHBH
Tình hình lực lượng
New York Red Bulls
A. Marcucci (Knee Injury)
A. Marcucci (Knee Injury)
Toronto FC
B. Kuscevic (Yellow Cards)
R. Laryea (Yellow Cards)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
W. Zimmerman (Ankle Injury)
B. Kuscevic (Yellow Cards)
R. Laryea (Yellow Cards)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
W. Zimmerman (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp New York Red Bulls vs Toronto FC: Hết hiệp 1, Toronto FC dẫn 1-0
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