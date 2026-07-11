TRỰC TIẾP Trực tiếp Newport County vs Walsall: Newport County nới rộng cách biệt 3-1 Đây là trận chung kết: đội nào thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua bị loại. Newport County tiếp Walsall lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Rodney Parade, với hai đội đang có phong độ trái ngược nhau.

Newport County 3 - 1 Walsall Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Newport County 3 - 1 Walsall.

90' Thay người Phút 90' (Newport County): Cameron Evans vào sân thay Matthew Smith.

90' Thay người Phút 90' (Newport County): Shaquille Gwengwe vào sân thay Yahya Bamba.

90' Thay người Phút 90' (Newport County): James Crole vào sân thay Kion Etete.

90' Thay người Phút 90' (Walsall): Ryan Sjoerdsma vào sân thay Courtney Alphonso Clarke.

88' Thẻ vàng Phút 88': Reece Smith (Walsall) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Newport County 43% - 57% Walsall, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 16, cứu thua 4 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Newport County): joe thomas vào sân thay Cameron Norman.

76' Thay người Phút 76' (Walsall): Albert Adomah vào sân thay Aaron Pressley.

74' Walsall ép sân Cầm bóng: Newport County 42% - 58% Walsall, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 3 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Walsall): Reece Smith vào sân thay Lewis Simper.

63' Thay người Phút 63' (Walsall): Taione Richard Evumena Sodje vào sân thay Andrew Dallas.

63' Thay người Phút 63' (Walsall): Isaac Moore vào sân thay Charlie Crew.

62' Walsall ép sân Cầm bóng: Newport County 42% - 58% Walsall, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 3 - 2.

60' BÀN THẮNG! Newport County (3-1) Phút 60': Kion Etete (Newport County) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Mason·Hancock (Walsall) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

56' Thay người Phút 56' (Newport County): Aaron Lewis vào sân thay Michael Adu-Poku.

50' Walsall ép sân Cầm bóng: Newport County 42% - 58% Walsall, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

37' Newport County ép sân Cầm bóng: Newport County 44% - 56% Walsall, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 1 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': L. Grant (Walsall) nhận thẻ vàng (Dissent).

28' Thẻ vàng Phút 28': Charlie Crew (Walsall) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Newport County ép sân Cầm bóng: Newport County 43% - 57% Walsall, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

23' BÀN THẮNG! Newport County (2-1) Phút 23': Michael Adu-Poku (Newport County) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

19' BÀN THẮNG! Newport County (1-1) Phút 19': Kion Etete (Newport County) lập công (kiến tạo: Ciaran Brennan). Tỷ số: 1 - 1.

13' Newport County ép sân Cầm bóng: Newport County 67% - 33% Walsall, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 2.

7' BÀN THẮNG! Walsall (0-1) Phút 7': Andrew Dallas (Walsall) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Newport County tiếp đón Walsall.

Cập nhật lúc 23:59 07/11/2026

Đội hình chính thức Newport County Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Mullins Walsall Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lee Grant 1 J. Wright 22 C. Norman 5 L. Jenkins 34 D. Sassi 3 T. Davies 8 M. Smith 6 C. Brennan 23 M. Adu-Poku 10 H. Biggins 20 Y. Bamba 28 K. Etete 1 J. Ward 22 E. Ahui 25 D. Skura 26 R. Leak 3 M. Hancock 6 S. Sprangler 8 C. Crew 10 L. Simper 9 A. Dallas 17 Courtney Clarke 19 A. Pressley Dự bị Newport County 2 C. Evans 7 K. Evans 11 J. Crole 19 G. Garner 9 S. Gwengwe 18 A. Lewis 17 Alfie Merritt 12 Joe Thomas 25 J. Turner Walsall 31 Tom Wooster 37 A. Adomah 5 H. Burke 29 J. Furlong 20 Roman Dixon 7 Taione Richard Evumena Sodje 15 Isaac Moore 57 R. Sjordesma 11 R. Smith Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Newport County Thống kê Walsall 43% Kiểm soát bóng 57% 13 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 16 3 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 2

Đây là trận chung kết, và chỉ có một kết cục dành cho người thắng: đăng quang. Newport County và Walsall gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Rodney Parade. Đội thua sẽ bị loại, nên trận đấu không có chỗ cho sự dè dặt.

Một trận đấu, một danh hiệu

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán trở nên đơn giản. Thắng là đi tiếp và lên ngôi vô địch, thua là dừng bước. Với cả hai đội, 90 phút trên Rodney Parade là cơ hội duy nhất để biến cả hành trình thành danh hiệu.

Áp lực vì thế đè lên cả hai phía. Đội nào giữ được sự bình tĩnh ở những tình huống then chốt nhiều khả năng sẽ nắm lợi thế trong một trận đấu mà một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt.

Phong độ: Walsall đang hưng phấn hơn

Walsall bước vào chung kết với tinh thần tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang giữ mạch thắng ở trận vừa qua, một lợi thế về tâm lý trước thềm trận đấu lớn.

Ngược lại, Newport County đang có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, nên đội bóng này cần sớm lấy lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Walsall

Lịch sử gặp nhau cũng không đứng về phía Newport County. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Walsall thắng 3 trận, Newport County thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Như vậy, Walsall từng nhiều lần tìm được cách vượt qua đối thủ này.

Tuy vậy, chung kết là một câu chuyện khác. Những con số đối đầu chỉ cho thấy xu hướng, và không thể bảo đảm điều gì khi hai đội cùng bước vào trận đấu quyết định danh hiệu.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Lợi thế sân nhà là điều Newport County có thể trông cậy. Rodney Parade sẽ là nơi khán giả chủ nhà tiếp thêm năng lượng, và họ cần tận dụng điều đó để vào trận với nhịp độ cao, tạo sức ép ngay từ đầu nhằm phá vỡ tâm lý thoải mái của đối thủ.

Về phía Walsall, nhiệm vụ là duy trì sự tự tin sau chuỗi trận tích cực. Phong độ tốt và thành tích đối đầu thuận lợi cho phép họ đá chắc chắn, chờ cơ hội để trừng phạt chủ nhà. Trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi khả năng giữ vững tổ chức và sự tập trung ở các tình huống cố định.

Nhận định

Xét về phong độ và lịch sử đối đầu, Walsall nhỉnh hơn về mặt tâm lý. Tuy nhiên, Newport County có lợi thế sân nhà và không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Ở một trận chung kết, đội nào kiểm soát tốt cảm xúc và tận dụng tối đa cơ hội sẽ là đội nâng cao chiếc cúp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Newport County · 1 thắng 1 hòa Walsall · 3 thắng Walsall 2 - 1 Newport County WAL Newport County 2 - 4 Walsall WAL Newport County 0 - 0 Walsall Hòa Walsall 2 - 0 Newport County WAL Walsall 0 - 3 Newport County NC

Newport County 5 trận gần nhất B T B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Walsall 5 trận gần nhất T B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới