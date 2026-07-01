TRỰC TIẾP Trực tiếp NK Varazdin vs FK Jablonec: NK Varazdin vượt lên dẫn trước NK Varazdin gặp FK Jablonec tại UEFA Europa Conference League lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân Gradski stadion Varazdin.

NK Varazdin 3 - 2 FK Jablonec Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: NK Varazdin 3 - 2 FK Jablonec.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': J. Silic (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Delay of game).

90' Thay người Phút 90' (FK Jablonec): D. Soucek vào sân thay V. Chanturishvili.

86' Thay người Phút 86' (NK Varazdin): M. Marina vào sân thay T. Duvnjak.

86' Thay người Phút 86' (NK Varazdin): I. Posavec vào sân thay I. Tavares.

83' Thay người Phút 83' (FK Jablonec): J. Slama vào sân thay E. Sobol.

82' BÀN THẮNG! NK Varazdin (3-2) Phút 82': L. Mamic (NK Varazdin) lập công (kiến tạo: F. Maglica). Tỷ số: 3 - 2.

79' Thẻ vàng Phút 79': V. Chanturishvili (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Tripping).

73' Thay người Phút 73' (FK Jablonec): S. Nebyla vào sân thay F. Zorvan.

72' Thay người Phút 72' (FK Jablonec): J. Chramosta vào sân thay L. Jawo.

68' BÀN THẮNG! NK Varazdin (2-2) Phút 68': I. Mamut (NK Varazdin) lập công (kiến tạo: I. Canjuga). Tỷ số: 2 - 2.

61' Thay người Phút 61' (NK Varazdin): M. Vuk vào sân thay A. Latkovic.

61' Thay người Phút 61' (NK Varazdin): S. Lesjak vào sân thay L. Skaricic.

56' BÀN THẮNG! FK Jablonec (1-2) Phút 56': N. Tekijaski (FK Jablonec) lập công (kiến tạo: F. Novak). Tỷ số: 1 - 2.

46' Thay người Phút 46' (FK Jablonec): A. Rusek vào sân thay H. Ahl.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' Thay người Phút 37' (NK Varazdin): N. Tepsic vào sân thay E. Durakovic.

27' BÀN THẮNG! FK Jablonec (1-1) Phút 27': M. Cedidla (FK Jablonec) lập công (kiến tạo: F. Zorvan). Tỷ số: 1 - 1.

24' BÀN THẮNG! NK Varazdin (1-0) Phút 24': I. Tavares (NK Varazdin) lập công (kiến tạo: I. Canjuga). Tỷ số: 1 - 0.

15' Thẻ vàng Phút 15': L. Skaricic (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Holding).

5' Thẻ vàng Phút 5': A. Latkovic (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Holding).

0' Trận đấu bắt đầu NK Varazdin tiếp đón FK Jablonec.

Cập nhật lúc 02:54 24/07/2026

NK Varazdin sẽ đối đầu FK Jablonec tại UEFA Europa Conference League lúc 01:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Gradski stadion Varazdin, nhưng hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Thông tin trận đấu

Đây là cuộc chạm trán giữa NK Varazdin và FK Jablonec trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Thời gian thi đấu được xác định là 01:00 ngày 24/07/2026.

Trận đấu: NK Varazdin vs FK Jablonec

NK Varazdin vs FK Jablonec Thời gian: 01:00 ngày 24/07/2026

01:00 ngày 24/07/2026 Sân vận động: Gradski stadion Varazdin

Nhận định trước trận

Với những thông tin hiện có, chưa thể đánh giá chính xác tương quan phong độ, cách vận hành chiến thuật hay các điểm nóng nhân sự của NK Varazdin và FK Jablonec. Vì vậy, nhận định trước trận chỉ có thể tập trung vào việc xác định cặp đấu, giải đấu và địa điểm tổ chức.

Thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt và xu hướng đối đầu chưa được cung cấp. Do đó, chưa có cơ sở để đưa ra kết luận cụ thể về thế trận hoặc kết quả trận đấu.

Đánh giá thận trọng

Trận đấu tại Gradski stadion Varazdin sẽ là màn so tài giữa NK Varazdin và FK Jablonec. Những dữ liệu bổ sung về phong độ gần đây, lực lượng và chiến thuật sẽ cần thiết để xây dựng nhận định chuyên sâu hơn trước giờ bóng lăn.

NK Varazdin 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FK Jablonec 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới