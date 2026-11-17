TRỰC TIẾP Trực tiếp Nga vs Venezuela: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Venezuela thi đấu chưa tốt khi xa nhà, với 5 trận gần nhất chỉ thắng 1, hòa 2, thua 2. Họ sẽ gặp Nga lúc 23h00 ngày 17/11/2026 tại sân vận động Ozon Arena.

Nga 0 - 0 Venezuela Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nga 49% - 51% Venezuela, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nga 48% - 52% Venezuela, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Nga tiếp đón Venezuela.

Cập nhật lúc 23:42 17/11/2026

Đội hình chính thức Nga Sơ đồ 4-3-3 Venezuela Sơ đồ 4-4-2 1 Matvey Safonov 2 Ilya Vakhaniya 4 Viktor Melekhin 3 Kirill Danilov 5 Andrey Langovich 6 Aleksey Mironov 10 Danil Glebov 8 Aleksey Batrakov 11 Aleksey Miranchuk 7 Nikolay Komlichenko 9 Kirill Glebov 1 José Contreras 4 Jon Aramburu 2 Nahuel Ferraresi 14 Christian Makoun 13 Luís Balbo 15 Eduard Bello 6 Yangel Herrera 8 Cristian Cásseres Jr. 10 Telasco Segovia 19 Kevin Kelsy 11 Jefferson Savarino Dự bị Nga 16 Maksim Borisko 12 Stanislav Agkatsev 22 Mingiyan Beveev 20 Evgeniy Morozov 24 Aleksandr Silyanov 14 Turpal-Ali Ibishev 17 Lechi Sadulaev 27 Ivan Oblyakov 19 Artem Karpukas Venezuela 32 Frankarlos Benítez 22 Miguel Silva 12 Cristopher Varela 24 Adrian Palacios 23 Adrián Cova 3 Yordan Osorio 21 Sebastián Mendoza 27 Robinson Flores 25 Jeferson Caraballo Cập nhật đội hình lúc 22:31 17/11/2026

Nga Thống kê Venezuela 49% Kiểm soát bóng 51% 2 Dứt điểm 0 2 Trúng đích 0 3 Phạm lỗi 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Venezuela thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Nga lúc 23h00 ngày 17/11/2026 tại Ozon Arena hứa hẹn là một bài kiểm tra khó. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Ở chiều ngược lại, Nga bước vào cuộc đối đầu với phong độ ổn định hơn rõ rệt.

Venezuela: chuỗi kết quả thiếu thuyết phục

Nhìn vào 5 trận gần đây, Venezuela đang ở trạng thái chưa thể hiện được sự chắc chắn. Họ thua trận gần nhất, trước đó hòa liên tiếp 2 trận, rồi lại nếm thêm một thất bại. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy đội khách khó duy trì mạch kết quả tích cực. Với một đội bóng cần sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công khi xa nhà, việc chỉ thắng 1 trong 5 trận là tín hiệu đáng lo ngại trước một chuyến đi nhiều thử thách.

Nga: phong độ vượt trội trước thềm trận đấu

Nga có chuỗi kết quả tốt hơn hẳn. Đội chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa phải nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, họ thắng trận gần đây nhất, nên tinh thần đang rất hưng phấn.

Một chuỗi không thua kéo dài thường mang lại sự tự tin và nền tảng ổn định về tổ chức. Khi thi đấu trên sân nhà, đó là lợi thế đáng kể để Nga chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ hiện tại, Venezuela nhiều khả năng phải đặt sự chắc chắn lên hàng đầu ngay từ đầu trận. Nếu để Nga sớm vượt lên, áp lực sẽ đè nặng lên một đội bóng vốn chưa tìm được sự tự tin trong những chuyến làm khách.

Ngược lại, Nga có thể tận dụng bầu không khí sân nhà để gây sức ép từ sớm và giữ thế chủ động. Điều đáng theo dõi là cách Venezuela phản ứng khi bị dồn ép, bởi các trận hòa và thua gần đây cho thấy họ chưa dễ vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Nhận định

Xét về xu hướng phong độ, Nga đang chiếm ưu thế trước một Venezuela còn nhiều trăn trở. Dù vậy, một trận đấu bóng đá luôn có những biến số, và đội khách vẫn có cơ hội nếu tổ chức chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống hiếm hoi. Tuy nhiên, với những gì cả hai thể hiện gần đây, chuyến đi này vẫn là thử thách lớn đối với Venezuela.

Nga 5 trận gần nhất T H T T T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 23 Ghi (TB 2.6) 7 Thủng lưới Venezuela 5 trận gần nhất B H H B T 6 Trận 1-2-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 5 Thủng lưới