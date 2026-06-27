Trực tiếp New Zealand vs Bỉ: Trận đấu đang diễn ra Trận chiến sinh tử tại BC Place khi New Zealand và Bỉ đều đang khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

New Zealand 0 - 0 Bỉ ● Hiệp 1 — phút 19' 19' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu New Zealand tiếp đón Bỉ.

Cập nhật lúc 10:20 27/06/2026

Cuộc đối đầu giữa New Zealand và Bỉ vào lúc 10:00 ngày 27/06/2026 tại sân vận động BC Place không chỉ là một trận đấu bóng đá thông thường, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội tuyển trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang vô cùng căng thẳng. Với khoảng cách chỉ là 1 điểm mong manh, kết quả của 90 phút sắp tới sẽ trực tiếp định đoạt cơ hội đi tiếp của cả hai đại diện.

Tình thế hiểm nghèo trên bảng xếp hạng

Hiện tại, đội tuyển Bỉ đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 với 2 điểm. Dù chưa phải nhận thất bại nào, nhưng việc để hòa trong cả hai lượt trận đầu tiên đã đẩy "Quỷ đỏ" vào thế khó. Họ buộc phải giành một chiến thắng để tự quyết định số phận của mình thay vì chờ đợi kết quả từ các cặp đấu khác.

Phía bên kia chiến tuyến, New Zealand đang đứng cuối bảng với 1 điểm duy nhất. Sau một trận hòa và một trận thua, đại diện đến từ châu Đại Dương không còn đường lui. Một chiến thắng trước đối thủ mạnh như Bỉ là mục tiêu tối thượng nếu họ muốn tạo nên bất ngờ tại giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay.

Phân tích phong độ và lối chơi

Nhìn vào dữ liệu phong độ gần đây, có thể thấy cả hai đội đều đang gặp những vấn đề nhất định trong việc kết liễu trận đấu. Bỉ thể hiện một lối chơi có phần thận trọng và thiếu đột biến, dẫn đến hai kết quả hòa liên tiếp. Sự ổn định trong hệ thống phòng ngự là điểm tựa, nhưng hàng công cần phải sắc bén hơn để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi đó, New Zealand cho thấy sự trồi sụt về mặt phong độ. Trận hòa gần nhất mang lại chút hy vọng, nhưng thất bại trước đó đã bộc lộ những lỗ hổng trong sơ đồ chiến thuật. Việc chỉ có được 1 điểm sau hai trận buộc New Zealand phải chơi mạo hiểm hơn tại BC Place, điều này có thể là con dao hai lưỡi khi đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp bên phía Bỉ.

Lịch sử đối đầu và dự báo chiến thuật

Theo các số liệu ghi nhận, hai đội chưa từng phân thắng bại trong lần gặp nhau gần nhất. Điều này càng làm tăng thêm tính chất khó lường của cuộc chạm trán sắp tới. Bỉ nhiều khả năng sẽ nỗ lực kiểm soát thế trận ngay từ đầu để áp đặt lối chơi, trong khi New Zealand có thể chọn cách tiếp cận thực dụng, chờ đợi thời cơ từ các tình huống phản công hoặc cố định.

Trận đấu tại BC Place hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa sự thận trọng của Bỉ và tinh thần không còn gì để mất của New Zealand. Trong một bảng đấu mà mỗi điểm số đều quý như vàng, đội bóng nào tận dụng tốt hơn các sai lầm của đối phương sẽ có cơ hội lớn để ca khúc khải hoàn.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/10/2020: Bỉ - New Zealand

Phong độ gần đây của New Zealand

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thua)

16/06/2026: Iran 2-2 New Zealand (Hòa)

07/06/2026: Anh 1-0 New Zealand (Thua)

03/06/2026: Haiti 4-0 New Zealand (Thua)

30/03/2026: New Zealand 4-1 Chile (Thắng)

Phong độ gần đây của Bỉ

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thắng)

02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thắng)

01/04/2026: Mexico 1-1 Bỉ (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bỉ 3 2 DD New Zealand 4 1 LD

Phong độ và thống kê đội

New Zealand (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (1 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Bỉ (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 2 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

New Zealand: Không có thông tin chấn thương

Belgium

Z. Debast: Leg Injury (Missing Fixture)

J. Doku: Illness (Missing Fixture)

N. Ngoy: Red Card (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Belgium

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Belgium

Cập nhật đội hình lúc 09:25 27/06/2026

Đội hình chính thức

New Zealand

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV:

Đội hình xuất phát:

1. Max Crocombe (G)

2. Tim Payne (D)

16. Finn Surman (D)

4. Tyler Bindon (D)

13. Liberato Cacace (D)

8. Marko Stamenić (M)

6. Joe Bell (M)

23. Ryan Thomas (M)

10. Sarpreet Singh (M)

11. Elijah Just (M)

9. Chris Wood (F)

Dự bị:

22. Michael Woud

12. Alex Paulsen

15. Nando Pijnaker

5. Michael Boxall

3. Francis De Vries

26. Tommy Smith

24. Callan Elliot

14. Alex Rufer

20. Callum McCowatt

21. Jesse Randall

25. Lachlan Bayliss

19. Benjamin Old

7. Logan Rogerson

17. Kosta Barbarouses

18. Ben Waine

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

4. Brandon Mechele (D)

3. Arthur Theate (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

20. Hans Vanaken (M)

8. Youri Tielemans (M)

10. Leandro Trossard (M)

7. Kevin De Bruyne (M)

11. Jérémy Doku (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị: