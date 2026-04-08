TRỰC TIẾP Trực tiếp Olympiacos F.C. vs NEC Nijmegen: Olympiacos F.C. ép sân, chưa có bàn thắng Olympiacos F.C. chạm trán NEC Nijmegen tại UEFA Champions League lúc 01:00 ngày 05/08/2026 trên sân Stadio Georgios Karaiskáki, với thông tin chuyên môn còn hạn chế.

Olympiacos F.C. 0 - 0 NEC Nijmegen Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Olympiacos F.C. ép sân Cầm bóng: Olympiacos F.C. 61 - 39 NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Olympiacos F.C. ép sân Cầm bóng: Olympiacos F.C. 65 - 35 NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

11' Thẻ vàng Phút 11': David Carmo () nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Olympiacos F.C. tiếp đón NEC Nijmegen.

Cập nhật lúc 01:27 05/08/2026

Đội hình chính thức Olympiacos F.C. Sơ đồ 4-2-3-1 NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 31 Balsa Popovic 2 Manolis Saliakas 45 Panagiotis Retsos 6 David Carmo 70 Bruno Onyemaechi 96 Christos Mouzakitis 14 Dani García 23 Rodinei 22 Chiquinho 73 Joel Roca 9 Ayoub El Kaabi 1 Gonzalo Crettaz 21 T. Storm 3 Philippe Sandler 24 Deveron Fonville 25 Sami Ouaissa 35 Jamiro Monteiro 6 Darko Nejasmic 20 Noé Lebreton 9 Tjaronn Chery 99 Clement Bischoff 30 Bryan Linssen Dự bị Olympiacos F.C. 1 Stefan Ortega 4 Zinedin Smajlović 5 Lorenzo Pirola 7 Konstantinos Fortounis 8 Gustavo Sá 10 Gelson Martins 16 Lorenzo Scipioni 20 Jota Silva 25 Pablo Maffeo NEC Nijmegen 2 Brayann Pereira 5 Thomas Ouwejan 7 Emre Mor 8 Isak Hansen-Aarøen 10 Dušan Tadić 11 Willum Thór Willumsson 14 Kaj Sierhuis 34 Kevin Kers 36 Freek Entius Cập nhật đội hình lúc 00:24 05/08/2026

Olympiacos F.C. Thống kê NEC Nijmegen 61% Kiểm soát bóng 39% 2 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Olympiacos F.C. sẽ đối đầu NEC Nijmegen tại UEFA Champions League lúc 01:00 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadio Georgios Karaiskáki.

Thông tin hiện có mới xác nhận cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức. Dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lịch sử đối đầu, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.

Bối cảnh trận đấu

Với những dữ liệu hiện có, chưa thể đánh giá chính xác tương quan giữa Olympiacos F.C. và NEC Nijmegen. Các yếu tố như kết quả những trận gần nhất, thành tích sân nhà hoặc sân khách và khoảng cách trên bảng xếp hạng sẽ cần được xem xét trước khi đưa ra nhận định toàn diện.

Điểm chờ đợi về chiến thuật

Cách tiếp cận của hai đội sẽ là một trong những điểm đáng chú ý tại Stadio Georgios Karaiskáki. Tuy nhiên, khi chưa có thông tin về sơ đồ thường sử dụng, nhân sự chủ chốt hoặc những cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, gây sức ép hoặc ưu tiên phòng ngự.

Nhìn chung, trận đấu giữa Olympiacos F.C. và NEC Nijmegen đã được xác định về thời gian, địa điểm và khuôn khổ UEFA Champions League, nhưng chưa đủ dữ liệu để đưa ra kết luận cụ thể về phong độ, lực lượng hay kết quả. Những thông tin bổ sung trước giờ bóng lăn sẽ quyết định cơ sở cho đánh giá chuyên môn chi tiết hơn.

Olympiacos F.C. 5 trận gần nhất B H B

Tình hình lực lượng Olympiacos F.C. ✚ Yusuf Yazıcı (Cruciate Ligament Tear) NEC Nijmegen ✚ Bryan Linssen (Head Injury) ✚ Philippe Sandler (Unknown Injury) ✚ Adam Tahaui (No Eligibility) ✚ Thomas Ouwejan (Minor Knock) ✚ Koki Ogawa (No Eligibility) ✚ Vito van Crooij (No Eligibility) ✚ Bram Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Schuurs (Knee Surgery)