Trực tiếp Oldham vs Sheffield Wednesday: Sheffield Wednesday gỡ hòa 1-1

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Oldham vs Sheffield Wednesday: Sheffield Wednesday gỡ hòa 1-1

Văn Thể09/11/2026 00:18

Trận chung kết giữa Oldham và Sheffield Wednesday sẽ chọn ra nhà vô địch: thắng là đăng quang. Trận đấu diễn ra lúc 00:15 ngày 09/11/2026 tại Boundary Park.

Oldham1 - 1Sheffield WednesdayHiệp 2 — phút 85'
  • 85'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Oldham 1 - 1 Sheffield Wednesday.

  • 76'BÀN THẮNG! Sheffield Wednesday (1-1)

    Phút 76': Davis Keillor-Dunn (Sheffield Wednesday) lập công (kiến tạo: Sean Fusire). Tỷ số: 1 - 1.

  • 74'Sheffield Wednesday ép sân

    Cầm bóng: Oldham 31% - 69% Sheffield Wednesday, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Sheffield Wednesday): Kieran Morrison vào sân thay Ricardo Almeida Santos.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Oldham): Oliver Hammond vào sân thay Noah Chilvers.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Sheffield Wednesday): Max Lowe vào sân thay Liam Palmer.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Sheffield Wednesday): Sean Fusire vào sân thay Jordi Liongola.

  • 66'BÀN THẮNG! Oldham (1-0)

    Phút 66': Calum Kavanagh (Oldham) lập công (kiến tạo: Mike·Fondop-Talum). Tỷ số: 1 - 0.

  • 62'Sheffield Wednesday ép sân

    Cầm bóng: Oldham 32% - 68% Sheffield Wednesday, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 48'Sheffield Wednesday ép sân

    Cầm bóng: Oldham 34% - 66% Sheffield Wednesday, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 36'Sheffield Wednesday ép sân

    Cầm bóng: Oldham 33% - 67% Sheffield Wednesday, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Yan Valery (Sheffield Wednesday) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 24'Sheffield Wednesday ép sân

    Cầm bóng: Oldham 36% - 64% Sheffield Wednesday, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 17'Thay người

    Phút 17' (Sheffield Wednesday): Connal Trueman vào sân thay Ashley Maynard Brewer.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Oldham 46% - 54% Sheffield Wednesday, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 7'Thẻ vàng

    Phút 7': Di'Shon Bernard (Sheffield Wednesday) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Oldham tiếp đón Sheffield Wednesday.

Cập nhật lúc 01:57 09/11/2026

Đội hình chính thức
Oldham
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV M. Mellon
Sheffield Wednesday
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dave Challinor
1
M. Hudson
16
W. Sutton
5
D. Daniels
6
E. Monthe
2
Scott-Morriss
4
T. Pett
8
O. Norburn
3
J. Robson
14
N. Chilvers
9
Fondop-Talum
10
C. Kavanagh
13
Maynard-Brewer
2
L. Palmer
5
D. Bernard
4
Ricardo
7
Y. Valery
18
Jaden Heskey
10
B. Bannan
23
J. Liongola
8
C. Slattery
9
J. Lowe
50
Keillor-Dunn
Dự bị
Oldham
17 F. Fawunmi27 O. Hammond21 J. Hawkes20 E. Nevitt19 Z. Tahir24 L. Temple22 Wilson Wilson
Sheffield Wednesday
24 H. Gray3 M. Lowe20 K. Morrison22 G. Otegbayo37 Jarvis Thornton27 C. Trueman19 W. Grainger14 S. Fusire30 Ernie Weaver
Cập nhật đội hình lúc 00:27 09/11/2026
OldhamThống kêSheffield Wednesday
31%
Kiểm soát bóng
69%
8
Dứt điểm
4
3
Trúng đích
2
1
Phạt góc
1
11
Phạm lỗi
9
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2

Oldham và Sheffield Wednesday gặp nhau ở trận chung kết, và đội thắng sẽ là nhà vô địch. Đây là loại trực tiếp: một đội đăng quang, đội còn lại trắng tay. Trận đấu diễn ra lúc 00:15 ngày 09/11/2026 trên sân Boundary Park.

Chung kết, không có đường lùi

Ở một trận chung kết, mọi tính toán về điểm số hay cơ hội cải thiện đều không còn ý nghĩa. Chỉ có 90 phút (và có thể nhiều hơn) để phân định đội mạnh hơn. Áp lực vì thế đè nặng lên cả hai bên, và sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng chiếc cúp.

Boundary Park là nơi diễn ra trận đấu. Với Oldham, đây là cơ hội để biến lợi thế sân quen thuộc thành động lực trong trận đấu lớn nhất.

Phong độ: Oldham nhỉnh hơn về kết quả

Trong 5 trận gần nhất, Oldham thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy một đội bóng chưa thực sự ổn định, nhưng vẫn biết cách tìm về điểm số vào những thời điểm cần thiết.

Sheffield Wednesday có chuỗi kết quả kém sôi động hơn: hòa 3 trận và thua 2 trận, chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là họ đã hòa liên tiếp 3 trận gần đây, một dấu hiệu của sự chắc chắn nhất định sau hai thất bại trước đó. Tuy nhiên, việc thiếu vắng chiến thắng là điều đội khách cần giải quyết ngay trong trận đấu quan trọng nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Sheffield Wednesday

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Sheffield Wednesday thắng 3 trận, Oldham thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách, dù phong độ hiện tại của họ không thuyết phục.

Ngược lại, Oldham biết rằng họ từng đánh bại đối thủ này, dù chỉ một lần trong bốn lần gần nhất. Trận chung kết là cơ hội để họ thay đổi xu hướng đối đầu đang bất lợi.

Điểm then chốt của trận chung kết

Cả hai đội đều đang thiếu những chiến thắng gần đây, nên trận đấu có thể diễn ra thận trọng, với nhiều pha tranh chấp và ít sai sót. Trong bối cảnh đó, khả năng giữ bình tĩnh và tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ quyết định kết quả.

Oldham có lợi thế khi chơi trên sân Boundary Park và phong độ nhỉnh hơn một chút, với một chiến thắng trong chuỗi 5 trận. Sheffield Wednesday lại có lịch sử đối đầu thuận lợi và chuỗi 3 trận hòa liên tiếp cho thấy sự kiên cường nhất định.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội có phong độ nhỉnh hơn và một đội có thành tích đối đầu vượt trội. Sự cân bằng này khiến trận chung kết khó đoán, và nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi chi tiết nhỏ. Với phần thưởng là chức vô địch, cả Oldham lẫn Sheffield Wednesday đều có đủ lý do để chiến đấu đến phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Oldham · 1 thắng0 hòaSheffield Wednesday · 3 thắng
01/08/2026
Oldham
4 - 0
Sheffield Wednesday
OLD
14/08/2012
Oldham
2 - 4
Sheffield Wednesday
SW
09/04/2012
Sheffield Wednesday
3 - 0
Oldham
SW
10/12/2011
Oldham
0 - 2
Sheffield Wednesday
SW
Oldham
5 trận gần nhất
HTBHB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Sheffield Wednesday
5 trận gần nhất
HHHBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Oldham vs Sheffield Wednesday: Sheffield Wednesday gỡ hòa 1-1
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO