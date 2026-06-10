TRỰC TIẾP Trực tiếp Nga vs Nigeria: Nga nới rộng cách biệt 3-1 Đội tuyển Nga hướng tới việc duy trì chuỗi phong độ ấn tượng trên sân nhà Sovcombank Arena khi chạm trán đối thủ khó chịu Nigeria vào lúc 23h00 ngày 06/10.

Nga 3 - 1 Nigeria Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nga 3 - 1 Nigeria.

75' Nga ép sân Cầm bóng: Nga 61% - 39% Nigeria, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 1 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Nigeria): P. Edokpolor vào sân thay A. Adeoye.

70' Thay người Phút 70' (Nigeria): U. Abubakar vào sân thay M. Simon.

63' Nga ép sân Cầm bóng: Nga 61% - 39% Nigeria, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 1 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Nga): K. Tyukavin vào sân thay A. Sobolev.

60' Thay người Phút 60' (Nga): K. Glebov vào sân thay L. Sadulaev.

60' Thay người Phút 60' (Nga): M. Glushenkov vào sân thay A. Miranchuk.

54' BÀN THẮNG! Nga (3-1) Phút 54': A. Miranchuk (Nga) lập công (kiến tạo: A. Sobolev). Tỷ số: 3 - 1.

49' Nga ép sân Cầm bóng: Nga 62% - 38% Nigeria, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 0 - 2.

46' Thay người Phút 46' (Nigeria): A. Umar vào sân thay K. Iheanacho.

46' Thay người Phút 46' (Nigeria): A. Adams vào sân thay S. Michael.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

45+2' BÀN THẮNG! Nga (2-1) Phút 45+2': M. Kislyak (Nga) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': L. Sadulaev (Nga) nhận thẻ vàng.

37' Nga ép sân Cầm bóng: Nga 62% - 38% Nigeria, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': I. Oblyakov (Nga) nhận thẻ vàng.

30' BÀN THẮNG! Nga (1-1) Phút 30': L. Sadulaev (Nga) lập công (kiến tạo: M. Kislyak). Tỷ số: 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nga 56% - 44% Nigeria, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nga 44% - 56% Nigeria, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1.

10' BÀN THẮNG! Nigeria (0-1) Phút 10': K. Iheanacho (Nigeria) lập công (kiến tạo: A. Bewene). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Nga tiếp đón Nigeria.

Cập nhật lúc 00:44 07/10/2026

Đội hình chính thức Nga Sơ đồ 4-3-3 Nigeria Sơ đồ 4-4-2 1 Aleksandr Maksimenko 30 Ilya Vakhaniya 14 Viktor Melekhin 5 Maksim Osipenko 4 Danil Krugovoy 27 Ivan Oblyakov 31 Matvey Kislyak 11 Aleksey Batrakov 59 Aleksey Miranchuk 7 Aleksandr Sobolev 20 Lechi Sadulaev 1 Samuel Friday James 2 Abdullahi Bewene 5 Benjamin Fredrick 6 Emmanuel Fernandez 3 Isaac James 4 Aderemi Adeoye 8 Stephen Michael 10 Wilfred George Igor 17 Chibuzo Nwoko 15 Moses Simon 14 Kelechi Iheanacho Dự bị Nga 16 Anton Mitryushkin 12 Stanislav Agkatsev 2 Turpal-Ali Ibishev 3 Igor Diveev 21 Arsen Adamov 19 Kirill Glebov 15 Artem Karpukas 22 Mingiyan Beveev 67 Maksim Glushenkov Nigeria 23 Stanley Nwabali 16 Michael Atata 13 Kenneth Igboke 20 Vince Osuji 11 Umar Abubakar 19 Ibraheem Ajasa 22 Akor Adams 12 Osayande Peter Edokpolor 7 Abdullahi Umar Cập nhật đội hình lúc 22:53 06/10/2026

Nga Thống kê Nigeria 61% Kiểm soát bóng 39% 13 Dứt điểm 6 5 Trúng đích 2 7 Phạt góc 3 14 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Đội tuyển Nga bước vào cuộc tiếp đón Nigeria tại sân vận động Sovcombank Arena với sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi phong độ thăng hoa trong thời gian qua. Lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn từ các kết quả tích cực trước đó đang biến đại diện xứ bạch dương thành một thử thách đáng gờm cho bất kỳ vị khách nào.

Sức bật từ phong độ ấn tượng của đội chủ nhà

Nhìn vào những màn trình diễn gần đây, Nga đang thể hiện một bộ mặt vô cùng thuyết phục. Đội bóng này đã giành tới 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại. Mạch thắng liên tiếp trước đó phản ánh lối chơi gắn kết, sự hiệu quả trong khâu dứt điểm và khả năng kiểm soát thế trận nhịp nhàng.

Trận thua ở lần ra sân gần nhất có thể xem như một nốt trầm nhỏ, nhưng điều đó khó lòng làm lu mờ bức tranh tổng thể đầy khởi sắc của các cầu thủ Nga. Trở về điểm tựa Sovcombank Arena, đoàn quân áo đỏ chắc chắn đặt mục tiêu nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng và nối dài đà hưng phấn.

Nigeria và sự lì lợm nơi đất khách

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nigeria cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi thể hiện phong độ tương đối ổn định khi có 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Sự cân bằng trong lối chơi giúp "những chú đại bàng xanh" luôn duy trì được tính tổ chức cao trước mọi đối thủ.

Đáng chú ý, trong lần chạm trán duy nhất được ghi nhận giữa hai đội, kết quả kết thúc với tỷ số hòa bất phân thắng bại khi cả Nga và Nigeria đều không thể giành chiến thắng. Tương quan cân bằng ở quá khứ sẽ là điểm tựa tinh thần để Nigeria tự tin triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường, rình rập sơ hở từ phía chủ nhà.

Kỳ vọng vào thế trận đôi công chặt chẽ

Với ưu thế sân nhà cùng hiệu suất thi đấu thuyết phục từ 4 chiến thắng gần đây, Nga nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ và dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Nigeria sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và khả năng chống đỡ áp lực tốt với mạch bất bại trong phần lớn các trận vừa qua.

Đây hứa hẹn là màn so tài giằng co giữa một bên muốn tận dụng hưng phấn để áp đặt thế trận và một bên sẵn sàng chơi chặt chẽ để hóa giải sức ép. Đội tuyển Nga được kỳ vọng sẽ chiếm ưu thế về mặt thế trận, nhưng việc xuyên phá hàng thủ có tính kỷ luật cao của Nigeria sẽ là bài toán không hề đơn giản.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Nga · 0 thắng 1 hòa Nigeria · 0 thắng Nga 1 - 1 Nigeria Hòa

Nga 5 trận gần nhất T T T T B 7 Trận 5-1-1 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 2 Thủng lưới Nigeria 5 trận gần nhất B T B H T 6 Trận 3-2-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới