Trực tiếp Newport County vs Walsall: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Newport County vs Walsall: Đội hình xuất phát

Văn Thể07/11/2026 19:47

Đây là trận chung kết: đội nào thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua bị loại. Newport County tiếp Walsall lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Rodney Parade, với hai đội đang có phong độ trái ngược nhau.

Newport CountyvsWalsallSẮP BẮT ĐẦU • 22:00
  • 22:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Newport County và Walsall đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:32 07/11/2026

Đội hình chính thức
Newport County
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Mullins
Walsall
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lee Grant
1
J. Wright
22
C. Norman
5
L. Jenkins
34
D. Sassi
3
T. Davies
8
M. Smith
6
C. Brennan
23
M. Adu-Poku
10
H. Biggins
20
Y. Bamba
28
K. Etete
1
J. Ward
22
E. Ahui
25
D. Skura
26
R. Leak
3
M. Hancock
6
S. Sprangler
8
C. Crew
10
L. Simper
9
A. Dallas
17
Courtney Clarke
19
A. Pressley
Dự bị
Newport County
2 C. Evans7 K. Evans11 J. Crole19 G. Garner9 S. Gwengwe18 A. Lewis17 Alfie Merritt12 Joe Thomas25 J. Turner
Walsall
31 Tom Wooster37 A. Adomah5 H. Burke29 J. Furlong20 Roman Dixon7 Taione Richard Evumena Sodje15 Isaac Moore57 R. Sjordesma11 R. Smith
Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Đây là trận chung kết, và chỉ có một kết cục dành cho người thắng: đăng quang. Newport County và Walsall gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Rodney Parade. Đội thua sẽ bị loại, nên trận đấu không có chỗ cho sự dè dặt.

Một trận đấu, một danh hiệu

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán trở nên đơn giản. Thắng là đi tiếp và lên ngôi vô địch, thua là dừng bước. Với cả hai đội, 90 phút trên Rodney Parade là cơ hội duy nhất để biến cả hành trình thành danh hiệu.

Áp lực vì thế đè lên cả hai phía. Đội nào giữ được sự bình tĩnh ở những tình huống then chốt nhiều khả năng sẽ nắm lợi thế trong một trận đấu mà một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt.

Phong độ: Walsall đang hưng phấn hơn

Walsall bước vào chung kết với tinh thần tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang giữ mạch thắng ở trận vừa qua, một lợi thế về tâm lý trước thềm trận đấu lớn.

Ngược lại, Newport County đang có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, nên đội bóng này cần sớm lấy lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Walsall

Lịch sử gặp nhau cũng không đứng về phía Newport County. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Walsall thắng 3 trận, Newport County thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Như vậy, Walsall từng nhiều lần tìm được cách vượt qua đối thủ này.

Tuy vậy, chung kết là một câu chuyện khác. Những con số đối đầu chỉ cho thấy xu hướng, và không thể bảo đảm điều gì khi hai đội cùng bước vào trận đấu quyết định danh hiệu.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Lợi thế sân nhà là điều Newport County có thể trông cậy. Rodney Parade sẽ là nơi khán giả chủ nhà tiếp thêm năng lượng, và họ cần tận dụng điều đó để vào trận với nhịp độ cao, tạo sức ép ngay từ đầu nhằm phá vỡ tâm lý thoải mái của đối thủ.

Về phía Walsall, nhiệm vụ là duy trì sự tự tin sau chuỗi trận tích cực. Phong độ tốt và thành tích đối đầu thuận lợi cho phép họ đá chắc chắn, chờ cơ hội để trừng phạt chủ nhà. Trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi khả năng giữ vững tổ chức và sự tập trung ở các tình huống cố định.

Nhận định

Xét về phong độ và lịch sử đối đầu, Walsall nhỉnh hơn về mặt tâm lý. Tuy nhiên, Newport County có lợi thế sân nhà và không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Ở một trận chung kết, đội nào kiểm soát tốt cảm xúc và tận dụng tối đa cơ hội sẽ là đội nâng cao chiếc cúp.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Newport County · 1 thắng1 hòaWalsall · 3 thắng
21/03/2026
Walsall
2 - 1
Newport County
WAL
08/11/2025
Newport County
2 - 4
Walsall
WAL
21/04/2025
Newport County
0 - 0
Walsall
Hòa
29/12/2024
Walsall
2 - 0
Newport County
WAL
10/02/2024
Walsall
0 - 3
Newport County
NC
Newport County
5 trận gần nhất
BTBHH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Walsall
5 trận gần nhất
TBTHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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