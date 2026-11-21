TRỰC TIẾP Trực tiếp Nice vs Paris Saint Germain: Paris Saint Germain nới rộng cách biệt 1-3 Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Nice thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Paris Saint Germain thắng cả 5. Giờ đấu 23h15 ngày 21/11, sân Allianz Riviera.

Nice 1 - 3 Paris Saint Germain Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nice 1 - 3 Paris Saint Germain.

85' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Nice 34% - 66% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 0.

85' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-3) Phút 85': Ferrán Torres (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Ousmane Dembélé). Tỷ số: 1 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Paris Saint Germain): Marcos Aoás Corrêa vào sân thay Lucas Hernández.

78' Thay người Phút 78' (Nice): Djibril Coulibaly vào sân thay Axel Witsel.

78' Thay người Phút 78' (Nice): Nathan Ngoumou vào sân thay Sepe Elye Wahi.

75' Thẻ vàng Phút 75': Alidu Seidu (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Nice 32% - 68% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 8.

67' Thay người Phút 67' (Nice): Gauthier Hein vào sân thay Mohamed Amoura.

66' Thay người Phút 66' (Nice): Ali Abdi vào sân thay Xavier Mandza.

65' VAR Phút 65': Phạt đền bị hủy — Mika Godts (Paris Saint Germain).

62' Thay người Phút 62' (Paris Saint Germain): Mika Godts vào sân thay Maghnes Akliouche.

62' Thay người Phút 62' (Nice): Morgan Sanson vào sân thay Sofiane Diop.

61' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Nice 36% - 64% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 7.

61' Thay người Phút 61' (Paris Saint Germain): Willian Pacho vào sân thay Nuno Mendes.

61' Thay người Phút 61' (Paris Saint Germain): Ousmane Dembélé vào sân thay Senny Mayulu.

54' Thẻ vàng Phút 54': Hicham Boudaoui (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Nice 34% - 66% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 6.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

44' Thay người Phút 44' (Paris Saint Germain): Ferrán Torres vào sân thay Désiré Doue.

37' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Nice 33% - 67% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

32' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-2) Phút 32': Désiré Doue (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Achraf Hakimi). Tỷ số: 1 - 2.

31' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-1) Phút 31': Senny Mayulu (Paris Saint Germain) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

27' VAR Phút 27': Phạt đền được công nhận — João Neves (Paris Saint Germain).

25' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Nice 33% - 67% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

13' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Nice 37% - 63% Paris Saint Germain, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

8' BÀN THẮNG! Nice (1-0) Phút 8': Mohamed Amoura (Nice) lập công (kiến tạo: Jonathan Clauss). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Nice tiếp đón Paris Saint Germain.

Cập nhật lúc 01:11 22/11/2026

Đội hình chính thức Nice Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique 23 Y. Diouf 36 A. Seidu 55 Ndayishimiye 35 Mandza Tsiendi 92 J. Clauss 6 H. Boudaoui 28 A. Witsel 27 N. Nkounkou 10 S. Diop 9 M. Amoura 11 E. Wahi 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 6 I. Zabarnyi 21 L. Hernández 25 Nuno Mendes 33 Zaïre-Emery 87 João Neves 8 Fabián Ruiz 11 M. Akliouche 24 Senny Mayulu 14 D. Doué Dự bị Nice 38 A. Camara 77 T. Boulhendi 39 D. Coulibaly 2 A. Abdi 7 G. Hein 84 H. Koutoune 41 D. Morana 29 N. Ngoumou 8 M. Sanson Paris Saint Germain 30 L. Chevalier 5 Marquinhos 4 Beraldo 51 W. Pacho 27 Pedro Fernández 17 Vitinha 10 O. Dembélé 22 M. Godts 9 Ferran Torres Cập nhật đội hình lúc 22:49 21/11/2026

Nice Thống kê Paris Saint Germain 34% Kiểm soát bóng 66% 1 Dứt điểm 9 1 Trúng đích 3 1 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 0

Nice và Paris Saint Germain bước vào trận đấu với phong độ rất tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng cả 5. Cuộc gặp tại Allianz Riviera lúc 23h15 ngày 21/11 vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa hai đội đang chơi tự tin.

Nice: chuỗi thắng và cú vấp duy nhất

Nice đang có chuỗi thắng 3 trận liên tiếp. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 và thua 1. Trận thua nằm ở giữa chuỗi, sau đó Nice đã lấy lại mạch thắng ngay.

Hiện Nice đứng hạng 6 với 17 điểm. Đó là vị trí đáng nể, và một kết quả tốt trước đội dẫn đầu sẽ củng cố thêm vị thế của họ. Sân nhà cũng là điểm tựa để Nice chơi với sự hưng phấn.

Paris Saint Germain: thắng cả 5 trận gần nhất

Phong độ của Paris Saint Germain gần như không có điểm trừ. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, nên họ đến Allianz Riviera với tâm lý rất vững vàng.

Paris Saint Germain đang đứng đầu bảng xếp hạng với 23 điểm, hơn Nice 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy sự ổn định của đội khách trong cả giai đoạn vừa qua.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Paris Saint Germain thắng 3, Nice thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử gần đây vì thế nghiêng về phía đội khách.

Tuy nhiên, Nice vẫn từng thắng đối thủ này trong giai đoạn đó. Điều ấy cho thấy đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu duy trì được phong độ hiện tại.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội đều đang thắng nhiều nên khó có chuyện ai chủ động nhường thế trận. Nice cần giữ sự chắc chắn ở những pha chuyển trạng thái và tận dụng không khí sân nhà. Paris Saint Germain sẽ muốn kéo dài chuỗi thắng bằng sự tự tin của đội đang dẫn đầu.

Một trận đấu giữa hai đội cùng hưng phấn thường được quyết định bởi những chi tiết nhỏ: sự tập trung trong phòng ngự, khả năng tận dụng cơ hội và việc kiểm soát nhịp độ. Đội nào giữ được sự bình tĩnh trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế.

Nhận định

Về phong độ và thứ hạng, Paris Saint Germain nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng, vị trí dẫn đầu và thành tích đối đầu tốt. Nhưng Nice không hề kém cạnh về tinh thần khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, lại được thi đấu trên sân nhà.

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để tin vào chiến thắng. Người xem có thể kỳ vọng một cuộc đối đầu hấp dẫn, nơi phong độ cao của cả hai bên được đặt lên bàn cân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 1 thắng 1 hòa Paris Saint Germain · 3 thắng Nice 0 - 4 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 1 - 0 Nice PSG Paris Saint Germain 1 - 3 Nice NIC Nice 1 - 1 Paris Saint Germain Hòa Nice 1 - 2 Paris Saint Germain PSG

Nice 5 trận gần nhất T T T B T 10 Trận 5-2-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 12 Thủng lưới Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 10 Trận 7-2-1 T-H-B 22 Ghi (TB 2.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 5 Lyon 10 5 2 3 +6 17 B T B T B 6 Nice 10 5 2 3 +3 17 T T T B T 7 Monaco 10 4 4 2 +2 16 H B H B H …

Tình hình lực lượng Nice ✚ M. Abdelmonem (Muscle Injury) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) Paris Saint Germain ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ A. Longoni (Thigh Injury)