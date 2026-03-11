TRỰC TIẾP Trực tiếp Newcastle Jets vs SHANGHAI SIPG: Trận đấu đang diễn ra SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 4 điểm, hạng 8, còn Newcastle Jets đứng hạng 16 và chưa có điểm. Hai đội gặp nhau lúc 14h45 ngày 03/11/2026.

Newcastle Jets 0 - 0 SHANGHAI SIPG Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Newcastle Jets tiếp đón SHANGHAI SIPG.

Cập nhật lúc 14:55 03/11/2026

Đội hình chính thức Newcastle Jets Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mark Milligan SHANGHAI SIPG Sơ đồ 3-5-2 · HLV K. Muscat 1 J. Delianov 22 Bertolissio 39 T. Aquilina 2 A. Grant 23 D. Wilmering 14 M. Burgess 11 J. Lolley 6 Z. Schreiber 27 Julian Recchia 43 Bertoncello 8 P. Wood 1 Yan Junling 13 Wei Zhen 3 Jiang Guangtai 40 Yusup Umidjan 22 Xi Yang Alex 10 Mateus Vital 16 Jaume Grau 21 Óscar Melendo 32 Li Shuai 45 Leonardo 17 P. Ampem Dự bị Newcastle Jets 64 Jesse Hill 52 Nicholas Badolato 5 Shaughnessy 40 J. Baylis 61 Angus Reid 28 W. Dobson 26 Oscar Gonzalez 24 A. Nunes 19 A. Badolato SHANGHAI SIPG 4 Wang Zhen'ao 5 Zhang Linpeng 6 Zhang Yuan 7 Wu Lei 8 K. Aziangbe 12 Chen Wei 19 Wang Zhen'ao 23 Fu Huan 28 Yue Xin Cập nhật đội hình lúc 14:17 03/11/2026

SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 4 điểm. Họ sẽ làm khách của Newcastle Jets, đội đang đứng hạng 16 và chưa có điểm nào, trong trận đấu lúc 14h45 ngày 03/11/2026 tại McDonald Jones Stadium.

SHANGHAI SIPG mang theo đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, SHANGHAI SIPG thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp đội khách giữ được vị trí hạng 8, đủ gần nhóm đầu để tạo áp lực lên các đối thủ phía trên.

Tuy nhiên, trận gần nhất của đoàn quân này là một trận thua. Đây là điểm cần lưu ý, bởi trước đó SHANGHAI SIPG từng có chuỗi thắng liên tiếp 2 trận và một trận hòa xen giữa. Chuyến làm khách lần này vì thế là phép thử cho khả năng lấy lại nhịp độ.

Newcastle Jets cần một điểm tựa

Newcastle Jets đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Hai trận gần nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Hiện Newcastle Jets đứng hạng 16 với 0 điểm. Khoảng cách với SHANGHAI SIPG là 4 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Với đội chủ nhà, lợi thế sân nhà là nguồn lực quan trọng để tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội đang ở hai trạng thái trái ngược. SHANGHAI SIPG có phong độ tốt hơn rõ rệt và nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ nếu duy trì sự ổn định như những trận vừa qua.

Ngược lại, Newcastle Jets cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự để tránh sớm bị dẫn bàn, vì đội đang thiếu những kết quả tích cực để củng cố tinh thần. Một khởi đầu thận trọng, giữ cự ly đội hình chặt chẽ có thể là hướng đi hợp lý của chủ nhà.

Với SHANGHAI SIPG, việc bắt nhịp nhanh và tránh để chủ nhà có điểm tựa tâm lý sớm sẽ là yếu tố quan trọng. Trận thua gần nhất cũng đặt ra yêu cầu phải tập trung cao độ ngay từ đầu trận.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, SHANGHAI SIPG đang nhỉnh hơn ở nhiều mặt. Đội khách có 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà chưa thắng trận nào.

Dù vậy, bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ, nhất là khi Newcastle Jets cần điểm số và được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu hứa hẹn là cuộc thử thách về sự bền bỉ của SHANGHAI SIPG trong hành trình bám đuổi nhóm đầu.

Newcastle Jets 5 trận gần nhất B B H H B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 15 Thủng lưới SHANGHAI SIPG 5 trận gần nhất B T T H T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 2 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T … 7 Kashiwa Reysol 3 1 1 1 +3 4 H T B 8 SHANGHAI SIPG 3 1 1 1 +1 4 B H T 9 Daejeon Citizen 3 1 1 1 0 4 B H T … 15 Port FC 3 0 0 3 -8 0 B B B 16 Newcastle Jets 3 0 0 3 -11 0 B B B