Trực tiếp OFI vs Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp OFI vs Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể22/10/2026 19:16

Bayer Leverkusen còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang thắng cả 5 trận gần nhất. Trận gặp OFI diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Pankritio Stadium.

OFI0 - 0Bayer LeverkusenHiệp 1 — phút 34'
  • 34'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Aleix García (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: OFI 40% - 60% Bayer Leverkusen, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': Carles Martínez Novell (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 12'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: OFI 20% - 80% Bayer Leverkusen; phạm lỗi 0 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    OFI tiếp đón Bayer Leverkusen.

Cập nhật lúc 00:19 23/10/2026

Đội hình chính thức
OFI
Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Kontis
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez
1
K. Lilo
5
K. Kostoulas
15
A. Poungouras
2
K. Krizmanić
24
L. Dickmann
14
T. Androutsos
41
Bouchalakis
3
N. Athanasiou
10
Aitor Cantalapiedra
19
K. Kodro
18
T. Nuss
28
J. Blaswich
17
Lucas Vázquez
5
L. Badé
4
J. Quansah
2
F. Medina
6
E. Fernández
24
Aleix García
9
Afonso Moreira
10
M. Tillman
7
J. Hofmann
14
P. Schick
Dự bị
OFI
21 Apostolakis11 T. Fountas17 Borja González90 Pavlos Kenourgiakis23 Manuel Kalafatis8 Kanellópoulos6 Karachalios13 P. Katsikas43 D. Nikolaou
Bayer Leverkusen
23 N. Tella19 M. Diaby1 M. Flekken3 Miguel Gutiérrez43 B. Hawighorst36 N. Lomb30 I. Maza12 E. Tapsoba45 Gabriel Minutillo
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
OFIThống kêBayer Leverkusen
40%
Kiểm soát bóng
60%
1
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
1
3
Phạt góc
1
1
Phạm lỗi
4
1
Thủ môn cứu thua
1

Bayer Leverkusen bước vào chuyến làm khách trên sân của OFI với cơ hội bám đuổi ngôi đầu và nền tảng phong độ rất vững: thắng cả 5 trận gần nhất. Đối thủ của họ đang ở chiều ngược lại, khi thua 3 trận liên tiếp gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Pankritio Stadium.

Leverkusen mang phong độ hoàn hảo đến Pankritio Stadium

Bayer Leverkusen đang có chuỗi kết quả khiến mọi đối thủ phải dè chừng: thắng 5 trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi thắng liền mạch, cho thấy tập thể này đang vận hành ổn định và giữ được sự tự tin qua từng trận.

Chuỗi kết quả ấy đã đưa Leverkusen lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Với phong độ hiện tại, việc tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu là mục tiêu hoàn toàn thực tế. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ duy trì áp lực lên ngôi đầu.

OFI cần chặn đà sa sút trên sân nhà

Ở phía bên kia, OFI đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, trước đó hòa 1 trận và thắng 1 trận. Chuỗi thua này khiến họ đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 3 điểm.

Tuy nhiên, thi đấu trên sân nhà là lợi thế để OFI tìm lại cảm giác chiến thắng. Với đội đang ở nhóm cuối bảng, mỗi trận sân nhà đều mang ý nghĩa lớn trong việc lấy lại niềm tin và cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả kém.

Khoảng cách phong độ và vị trí

Hai đội đang đứng ở hai đầu đối lập về phong độ. Một bên thắng liền 5 trận, một bên thua 3 trận liên tiếp. Trên bảng xếp hạng, khoảng cách giữa hạng 2 và hạng 18 cũng phản ánh sự chênh lệch này: Leverkusen hơn OFI 3 điểm.

Những con số trên cho thấy Leverkusen có nhiều lý do để tin vào khả năng kiểm soát thế trận. Nếu giữ được sự chắc chắn như chuỗi 5 trận thắng vừa qua, họ sẽ là bên được đánh giá cao hơn. Ngược lại, OFI cần khởi đầu tập trung, hạn chế sai sót sớm để không tiếp tục rơi vào kịch bản quen thuộc của những trận gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố tâm lý có thể là mấu chốt. Leverkusen mang theo sự hưng phấn của chuỗi thắng, còn OFI chịu áp lực phải bứt khỏi chuỗi thua. Nhịp độ những phút đầu sẽ cho thấy đội chủ nhà đã sẵn sàng đáp trả hay chưa.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Bayer Leverkusen nhỉnh hơn rõ rệt và có cơ hội thực sự để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. OFI vẫn có động lực lớn trên sân nhà, nhưng họ cần thể hiện sự ổn định mà 3 trận thua liên tiếp vừa qua chưa cho thấy.

OFI
5 trận gần nhất
BBBHT
4
Trận
3-0-1
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
17Jagiellonia2101+13TB
18OFI2101+13BT
19Torreense210103BT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
OFI
A. Chatzigiovanis (Off the roster)
N. Christogeorgos (Inactive)
A. Leya Iseka (Groin Injury)
N. Marinakis (Groin Injury)
C. Sielis (Muscle Injury)
A. Chatzigiovanis (Off the roster)
N. Christogeorgos (Inactive)
A. Leya Iseka (Groin Injury)
Bayer Leverkusen
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
V. Boniface (Off the roster)
M. Culbreath (Foot Injury)
G. Doue (Calf Injury)
K. Eichhorn (Illness)
J. Hofmann (Off the roster)
C. Kofane (Muscle Injury)
T. Oermann (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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