TRỰC TIẾP Trực tiếp Nottingham Forest vs Blackburn: Hết hiệp 1, Nottingham Forest dẫn 1-0 Nottingham Forest chiếm ưu thế đối đầu, còn Blackburn có chuỗi phong độ tốt hơn trước trận giao hữu tại Estadio da Nora lúc 17:00 ngày 22/07/2026.

Nottingham Forest 1 - 0 Blackburn Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

40' BÀN THẮNG! Nottingham Forest (1-0) Phút 40': Igor Jesus (Nottingham Forest) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Nottingham Forest tiếp đón Blackburn.

Cập nhật lúc 17:51 22/07/2026

Nottingham Forest bước vào trận giao hữu với Blackburn tại Estadio da Nora trong bối cảnh hai đội có những điểm tựa khác nhau. Forest đang nắm lợi thế rõ rệt về thành tích đối đầu, trong khi Blackburn có phong độ gần đây ổn định hơn. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 22/07/2026.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Nottingham Forest vs Blackburn

Giải đấu: Giao hữu CLB

Thời gian: 17:00 ngày 22/07/2026

Sân vận động: Estadio da Nora

Forest có lợi thế lớn trong đối đầu

Trong 5 lần gặp gần nhất, Nottingham Forest thắng 4 trận và Blackburn thắng 1 trận. Hai đội không có trận hòa nào trong chuỗi đối đầu này. Khoảng cách về kết quả tổng hợp giúp Forest có thêm cơ sở tâm lý trước màn so tài, dù những trận giao hữu thường có tính chất khác với các cuộc đấu chính thức.

Đáng chú ý, lợi thế đối đầu của Forest không đồng nghĩa đội bóng này chắc chắn kiểm soát trận đấu. Dữ liệu hiện có chỉ phản ánh xu hướng kết quả giữa hai đội, chưa cho thấy cách biệt về thế trận hay khả năng duy trì ưu thế trong từng thời điểm. Vì vậy, yếu tố quyết định sẽ nằm ở cách mỗi bên chuyển hóa phong độ hiện tại thành màn trình diễn cụ thể.

Blackburn có nền tảng phong độ ổn định hơn

Nottingham Forest chỉ có 1 trận gần nhất được ghi nhận và đó là một chiến thắng. Mẫu dữ liệu này cho thấy đội bóng đã khởi đầu tích cực, nhưng chưa đủ dài để đánh giá toàn diện sự ổn định.

Trong khi đó, Blackburn có 3 trận gần nhất với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội khách chưa thua trong chuỗi này, qua đó sở hữu nền tảng kết quả đều đặn hơn trước khi bước vào trận giao hữu. Blackburn có thể mang theo sự tự tin nhất định, đặc biệt nếu duy trì được khả năng hạn chế sai sót như trong các trận gần đây.

Điểm nhấn chiến thuật

Chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định Nottingham Forest hay Blackburn sẽ sử dụng hệ thống nào, cũng như không thể xác định trước những vị trí tạo ảnh hưởng lớn nhất.

Về mặt định hướng, Forest có thể muốn tận dụng lợi thế đối đầu để nhập cuộc chủ động và tạo sức ép sớm. Tuy nhiên, đây vẫn là trận giao hữu, nên cách vận hành đội hình có thể phụ thuộc vào mục tiêu thử nghiệm và điều chỉnh nhân sự trong trận. Blackburn nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì sự chắc chắn, đồng thời phát huy sự ổn định thể hiện qua chuỗi 2 chiến thắng và 1 trận hòa gần nhất.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ hiệu quả trong các thời điểm quan trọng. Forest có điểm tựa từ lịch sử đối đầu, còn Blackburn bước vào cuộc đấu với chuỗi kết quả gần đây cân bằng hơn. Khi chưa có thêm dữ liệu về lực lượng và chiến thuật, hai xu hướng này là cơ sở chính để đánh giá cục diện.

Nhận định trận đấu

Nottingham Forest được đánh giá cao hơn về thành tích đối đầu, nhưng Blackburn không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ khi đang duy trì chuỗi 3 trận gần nhất không thua. Forest cần biến ưu thế lịch sử thành sự chủ động trên sân, trong khi Blackburn có thể dựa vào sự ổn định để tạo thế giằng co.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài có sự cân bằng giữa lợi thế đối đầu của Nottingham Forest và phong độ gần đây của Blackburn. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào cách hai đội tiếp cận một trận đấu giao hữu, thay vì chỉ dựa trên những lần chạm trán trước đó.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nottingham Forest · 4 thắng 0 hòa Blackburn · 1 thắng Blackburn 1 - 4 Nottingham Forest NF Blackburn 0 - 2 Nottingham Forest NF Nottingham Forest 1 - 2 Blackburn BLA Nottingham Forest 1 - 0 Blackburn NF Blackburn 0 - 1 Nottingham Forest NF

Nottingham Forest 5 trận gần nhất T H B H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Blackburn 5 trận gần nhất T T H B T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 0 Thủng lưới