TRỰC TIẾP Trực tiếp Olot vs Espanyol: Hiệp 2 bắt đầu, Espanyol dẫn 1-0 Olot chạm trán Espanyol lúc 01h00 ngày 19/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB, với thông tin trước trận tập trung vào lực lượng và cách tiếp cận.

Olot 0 - 1 Espanyol Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Olot 0 - 1 Espanyol.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

28' BÀN THẮNG! Espanyol (0-1) Phút 28': R. Bauza (Espanyol) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Olot tiếp đón Espanyol.

Cập nhật lúc 02:44 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Olot sẽ đối đầu Espanyol trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 19/07/2026.

Đây là toàn bộ thông tin được xác nhận cho trận đấu hiện tại. Dữ liệu chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí trên bảng xếp hạng, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Nhận định trước trận

Vì chưa có thêm số liệu về màn trình diễn và nhân sự, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế của Olot hay Espanyol, cũng như dự đoán cách hai đội triển khai chiến thuật. Trận đấu sẽ là cơ hội để theo dõi lựa chọn nhân sự và cách tiếp cận của mỗi bên trong một cuộc đối đầu thuộc khuôn khổ giao hữu.

Nhìn chung, những thông tin đáng chú ý trước giờ bóng lăn là cặp đấu giữa Olot và Espanyol cùng thời gian thi đấu lúc 01h00 ngày 19/07/2026. Không có đủ dữ liệu để kết luận về kết quả hoặc dự đoán tỷ số trận đấu.

Olot 5 trận gần nhất T B H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Espanyol 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới