TRỰC TIẾP Trực tiếp Newport County vs Roma: Hết hiệp 1, Roma dẫn 1-0 Newport County đối đầu Roma tại Rodney Parade lúc 01h00 ngày 05/08/2026. Trận đấu là cơ hội để hai đội kiểm tra sự chuẩn bị trong giai đoạn giao hữu.

Newport County 0 - 1 Roma Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Lee Jenkins () nhận thẻ vàng.

37' BÀN THẮNG! Roma (0-1) Phút 37': Mario Hermoso () lập công (kiến tạo: Santiago Castro). Tỷ số: 0 - 1.

36' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 30 - 70 Roma, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 3.

24' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 29 - 71 Roma, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 2.

12' Roma ép sân Cầm bóng: Newport County 24 - 76 Roma, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Newport County tiếp đón Roma.

Cập nhật lúc 01:49 05/08/2026

Đội hình chính thức Newport County Sơ đồ Roma Sơ đồ 1 Jordan Wright 22 Cameron Norman 5 Lee Jenkins 4 Kyle Cameron 20 Yahya Bamba 6 Ciaran Brennan 8 Matt Smith 17 A Trialist 10 Harrison Biggins 9 Shaquille Gwengwe 27 Christian Doidge 99 Mile Svilar 23 Gianluca Mancini 5 Evan Ndicka 33 Konstantinos Koulierakis 2 Devyne Rensch 4 Bryan Cristante 8 Neil El Aynaoui 43 Wesley 21 Paulo Dybala 22 Mario Hermoso 9 Santiago Castro Dự bị Newport County 2 Cameron Evans 12 Joe Thomas 13 Shaun MacDonald 19 Gerard Garner 29 Keenan Patten 36 Harrison John Pugh 94 Cole Jarvis 95 Harrison Halpin 96 Tom Davies Roma 14 Donyell Malen 18 Matías Soulé 24 Jan Ziolkowski 60 Mattia Mannini 62 Francesco Panico 67 Luigi Cherubini 69 Muhammed Bah 70 Giorgio De Marzi 72 Federico Nardin Cập nhật đội hình lúc 00:34 05/08/2026

Newport County Thống kê Roma 30% Kiểm soát bóng 70% 5 Dứt điểm 2 3 Trúng đích 0 2 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 5 0 Thủ môn cứu thua 3

Newport County sẽ chạm trán Roma tại Rodney Parade lúc 01h00 ngày 05/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là trận đấu có tính chất kiểm tra, nơi hai đội có thể đánh giá sự chuẩn bị và cách vận hành trước những thử thách tiếp theo.

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về tương quan sức mạnh hay dự đoán kết quả cụ thể.

Bối cảnh trận đấu

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở tính chất giao hữu của cuộc đối đầu. Với Newport County và Roma, trận đấu tại Rodney Parade có thể được sử dụng để kiểm tra cách tiếp cận chiến thuật, mức độ phối hợp giữa các tuyến và khả năng thích ứng trong những thời điểm khác nhau của trận đấu.

Tuy nhiên, khi không có dữ liệu về đội hình, phong độ hoặc những cầu thủ vắng mặt, mọi nhận định chi tiết về sơ đồ xuất phát và các điểm nóng chiến thuật đều cần được thận trọng. Những thay đổi nhân sự trong trận giao hữu cũng có thể khiến thế trận biến chuyển nhanh hơn so với một trận đấu chính thức.

Những yếu tố có thể quyết định thế trận

Khả năng kiểm soát bóng, chất lượng triển khai từ hàng phòng ngự và mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái sẽ là những khía cạnh cần theo dõi. Bên cạnh đó, cách hai đội xử lý các tình huống cố định cũng có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt trong một trận đấu mà sự thử nghiệm thường được đặt lên hàng đầu.

Đối với người theo dõi Newport County vs Roma, việc quan sát cách hai đội tổ chức đội hình khi không có bóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn một nhận định dựa trên kết quả đơn thuần. Cường độ pressing, khoảng cách giữa các tuyến và khả năng duy trì cấu trúc phòng ngự sẽ cho thấy mức độ sẵn sàng của mỗi bên.

Nhận định Newport County vs Roma

Trận đấu tại Rodney Parade được kỳ vọng mang đến góc nhìn về quá trình chuẩn bị của Newport County và Roma, nhưng chưa thể xác định rõ đội nào chiếm ưu thế khi dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật cụ thể không được cung cấp. Vì mang tính giao hữu, diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc đáng kể vào cách hai đội phân bổ thời lượng thi đấu và mức độ thử nghiệm.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu đáng chú ý ở khía cạnh kiểm tra tổ chức và sự kết nối trong đội hình. Kết luận chắc chắn về kết quả hoặc ưu thế chuyên môn chỉ nên được đưa ra khi có thêm thông tin chính thức trước giờ bóng lăn.

Roma 5 trận gần nhất B H T T T

Tình hình lực lượng Newport County ✚ James Crole (Ankle Injury) Roma ✚ Muhammed Bah (Cruciate Ligament Tear) ✚ Luigi Cherubini (Muscle Fatigue)