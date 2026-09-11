TRỰC TIẾP Trực tiếp Oldham vs Sheffield Wednesday: Sheffield Wednesday ép sân, chưa có bàn thắng Trận chung kết giữa Oldham và Sheffield Wednesday sẽ chọn ra nhà vô địch: thắng là đăng quang. Trận đấu diễn ra lúc 00:15 ngày 09/11/2026 tại Boundary Park.

Oldham 0 - 0 Sheffield Wednesday Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Sheffield Wednesday ép sân Cầm bóng: Oldham 33% - 67% Sheffield Wednesday, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': Yan Valery (Sheffield Wednesday) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

24' Sheffield Wednesday ép sân Cầm bóng: Oldham 36% - 64% Sheffield Wednesday, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

17' Thay người Phút 17' (Sheffield Wednesday): Connal Trueman vào sân thay Ashley Maynard Brewer.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Oldham 46% - 54% Sheffield Wednesday, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

7' Thẻ vàng Phút 7': Di'Shon Bernard (Sheffield Wednesday) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Oldham tiếp đón Sheffield Wednesday.

Cập nhật lúc 01:01 09/11/2026

Đội hình chính thức Oldham Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV M. Mellon Sheffield Wednesday Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dave Challinor 1 M. Hudson 16 W. Sutton 5 D. Daniels 6 E. Monthe 2 Scott-Morriss 4 T. Pett 8 O. Norburn 3 J. Robson 14 N. Chilvers 9 Fondop-Talum 10 C. Kavanagh 13 Maynard-Brewer 2 L. Palmer 5 D. Bernard 4 Ricardo 7 Y. Valery 18 Jaden Heskey 10 B. Bannan 23 J. Liongola 8 C. Slattery 9 J. Lowe 50 Keillor-Dunn Dự bị Oldham 17 F. Fawunmi 27 O. Hammond 21 J. Hawkes 20 E. Nevitt 19 Z. Tahir 24 L. Temple 22 Wilson Wilson Sheffield Wednesday 24 H. Gray 3 M. Lowe 20 K. Morrison 22 G. Otegbayo 37 Jarvis Thornton 27 C. Trueman 19 W. Grainger 14 S. Fusire 30 Ernie Weaver Cập nhật đội hình lúc 00:27 09/11/2026

Oldham Thống kê Sheffield Wednesday 33% Kiểm soát bóng 67% 4 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Oldham và Sheffield Wednesday gặp nhau ở trận chung kết, và đội thắng sẽ là nhà vô địch. Đây là loại trực tiếp: một đội đăng quang, đội còn lại trắng tay. Trận đấu diễn ra lúc 00:15 ngày 09/11/2026 trên sân Boundary Park.

Chung kết, không có đường lùi

Ở một trận chung kết, mọi tính toán về điểm số hay cơ hội cải thiện đều không còn ý nghĩa. Chỉ có 90 phút (và có thể nhiều hơn) để phân định đội mạnh hơn. Áp lực vì thế đè nặng lên cả hai bên, và sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng chiếc cúp.

Boundary Park là nơi diễn ra trận đấu. Với Oldham, đây là cơ hội để biến lợi thế sân quen thuộc thành động lực trong trận đấu lớn nhất.

Phong độ: Oldham nhỉnh hơn về kết quả

Trong 5 trận gần nhất, Oldham thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy một đội bóng chưa thực sự ổn định, nhưng vẫn biết cách tìm về điểm số vào những thời điểm cần thiết.

Sheffield Wednesday có chuỗi kết quả kém sôi động hơn: hòa 3 trận và thua 2 trận, chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là họ đã hòa liên tiếp 3 trận gần đây, một dấu hiệu của sự chắc chắn nhất định sau hai thất bại trước đó. Tuy nhiên, việc thiếu vắng chiến thắng là điều đội khách cần giải quyết ngay trong trận đấu quan trọng nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Sheffield Wednesday

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Sheffield Wednesday thắng 3 trận, Oldham thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách, dù phong độ hiện tại của họ không thuyết phục.

Ngược lại, Oldham biết rằng họ từng đánh bại đối thủ này, dù chỉ một lần trong bốn lần gần nhất. Trận chung kết là cơ hội để họ thay đổi xu hướng đối đầu đang bất lợi.

Điểm then chốt của trận chung kết

Cả hai đội đều đang thiếu những chiến thắng gần đây, nên trận đấu có thể diễn ra thận trọng, với nhiều pha tranh chấp và ít sai sót. Trong bối cảnh đó, khả năng giữ bình tĩnh và tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ quyết định kết quả.

Oldham có lợi thế khi chơi trên sân Boundary Park và phong độ nhỉnh hơn một chút, với một chiến thắng trong chuỗi 5 trận. Sheffield Wednesday lại có lịch sử đối đầu thuận lợi và chuỗi 3 trận hòa liên tiếp cho thấy sự kiên cường nhất định.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội có phong độ nhỉnh hơn và một đội có thành tích đối đầu vượt trội. Sự cân bằng này khiến trận chung kết khó đoán, và nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi chi tiết nhỏ. Với phần thưởng là chức vô địch, cả Oldham lẫn Sheffield Wednesday đều có đủ lý do để chiến đấu đến phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Oldham · 1 thắng 0 hòa Sheffield Wednesday · 3 thắng Oldham 4 - 0 Sheffield Wednesday OLD Oldham 2 - 4 Sheffield Wednesday SW Sheffield Wednesday 3 - 0 Oldham SW Oldham 0 - 2 Sheffield Wednesday SW

Oldham 5 trận gần nhất H T B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Sheffield Wednesday 5 trận gần nhất H H H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới