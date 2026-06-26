Trực tiếp Nhật Bản vs Thụy Điển: Trận đấu đang diễn ra Trận đấu tại AT&T Stadium chứng kiến màn so tài giữa sự ổn định của Nhật Bản và nỗ lực tìm lại niềm tin của Thụy Điển. Trong khi đại diện châu Á đang duy trì mạch bất bại, đội bóng Bắc Âu cần cải thiện tâm lý sau trận thua gần nhất.

Nhật Bản 0 - 0 Thụy Điển ● Hiệp 1 — phút 21' 0' Trận đấu bắt đầu Nhật Bản tiếp đón Thụy Điển.

Cập nhật lúc 06:21 26/06/2026

Màn so tài đỉnh cao tại AT&T Stadium

Trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển trong khuôn khổ World Cup không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá khác biệt mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội. Diễn ra tại sân vận động AT&T Stadium vào lúc 06:00 ngày 26/06/2026, cuộc chạm trán này mang ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vị thế tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhật Bản: Duy trì sự ổn định

Đội tuyển Nhật Bản bước vào trận đấu này với một tâm thế khá tự tin. Nhìn vào những màn trình diễn gần đây, đại diện từ xứ sở mặt trời mọc đang cho thấy sự lỳ lợm và tính tổ chức cao trong lối chơi. Với thành tích thắng 1 trận và hòa 1 trận trong hai lần ra sân gần nhất, Nhật Bản đang sở hữu mạch bất bại đáng khích lệ.

Lối đá kỷ luật kết hợp với kỹ thuật cá nhân khéo léo giúp Nhật Bản kiểm soát thế trận tốt trước các đối thủ khác nhau. Sự ổn định này là điểm tựa vững chắc để họ hướng tới một kết quả khả quan trước đối thủ đến từ châu Âu.

Thụy Điển: Tìm lại bản sắc Bắc Âu

Trái ngược với sự ổn định của đối thủ, Thụy Điển đang trải qua giai đoạn phong độ có phần phập phù. Trong hai trận đấu gần đây nhất, đội bóng Bắc Âu đã có 1 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 1 thất bại. Trận thua gần nhất chắc chắn đã để lại những bài học đắt giá về mặt phòng ngự cũng như khả năng tận dụng cơ hội.

Sức mạnh thể chất và khả năng không chiến luôn là vũ khí lợi hại của Thụy Điển. Tuy nhiên, để vượt qua một Nhật Bản đang hưng phấn, họ cần tìm lại sự gắn kết giữa các tuyến và hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân đã xuất hiện trong trận thua vừa qua.

Nhận định chiến thuật

Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá tương phản. Nhật Bản ưu tiên sự nhanh nhẹn, phối hợp nhóm nhỏ và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Trong khi đó, Thụy Điển thường dựa vào cấu trúc đội hình vững chãi và những tình huống bóng bổng cố định để gây áp lực.

Với phong độ nhỉnh hơn và tâm lý thoải mái từ chuỗi trận bất bại, Nhật Bản có thể sẽ chủ động kiểm soát bóng. Thụy Điển, với kinh nghiệm tại các đấu trường lớn, nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi thực dụng, chờ đợi sơ hở từ đối phương để tung đòn quyết định. Một thế trận giằng co là điều có thể dự đoán trước tại AT&T Stadium.

Phong độ gần đây của Nhật Bản

21/06/2026: Tunisia 0-4 Nhật Bản (Thắng)

15/06/2026: Hà Lan 2-2 Nhật Bản (Hòa)

31/05/2026: Nhật Bản 1-0 Iceland (Thắng)

01/04/2026: Anh 0-1 Nhật Bản (Thắng)

29/03/2026: Scotland 0-1 Nhật Bản (Thắng)

Phong độ gần đây của Thụy Điển

21/06/2026: Hà Lan 5-1 Thụy Điển (Thua)

15/06/2026: Thụy Điển 5-1 Tunisia (Thắng)

05/06/2026: Thụy Điển 2-2 Hy Lạp (Hòa)

02/06/2026: Na Uy 3-1 Thụy Điển (Thua)

01/04/2026: Thụy Điển 3-2 Ba Lan (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Nhật Bản (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thụy Điển (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Japan

S. Machino: Illness (Missing Fixture)

Sweden: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Japan

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Japan or draw and +2.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 05:21 26/06/2026

Đội hình chính thức

Nhật Bản

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: H. Moriyasu

Đội hình xuất phát:

1. Z. Suzuki (G)

20. A. Seko (D)

4. K. Itakura (D)

21. H. Ito (D)

2. Y. Sugawara (D)

15. D. Kamada (M)

7. A. Tanaka (M)

13. Keito Nakamura (F)

10. R. Dōan (M)

18. A. Ueda (F)

11. D. Maeda (F)

Dự bị:

3. S. Taniguchi

5. Y. Nagatomo

14. J. Ito

22. T. Tomiyasu

19. Koki Ogawa

12. K. Osako

24. K. Sano

16. T. Watanabe

17. Y. Suzuki

23. T. Hayakawa

25. J. Suzuki

9. K. Goto

26. K. Shiogai

6. S. Machino

Thụy Điển

Sơ đồ: 3-4-1-2

HLV: G. Potter

Đội hình xuất phát:

1. J. Widell Zetterström (G)

2. G. Lagerbielke (D)

4. I. Hien (D)

3. V. Lindelöf (D)

21. A. Bernhardsson (F)

24. E. Stroud (D)

18. Y. Ayari (M)

5. G. Gudmundsson (D)

11. A. Elanga (F)

17. V. Gyökeres (F)

9. A. Isak (F)

Dự bị: