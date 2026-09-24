TRỰC TIẾP Trực tiếp Nhật Bản vs Uruguay: Nhật Bản vượt lên dẫn trước Đối đầu Nhật Bản trên sân Miyagi Stadium, Uruguay đối diện thử thách lớn khi chưa từng thắng ở ba lần chạm trán gần nhất và đang trải qua chuỗi hai trận hòa.

Nhật Bản 2 - 1 Uruguay Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nhật Bản 2 - 1 Uruguay.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': (Uruguay) nhận thẻ vàng.

90+2' BÀN THẮNG! Nhật Bản (2-1) Phút 90+2': K. Shiogai (Nhật Bản) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

88' Uruguay ép sân Cầm bóng: Nhật Bản 50% - 50% Uruguay, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 5 - 0.

84' Thay người Phút 84' (Uruguay): F. Pellistri vào sân thay M. Araujo.

83' Thay người Phút 83' (Nhật Bản): K. Shiogai vào sân thay K. Nakamura.

79' Thay người Phút 79' (Uruguay): F. Bernal vào sân thay R. Bentancur.

79' Thay người Phút 79' (Uruguay): J. Piquerez vào sân thay J. Sanabria.

77' Thay người Phút 77' (Nhật Bản): A. Tanaka vào sân thay K. Sano.

77' Thay người Phút 77' (Nhật Bản): Y. Soma vào sân thay Y. Suzuki.

77' Thay người Phút 77' (Uruguay): J. Rodriguez vào sân thay R. Zalazar.

77' Thay người Phút 77' (Uruguay): R. Aguirre vào sân thay N. Nandez.

76' Uruguay ép sân Cầm bóng: Nhật Bản 50% - 50% Uruguay, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 5 - 0.

75' Thẻ vàng Phút 75': R. Bentancur (Uruguay) nhận thẻ vàng.

73' Thẻ vàng Phút 73': A. Seko (Nhật Bản) nhận thẻ vàng.

68' Thay người Phút 68' (Uruguay): R. Zalazar vào sân thay B. Rodriguez.

68' Thay người Phút 68' (Uruguay): G. de Arrascaeta vào sân thay F. Vinas.

68' Thay người Phút 68' (Uruguay): J. Gimenez vào sân thay R. Araujo.

67' Thẻ vàng Phút 67': H. Ito (Nhật Bản) nhận thẻ vàng.

64' Uruguay ép sân Cầm bóng: Nhật Bản 50% - 50% Uruguay, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 5 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Nhật Bản): J. Suzuki vào sân thay K. Itakura.

64' Thay người Phút 64' (Nhật Bản): T. Kubo vào sân thay R. Doan.

64' Thay người Phút 64' (Nhật Bản): J. Ito vào sân thay K. Matsuki.

63' Thay người Phút 63' (Nhật Bản): A. Ueda vào sân thay D. Maeda.

52' Uruguay ép sân Cầm bóng: Nhật Bản 50% - 50% Uruguay, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 5 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Nhật Bản): D. Kamada vào sân thay K. Sano.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

42' BÀN THẮNG! Uruguay (1-1) Phút 42': M. Araujo (Uruguay) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nhật Bản 57% - 43% Uruguay, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 2 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nhật Bản 54% - 46% Uruguay, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 2 - 0.

12' Nhật Bản ép sân Cầm bóng: Nhật Bản 70% - 30% Uruguay, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

11' BÀN THẮNG! Nhật Bản (1-0) Phút 11': K. Matsuki (Nhật Bản) lập công (kiến tạo: K. Nakamura). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Nhật Bản tiếp đón Uruguay.

Cập nhật lúc 19:00 24/09/2026

Đội hình chính thức Nhật Bản Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Hajime Moriyasu Uruguay Sơ đồ 4-4-2 · HLV Marcelo Bielsa 23 Tomoki Hayakawa 4 Ko Itakura 3 Ayumu Seko 21 Hiroki Itō 10 Ritsu Doan 24 Kaishu Sano 28 Kodai Sano 13 Keito Nakamura 19 Kuryu Matsuki 8 Yuito Suzuki 11 Daizen Maeda 1 Santiago Mele 8 Nahitan Nández 4 Ronald Araújo 16 Mathías Olivera 25 Juan Sanabria 18 Brian Rodríguez 14 Lucas Torreira 6 Rodrigo Bentancur 20 Maximiliano Araújo 9 Darwin Núñez 21 Federico Viñas Dự bị Nhật Bản 12 Léo Kokubo 25 Junnosuke Suzuki 5 Tsuyoshi Watanabe 29 Shunsuke Saito 30 Koki Kumasaka 2 Shuto Nakano 6 Satoshi Tanaka 17 Ao Tanaka 20 Takefusa Kubo Uruguay 23 Cristopher Fiermarín 12 Thiago Cardozo 19 Santiago Mouriño 24 Juan Rodríguez 3 Sebastián Cáceres 22 Joaquín Piquerez 13 Guillermo Varela 2 José María Giménez 11 Facundo Pellistri Cập nhật đội hình lúc 16:43 24/09/2026

Nhật Bản Thống kê Uruguay 50% Kiểm soát bóng 50% 3 Dứt điểm 9 1 Trúng đích 6 0 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 0

Đội tuyển Uruguay bước vào chuyến làm khách tại sân vận động Miyagi Stadium với mục tiêu tối quan trọng: tìm lại cảm giác chiến thắng và chặn đứng đà chững lại về mặt phong độ. Những kết quả chia điểm liên tiếp đang đặt đại diện Nam Mỹ vào thế phải nhanh chóng lấy lại sự sắc bén, nhất là khi đối thủ của họ là một Nhật Bản đang sở hữu phong độ vô cùng ổn định.

Uruguay đối diện áp lực tìm lại mạch thắng

Uruguay đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu bùng nổ khi phải chấp nhận kết quả hòa ở cả hai trận gần nhất. Việc liên tục chia điểm cho thấy đội bóng Nam Mỹ đang gặp khó khăn trong khâu chuyển hóa cơ hội cũng như việc áp đặt thế trận lên đối phương. Chuyến hành quân lần này là cơ hội để Uruguay xốc lại tinh thần, đồng thời chứng minh bản lĩnh của một tập thể giàu truyền thống.

Tuy nhiên, áp lực đè nặng lên các vị khách không hề nhỏ. Muốn chặn đà sa sút, Uruguay buộc phải nâng cao hiệu suất ở từng pha xử lý bóng, cải thiện tính kết nối giữa các tuyến và duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian thi đấu.

Nhật Bản duy trì phong độ thăng hoa

Trái ngược với sự chững lại của đội khách, Nhật Bản bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng hưng phấn. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang sở hữu mạch ba trận toàn thắng liên tiếp, thể hiện sự ổn định vượt trội về cả lối chơi lẫn khả năng kiểm soát thế trận.

Sự tự tin của Nhật Bản còn được củng cố khi họ được chơi trên sân nhà Miyagi Stadium vào lúc 17:05 ngày 24/09/2026. Lối đá kỷ luật, gắn kết và hiệu quả trong từng pha dàn xếp tấn công giúp đại diện châu Á trở thành thử thách vô cùng khó vượt qua với bất kỳ đối thủ nào vào thời điểm hiện tại.

Lợi thế từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ hiện tại, những thông số đối đầu gần đây cũng đang nghiêng về phía Nhật Bản. Trong ba lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Nhật Bản giữ thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Uruguay chưa một lần nếm trải niềm vui chiến thắng.

Lợi thế tâm lý này giúp Nhật Bản hoàn toàn có thể chủ động nhập cuộc và triển khai phương án tiếp cận trận đấu theo ý muốn. Về phía Uruguay, nếu muốn phá vỡ sự kỵ dơ trước đối thủ, họ cần phải có những điều chỉnh chiến thuật thực sự đột biến để tạo nên bất ngờ ngay trên sân khách.

Nhận định thế trận

Với ưu thế sân nhà và chuỗi trận toàn thắng, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ kiểm soát nhịp độ và duy trì sức ép chủ động. Trong khi đó, Uruguay trong thế buộc phải chặn đứng đà hòa liên tiếp sẽ nỗ lực thi đấu chặt chẽ, chắt chiu từng cơ hội phản công nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Nhật Bản · 1 thắng 2 hòa Uruguay · 0 thắng Nhật Bản 1 - 1 Uruguay Hòa Uruguay 2 - 2 Nhật Bản Hòa Nhật Bản 4 - 3 Uruguay NB

Nhật Bản 5 trận gần nhất B H T H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Uruguay 5 trận gần nhất B H H H H 2 Trận 0-2-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 1 Thủng lưới