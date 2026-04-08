Trực tiếp Olympiacos F.C. vs NEC Nijmegen: Olympiacos F.C. ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Olympiacos F.C. vs NEC Nijmegen: Olympiacos F.C. ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể04/08/2026 20:09

Olympiacos F.C. chạm trán NEC Nijmegen tại UEFA Champions League lúc 01:00 ngày 05/08/2026 trên sân Stadio Georgios Karaiskáki, với thông tin chuyên môn còn hạn chế.

Olympiacos F.C.0 - 0NEC NijmegenHiệp 1 — phút 27'
  • 27'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 25'Olympiacos F.C. ép sân

    Cầm bóng: Olympiacos F.C. 61 - 39 NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Olympiacos F.C. ép sân

    Cầm bóng: Olympiacos F.C. 65 - 35 NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': David Carmo () nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Olympiacos F.C. tiếp đón NEC Nijmegen.

Cập nhật lúc 01:27 05/08/2026

Đội hình chính thức
Olympiacos F.C.
Sơ đồ 4-2-3-1
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1
31
Balsa Popovic
2
Manolis Saliakas
45
Panagiotis Retsos
6
David Carmo
70
Bruno Onyemaechi
96
Christos Mouzakitis
14
Dani García
23
Rodinei
22
Chiquinho
73
Joel Roca
9
Ayoub El Kaabi
1
Gonzalo Crettaz
21
T. Storm
3
Philippe Sandler
24
Deveron Fonville
25
Sami Ouaissa
35
Jamiro Monteiro
6
Darko Nejasmic
20
Noé Lebreton
9
Tjaronn Chery
99
Clement Bischoff
30
Bryan Linssen
Dự bị
Olympiacos F.C.
1 Stefan Ortega4 Zinedin Smajlović5 Lorenzo Pirola7 Konstantinos Fortounis8 Gustavo Sá10 Gelson Martins16 Lorenzo Scipioni20 Jota Silva25 Pablo Maffeo
NEC Nijmegen
2 Brayann Pereira5 Thomas Ouwejan7 Emre Mor8 Isak Hansen-Aarøen10 Dušan Tadić11 Willum Thór Willumsson14 Kaj Sierhuis34 Kevin Kers36 Freek Entius
Cập nhật đội hình lúc 00:24 05/08/2026
Olympiacos F.C.Thống kêNEC Nijmegen
61%
Kiểm soát bóng
39%
2
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
0
2
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
1
1
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
1

Olympiacos F.C. sẽ đối đầu NEC Nijmegen tại UEFA Champions League lúc 01:00 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadio Georgios Karaiskáki.

Thông tin hiện có mới xác nhận cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức. Dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lịch sử đối đầu, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.

Bối cảnh trận đấu

Với những dữ liệu hiện có, chưa thể đánh giá chính xác tương quan giữa Olympiacos F.C. và NEC Nijmegen. Các yếu tố như kết quả những trận gần nhất, thành tích sân nhà hoặc sân khách và khoảng cách trên bảng xếp hạng sẽ cần được xem xét trước khi đưa ra nhận định toàn diện.

Điểm chờ đợi về chiến thuật

Cách tiếp cận của hai đội sẽ là một trong những điểm đáng chú ý tại Stadio Georgios Karaiskáki. Tuy nhiên, khi chưa có thông tin về sơ đồ thường sử dụng, nhân sự chủ chốt hoặc những cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, gây sức ép hoặc ưu tiên phòng ngự.

Nhìn chung, trận đấu giữa Olympiacos F.C. và NEC Nijmegen đã được xác định về thời gian, địa điểm và khuôn khổ UEFA Champions League, nhưng chưa đủ dữ liệu để đưa ra kết luận cụ thể về phong độ, lực lượng hay kết quả. Những thông tin bổ sung trước giờ bóng lăn sẽ quyết định cơ sở cho đánh giá chuyên môn chi tiết hơn.

Olympiacos F.C.
5 trận gần nhất
BHB
Tình hình lực lượng
Olympiacos F.C.
Yusuf Yazıcı (Cruciate Ligament Tear)
NEC Nijmegen
Bryan Linssen (Head Injury)
Philippe Sandler (Unknown Injury)
Adam Tahaui (No Eligibility)
Thomas Ouwejan (Minor Knock)
Koki Ogawa (No Eligibility)
Vito van Crooij (No Eligibility)
Bram Nuytinck (Ankle Injury)
P. Schuurs (Knee Surgery)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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