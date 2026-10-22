Trực tiếp Olympiakos Piraeus vs Sparta Praha: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Olympiakos Piraeus vs Sparta Praha: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể22/10/2026 22:12

Olympiakos Piraeus và Sparta Praha cùng có phong độ cao: chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, đội khách bất bại 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Olympiakos Piraeus0 - 0Sparta PrahaHiệp 1 — phút 7'
  • 7'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Olympiakos Piraeus tiếp đón Sparta Praha.

Cập nhật lúc 02:07 23/10/2026

Đội hình chính thức
Olympiakos Piraeus
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Imanol Alguacil
Sparta Praha
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Priske
1
S. Ortega
2
M. Saliakas
45
P. Retsos
5
L. Pirola
70
S. Onyemaechi
19
R. Freuler
32
S. Hezze
10
Gelson Martins
22
Chiquinho
20
Jota Silva
11
R. Yaremchuk
44
J. Surovčík
25
K. Hoever
6
T. Guddal
30
J. Zelený
2
M. Suchomel
38
H. Sochurek
28
R. Macek
5
Santiago Eneme
31
M. Jurásek
29
M. Vojta
7
J. Alcócer
Dự bị
Olympiakos Piraeus
6 David Carmo92 Georgakopoulos34 A. González27 M. Pedersen15 G. Puerta8 Gustavo Sá4 Z. Smajlović71 N. Tiknizyan89 P. Toufakis
Sparta Praha
18 A. Irving3 P. Kadeřábek20 S. Mannsverk4 J. Martinec22 L. Mbe Soh27 E. Singhateh15 V. Vitályos26 P. Vydra47 K. Hegyi
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Cả Olympiakos Piraeus lẫn Sparta Praha đều bước vào trận đấu này với phong độ cao. Chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, còn đội khách chưa nếm mùi thất bại nào trong cùng khoảng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Karaiskakis Stadium.

Olympiakos Piraeus: chuỗi 5 trận thắng liên tiếp

Olympiakos Piraeus đang ở trạng thái hưng phấn hiếm có. Đội chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tinh thần thi đấu rất tốt.

Chuỗi toàn thắng này cũng mang lại niềm tin lớn cho đội bóng trước một trận đấu được đánh giá cân bằng. Việc thi đấu trên sân nhà tại Karaiskakis Stadium là lợi thế đáng kể nếu họ duy trì được nhịp độ hiện tại.

Sparta Praha: bất bại 5 trận, thắng 3 hòa 2

Trong khi đó, Sparta Praha cũng không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào.

Tuy nhiên, thứ tự kết quả đáng chú ý hơn. Sparta Praha hòa 2 trận gần đây nhất, sau khi thắng 3 trận liên tiếp trước đó. Hai trận hòa liên tiếp cho thấy đà thăng hoa đã chững lại đôi chút, dù đội vẫn giữ được sự chắc chắn khi không thua trận nào.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Trên bảng xếp hạng, hai đội đứng liền kề nhau. Olympiakos Piraeus xếp hạng 10 với 6 điểm, còn Sparta Praha đứng thứ 11 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm.

Điều đó khiến mỗi điểm số trong trận này đều có trọng lượng. Đội nào giành chiến thắng sẽ có thêm động lực để tiếp tục cải thiện vị thế của mình, còn kết quả hòa gần như không làm thay đổi đáng kể cục diện giữa hai đội.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai lối đi khác nhau dẫn đến cùng một trạng thái phong độ cao. Olympiakos Piraeus mang theo sức mạnh của chuỗi thắng liên tiếp, còn Sparta Praha dựa vào sự bền bỉ của một đội bóng không thua trong 5 trận.

Yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Chủ nhà cần giữ vững sự tự tin và khai thác lợi thế sân bãi, trong khi đội khách phải chứng minh rằng hai trận hòa gần nhất chỉ là khoảng lặng ngắn trước khi trở lại với mạch thắng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đội đang vào phom, với khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng. Olympiakos Piraeus nhỉnh hơn về mạch kết quả và lợi thế sân nhà, nhưng Sparta Praha có đủ sự ổn định để khiến trận đấu trở nên khó lường. Một cuộc đấu giằng co, cạnh tranh từng pha bóng là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Olympiakos Piraeus
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
1
Thủng lưới
Sparta Praha
5 trận gần nhất
HHTTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
10Olympiakos Piraeus2200+26TT
11Sparta Praha2110+34HT
12Union St. Gilloise2110+34HT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Olympiakos Piraeus
L. Bailey (Injury)
Clayton (Off the roster)
A. El Kaabi (Broken Leg)
K. Fortounis (Muscle Injury)
M. Mouandilmadji (Off the roster)
B. Popovic (Off the roster)
J. Roca (Off the roster)
L. Scipioni (Off the roster)
Sparta Praha
M. Andersen (Knee Injury)
E. Cobbaut (Groin Injury)
J. Grimaldo (Inactive)
A. Karabec (Ankle Injury)
J. Mercado (Calf Injury)
O. Penxa (Knee Injury)
M. Rynes (Ankle Injury)
A. Sevinsky (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Olympiakos Piraeus vs Sparta Praha: Trận đấu đang diễn ra
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