TRỰC TIẾP Trực tiếp Nice vs Strasbourg: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Strasbourg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, trong khi Nice xếp thứ 15 với 5 điểm và quyết tâm giành trọn vẹn điểm số tại sân Allianz Riviera.

Nice 1 - 1 Strasbourg Hiệp 2 — phút 80' 80' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Nice 1 - 1 Strasbourg.

76' Thẻ vàng Phút 76': Sofiane Diop (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Strasbourg): Lucas Høgsberg vào sân thay Jeyland Mitchell.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Nice 45% - 55% Strasbourg, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 2 - 4.

73' Thay người Phút 73' (Strasbourg): Samir El-Mourabet vào sân thay Dario Essugo.

73' Thay người Phút 73' (Strasbourg): Fábio Baldé vào sân thay Samuel Amo-Ameyaw.

73' Thay người Phút 73' (Nice): Sofiane Diop vào sân thay Sepe Elye Wahi.

63' Thay người Phút 63' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.

63' Thay người Phút 63' (Strasbourg): Giovanni Reyna vào sân thay Diogo Sousa.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Nice 47% - 53% Strasbourg, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 0 - 7, cứu thua 2 - 4.

50' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Nice 45% - 55% Strasbourg, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 2 - 1.

47' Thẻ vàng Phút 47': Joaquín Martínez Gauna (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+2' BÀN THẮNG! Nice (1-1) Phút 45+2': Pape Demba Diop (Strasbourg) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

41' BÀN THẮNG! Strasbourg (0-1) Phút 41': Dario Essugo (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Conrad Harder). Tỷ số: 0 - 1.

37' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Nice 48% - 52% Strasbourg, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 0.

37' Thay người Phút 37' (Nice): Hicham Boudaoui vào sân thay Djibril Coulibaly.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nice 47% - 53% Strasbourg, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

12' Nice ép sân Cầm bóng: Nice 62% - 38% Strasbourg, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Nice tiếp đón Strasbourg.

Cập nhật lúc 21:40 11/10/2026

Đội hình chính thức Nice Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni Strasbourg Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hugo Oliveira 23 Y. Diouf 5 Mohamed Abdelmonem 55 Ndayishimiye 35 Mandza Tsiendi 92 J. Clauss 39 D. Coulibaly 28 A. Witsel 27 N. Nkounkou 7 G. Hein 9 M. Amoura 11 E. Wahi 1 F. Jörgensen 16 G. Antwi 4 J. Mitchell 31 Abdoul Karim Coulibaly 36 Oso 23 Diogo Sousa 21 P. Diop 14 Dário Essugo 80 Gessime Yassine 40 C. Harder 7 S. Amo-Ameyaw Dự bị Nice 77 T. Boulhendi 6 H. Boudaoui 10 S. Diop 38 A. Camara 21 I. Jansson 84 H. Koutoune 41 D. Morana 87 E. Pereira 36 A. Seidu Strasbourg 10 G. Reyna 19 Fabio Amadu Uri Baldé 43 Y. Becker 35 Yaya Dieme 29 El Mourabet 24 L. Høgsberg 28 Tyrese Noubissie 30 J. Ortega 12 Piekutowski Cập nhật đội hình lúc 19:33 11/10/2026

Nice Thống kê Strasbourg 45% Kiểm soát bóng 55% 8 Dứt điểm 10 5 Trúng đích 3 2 Phạt góc 3 1 Phạm lỗi 7 5 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 4

Strasbourg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Allianz Riviera vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026. Cuộc so tài giữa Nice và Strasbourg mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình cục diện nhóm giữa và nửa trên bảng xếp hạng, nơi khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện chỉ là 2 điểm mong manh.

Khát khao bứt phá của Strasbourg và vị thế hai đội

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Strasbourg đang giữ vị trí thứ 10 với 7 điểm tích lũy được. Đội khách cho thấy quyết tâm duy trì áp lực lên các vị trí phía trên để tiếp tục hành trình bám đuổi tấm vé tham dự đấu trường châu lục. Một kết quả thuận lợi trên sân khách sẽ giúp họ củng cố vững chắc mục tiêu này.

Ở chiều ngược lại, Nice tạm thời đứng ở vị trí thứ 15 với 5 điểm. Đội chủ nhà hiểu rằng việc được thi đấu tại thánh địa Allianz Riviera là cơ hội tốt để thu hẹp khoảng cách và vượt lên, tránh bị tụt lại sâu hơn trong cuộc đua điểm số đầy khốc liệt.

Tương quan phong độ và lợi thế đối đầu

Xét về màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất, Strasbourg sở hữu thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Sự đan xen giữa những thắng lợi và thất bại cho thấy lối chơi của đội khách có những thời điểm thăng hoa rõ rệt, dù họ vừa phải nhận một kết quả không như ý ở lần ra sân gần nhất.

Trong khi đó, Nice trải qua chuỗi ngày thi đấu khó khăn hơn khi chỉ có được 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần đây. Đại diện vùng Côte d'Azur đang gặp đôi chút trục trặc trong việc duy trì tính ổn định, khiến họ thường xuyên rơi vào cảnh chia điểm hoặc trắng tay.

Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất của Nice lại nằm ở tiếng nói lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Nice chiếm ưu thế rõ nét với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước Strasbourg. Thành tích đối đầu vượt trội này mang lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng áo đỏ đen trước giờ bóng lăn.

Kịch bản giằng co tại Allianz Riviera

Với tương quan hiện tại, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và toan tính chặt chẽ. Strasbourg sở hữu sự hưng phấn từ việc theo sát nhóm đầu, nhưng Nice lại nắm trong tay lợi thế sân bãi cùng thành tích đối đầu ủng hộ. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự tập trung ở những khoảnh khắc quyết định nơi mặt sân Allianz Riviera.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 2 thắng 2 hòa Strasbourg · 1 thắng Strasbourg 0 - 2 Nice NIC Strasbourg 3 - 1 Nice STR Nice 1 - 1 Strasbourg Hòa Strasbourg 2 - 2 Nice Hòa Nice 2 - 1 Strasbourg NIC

Nice 5 trận gần nhất T B H B H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 6 Thủng lưới Strasbourg 5 trận gần nhất B H T T B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 2 Lille 6 4 1 1 +5 13 T B T T H 3 Lyon 6 3 2 1 +7 11 B T H T H … 9 Lens 6 2 1 3 +1 7 T B H B B 10 Strasbourg 5 2 1 2 0 7 B H T T B 11 Angers 6 2 1 3 -3 7 B T H B T … 14 Auxerre 5 2 0 3 -5 6 T T B B B 15 Nice 5 1 2 2 -3 5 T B H B H 16 Estac Troyes 5 1 1 3 -7 4 B B B T H …

Tình hình lực lượng Nice ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Knee Injury) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Knee Injury) Strasbourg ✚ I. Doukoure (Inactive) ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ I. Doukoure (Inactive) ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury)