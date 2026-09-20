Trực tiếp Nice vs Lille: Lille rút ngắn cách biệt 2-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp Nice vs Lille: Lille rút ngắn cách biệt 2-1
Nice bước vào màn tiếp đón Lille lúc 22:15 ngày 20/09/2026 với áp lực lớn khi cần chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng nhằm tích lũy điểm số tại Allianz Riviera.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Nice 2 - 1 Lille.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Maurits Kjaergaard (Lille) nhận thẻ vàng (Foul).
- 84'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 43% - 57% Lille, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 3 - 6; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 5 - 3.
- 79'BÀN THẮNG! Lille (2-1)
Phút 79': Ayase Ueda (Lille) lập công (kiến tạo: Maurits Kjaergaard). Tỷ số: 2 - 1.
- 78'Thay người
Phút 78' (Nice): Ali Abdi vào sân thay Niels Nkounkou.
- 77'Thay người
Phút 77' (Lille): Ngal'ayel Mukau vào sân thay Nabil Bentaleb.
- 77'Thay người
Phút 77' (Nice): Nathan Ngoumou vào sân thay Mohamed Amoura.
- 74'Thay người
Phút 74' (Nice): Sofiane Diop vào sân thay Sepe Elye Wahi.
- 73'Thay người
Phút 73' (Nice): Everton Pereira vào sân thay Djibril Coulibaly.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Nice 44% - 56% Lille, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 6; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 5 - 3.
- 67'BÀN THẮNG! Nice (2-0)
Phút 67': Mohamed Amoura (Nice) lập công (kiến tạo: Gauthier Hein). Tỷ số: 2 - 0.
- 64'Thay người
Phút 64' (Lille): Osame Sahraoui vào sân thay Basar Onal.
- 64'Thay người
Phút 64' (Lille): Maurits Kjaergaard vào sân thay Benjamin André.
- 64'Thay người
Phút 64' (Lille): Olivier Giroud vào sân thay Hákon Arnar Haraldsson.
- 60'Lille ép sân
Cầm bóng: Nice 42% - 58% Lille, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 4 - 2.
- 58'Thay người
Phút 58' (Nice): Alidu Seidu vào sân thay Youssouf Ndayishimiye.
- 57'Thẻ vàng
Phút 57': Mohamed Amoura (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).
- 55'Thay người
Phút 55' (Lille): Dilane Bakwa vào sân thay Ethan Mbappe.
- 48'Lille ép sân
Cầm bóng: Nice 41% - 59% Lille, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Xavier Mandza (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Nice 45% - 55% Lille, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 24'Lille ép sân
Cầm bóng: Nice 42% - 58% Lille, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 22'BÀN THẮNG! Nice (1-0)
Phút 22': Nathan Ngoy (Lille) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Nice 44% - 56% Lille, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 0.
- 5'Thẻ vàng
Phút 5': Mohamed Abdelmoneim (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Nice tiếp đón Lille.
Cập nhật lúc 00:06 21/09/2026
Cuộc so tài giữa Nice và Lille diễn ra vào lúc 22:15 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Allianz Riviera mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đội chủ nhà. Đoàn quân áo đỏ đen đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy chông gai và chịu áp lực nặng nề khi rất cần một kết quả có lợi để ngắt mạch trận đáng thất vọng vừa qua.
Áp lực đè nặng lên chủ nhà Nice
Nice bước vào trận đấu này với mục tiêu tối thượng là phải chấm dứt chuỗi trận không thắng đang kéo dài. Nhìn vào 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại xen kẽ nhau.
Sự sa sút về mặt kết quả khiến Nice rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Lợi thế sân bãi tại Allianz Riviera sẽ là điểm tựa tinh thần lớn nhất để các học trò giải tỏa gánh nặng tâm lý, nỗ lực tìm lại niềm vui trọn vẹn trước sự cổ vũ của khán giả nhà.
Phong độ thăng hoa của các vị khách Lille
Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh khó khăn của đối thủ, Lille đang thể hiện phong độ thi đấu hết sức ấn tượng. Trong 4 trận đấu đã qua, đội bóng này duy trì chuỗi bất bại thuyết phục với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.
Sự ổn định về mặt lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả đã đưa Lille vươn lên nhóm dẫn đầu. Hiện tại, họ đang giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm trong tay. Sự tự tin cùng khí thế hưng phấn chắc chắn sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất mà đội khách mang tới sân của Nice.
Sự cân bằng trong thành tích đối đầu gần đây
Dù đang ở hai thái cực trái ngược nhau về vị trí và phong độ hiện tại, lịch sử chạm trán gần nhất giữa hai đội lại cho thấy sự giằng co đáng kể. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, cục diện diễn ra tương đối cân bằng khi mỗi bên giành được 1 chiến thắng, còn lại là 3 trận bất phân thắng bại.
Điều này phản ánh việc mỗi lần đôi bên gặp nhau đều diễn ra với thế trận chặt chẽ và không đội nào thực sự lấn lướt hoàn toàn. Đây là cơ sở để người hâm mộ Nice tin tưởng rằng đội bóng của họ vẫn đủ khả năng đứng vững trước một Lille đang có phong độ cao.
Đánh giá cục diện trước giờ bóng lăn
Màn so tài sắp tới hứa hẹn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai câu lạc bộ. Nice có động lực mạnh mẽ từ thế chân tường và khao khát tìm lại chiến thắng để cải thiện tình hình, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một Lille đang vận hành trơn tru và tràn đầy hưng phấn.
Nếu Nice muốn tạo nên bước ngoặt trên sân Allianz Riviera, họ bắt buộc phải siết chặt sự tập trung, hạn chế tối đa sai lầm trước khả năng tấn công sắc bén của đội khách. Về phía Lille, duy trì nhịp độ quen thuộc sẽ là chìa khóa để họ tiếp tục giữ vững vị thế ở nhóm đầu bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)