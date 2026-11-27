TRỰC TIẾP Trực tiếp Nottingham Forest vs Chelsea: Hết hiệp 1, Nottingham Forest dẫn 1-0 Chelsea đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 16 điểm. Họ làm khách của Nottingham Forest trên sân City Ground lúc 03:00 ngày 28/11/2026.

Nottingham Forest 1 - 0 Chelsea Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36' Chelsea ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 39% - 61% Chelsea, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

24' Chelsea ép sân Cầm bóng: Nottingham Forest 29% - 71% Chelsea, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nottingham Forest 43% - 57% Chelsea, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

5' BÀN THẮNG! Nottingham Forest (1-0) Phút 5': Igor Jesus (Nottingham Forest) lập công (kiến tạo: Daniel Muñoz). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Nottingham Forest tiếp đón Chelsea.

Cập nhật lúc 03:47 28/11/2026

Đội hình chính thức Nottingham Forest Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner Chelsea Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xabi Alonso 26 M. Sels 23 Jair 31 N. Milenković 5 Murillo 27 D. Muñoz 24 J. McAtee 21 X. Schlager 3 N. Williams 11 Igor Jesus 10 Gibbs-White 19 L. Delap 1 E. Martínez 34 Joshua Kofi Acheampong 3 W. Fofana 45 R. Lavia 29 Pep Chavarría 14 J. Henderson 25 M. Caicedo 7 Pedro Neto 10 C. Palmer 17 M. Rogers 18 D. Welbeck Dự bị Nottingham Forest 15 A. Kalimuendo 9 C. Wood 12 John 2 O. Diomande 25 L. Netz 6 I. Sangaré 7 Hudson-Odoi 22 R. Yates 14 D. Ndoye Chelsea 6 L. Colwill 27 M. Gusto 32 Nicoll-Jazuli 2 M. Palestra 41 Estêvão 4 V. Barco 23 Geovany Tcherno Quenda 22 E. Emegha 39 M. Penders Cập nhật đội hình lúc 02:34 28/11/2026

Nottingham Forest Thống kê Chelsea 39% Kiểm soát bóng 61% 3 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 4 0 Thủ môn cứu thua 1

Chelsea đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 16 điểm. Chuyến làm khách của Nottingham Forest trên sân City Ground lúc 03:00 ngày 28/11/2026 là cơ hội để đội khách củng cố vị thế đó. Với chủ nhà đang đứng hạng 17, trận đấu mang hai sắc thái khác nhau: một bên muốn giữ nhịp trong nhóm đầu, một bên cần điểm số để rời khu vực đáy bảng.

Chelsea giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng

Chelsea đang xếp hạng 8 với 16 điểm. Nottingham Forest đứng thứ 17 với 9 điểm, kém đối thủ 7 điểm và 9 bậc. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về thành tích tích lũy giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Vì vậy, đây là trận đấu mà Chelsea có nhiều lý do để tìm kiếm điểm số nhằm không để nhóm cạnh tranh phía trên rời xa. Ngược lại, Nottingham Forest cần những kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm giữa bảng.

Phong độ: cả hai cùng có hành trang không như ý

Trong 5 trận gần nhất, Nottingham Forest thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của đội chủ nhà là một thất bại, sau đó họ có một chiến thắng xen giữa chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Chelsea có thành tích tương tự: thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách đang chịu hai thất bại liên tiếp ở những trận mới nhất, nên họ cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng để giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

Như vậy, về phong độ ngắn hạn, hai đội gần như cân bằng. Điều tạo nên khác biệt nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng, nơi Chelsea đang có lợi thế rõ rệt.

Thế đối đầu nghiêng về Chelsea

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thắng 3 trận, Nottingham Forest thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế hơn trong các lần chạm trán gần đây.

Dù vậy, chủ nhà vẫn từng giành chiến thắng trong chuỗi đối đầu đó. Điều này cho thấy Nottingham Forest hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Chelsea, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà City Ground.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng đang thiếu ổn định, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Chelsea mang theo hai thất bại liên tiếp nhưng đứng trên đối thủ nhiều bậc. Nottingham Forest cũng vừa nếm trải thất bại, song có động lực lớn để tìm điểm số trước một đối thủ ở nhóm trên.

Bên nào xử lý tốt áp lực và hạn chế sai sót ở giai đoạn đầu trận sẽ nắm lợi thế. Nếu Chelsea giành điểm, họ sẽ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Nếu Nottingham Forest làm được điều ngược lại, khoảng cách 7 điểm giữa hai đội sẽ được thu hẹp.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu gần đây, Chelsea nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của hai đội tương đồng, nên Nottingham Forest vẫn có cơ sở để tạo nên một trận đấu cạnh tranh trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nottingham Forest · 1 thắng 1 hòa Chelsea · 3 thắng Chelsea 1 - 3 Nottingham Forest NF Nottingham Forest 0 - 3 Chelsea CHE Nottingham Forest 0 - 1 Chelsea CHE Chelsea 1 - 1 Nottingham Forest Hòa Nottingham Forest 2 - 3 Chelsea CHE

Nottingham Forest 5 trận gần nhất B T B H B 11 Trận 2-3-6 T-H-B 9 Ghi (TB 0.8) 15 Thủng lưới Chelsea 5 trận gần nhất B B T H B 11 Trận 5-1-5 T-H-B 20 Ghi (TB 1.8) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 7 Leeds 11 4 5 2 +5 17 T T B H H 8 Chelsea 11 5 1 5 0 16 B B T B T 9 Everton 11 4 4 3 -2 16 B T T B B … 16 Ipswich 11 3 2 6 -7 11 B B H H B 17 Nottingham Forest 11 2 3 6 -6 9 B T B H B 18 Sunderland 11 2 3 6 -9 9 H T B H B …

Tình hình lực lượng Nottingham Forest ✚ N. Dominguez (Muscle Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury) Chelsea ✚ J. Gittens (Ankle Injury) ✚ J. Hato (Back Injury) ✚ R. James (Knee Injury) ✚ Joao Pedro (Thigh Injury) ✚ M. Lacroix (Muscle Injury)