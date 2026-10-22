Trực tiếp Omonia Nicosia vs Benfica: Benfica nới rộng cách biệt 1-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Omonia Nicosia vs Benfica: Benfica nới rộng cách biệt 1-3

Văn Thể22/10/2026 22:15

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Omonia Nicosia tại GSP Stadium lúc 02:00 ngày 23/10/2026, với hai đội cùng có 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Omonia Nicosia1 - 3BenficaHiệp 2 — phút 85'
  • 85'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Omonia Nicosia 1 - 3 Benfica.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': João Palhinha (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Andreas Schjelderup.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Omonia Nicosia): A. Neophytou vào sân thay Jaden Sean Montnor.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Omonia Nicosia): Andreas Christou vào sân thay panagiotis andreou.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Benfica): Anísio Cabral vào sân thay Vangelis Pavlidis.

  • 76'BÀN THẮNG! Benfica (1-3)

    Phút 76': Fredrik Aursnes (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 75'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Omonia Nicosia 36% - 64% Benfica, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 6 - 3.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Benfica): Heorhii Sudakov vào sân thay Claudio Echeverri.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Manuel Silva.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Benfica): Gianluca Prestianni vào sân thay Rafa Silva.

  • 62'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Omonia Nicosia 36% - 64% Benfica, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 4 - 3.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Tomás Araújo (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Omonia Nicosia): Mihlali Mayambela vào sân thay Florin Tănase.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Omonia Nicosia): Loïs Diony vào sân thay Andronikos Kakoullis.

  • 50'Thay người

    Phút 50' (Omonia Nicosia): Luuk Brouwers vào sân thay Ewandro.

  • 49'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Omonia Nicosia 35% - 65% Benfica, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 3 - 3.

  • 49'BÀN THẮNG! Benfica (1-2)

    Phút 49': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (1-1)

    Phút 42': Andronikos Kakoullis (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: Jaden Sean Montnor). Tỷ số: 1 - 1.

  • 36'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Omonia Nicosia 35% - 65% Benfica, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 2.

  • 24'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Omonia Nicosia 33% - 67% Benfica, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 14'BÀN THẮNG! Benfica (0-1)

    Phút 14': Loïc Nego (Omonia Nicosia) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Omonia Nicosia 24% - 76% Benfica, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Omonia Nicosia tiếp đón Benfica.

Cập nhật lúc 03:45 23/10/2026

Đội hình chính thức
Omonia Nicosia
Sơ đồ 4-4-2 · HLV H. Berg
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
40
Fabiano
77
L. Négo
93
J. Duverne
37
Ľ. Šatka
29
J. Balkovec
11
Ewandro
74
P. Andreou
14
M. Marić
7
J. Montnor
9
A. Kakoullis
17
F. Tănase
1
A. Trubin
6
A. Bah
44
Tomás Araújo
3
A. Circati
34
El Karouani
8
F. Aursnes
16
Manu
27
Rafa
30
C. Echeverri
21
Schjelderup
14
V. Pavlidis
Dự bị
Omonia Nicosia
22 M. Tankovic27 S. Simič85 A. Neophytou78 Pantelis Michail21 M. Mayambela1 T. Kaminski99 L. Diony82 A. Christou92 C. Panagiotis
Benfica
88 Tiago Freitas26 S. Dahl72 A. Cabral62 J. Neto24 Samuel Soares2 C. Lenglet36 João Palhinha11 D. Lukebakio25 G. Prestianni
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
Omonia NicosiaThống kêBenfica
36%
Kiểm soát bóng
64%
6
Dứt điểm
18
4
Trúng đích
7
3
Phạt góc
5
7
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
1
6
Thủ môn cứu thua
3

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu giữ được mạch phong độ tốt khi sang làm khách của Omonia Nicosia. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân GSP Stadium. Hai đội đang cùng có 6 điểm, nhưng Benfica xếp hạng 3, cao hơn Omonia Nicosia ba bậc (hạng 6).

Benfica giữ nhịp tốt, mục tiêu bám đuổi ngôi đầu

Benfica bước vào trận với phong độ ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, họ vừa có hai chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, tạo tâm lý tích cực trước chuyến làm khách.

Với vị trí thứ 3 và 6 điểm, Benfica cần tiếp tục thu điểm để duy trì khoảng cách với nhóm đầu bảng. Một kết quả tốt ở GSP Stadium sẽ giúp đội giữ vững hành trình bám đuổi ngôi đầu.

Omonia Nicosia bất bại trong 5 trận gần nhất

Chủ nhà không hề kém cạnh về mặt phong độ. Omonia Nicosia thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, tức là chưa nếm thất bại. Trận hòa là kết quả mới nhất của họ, sau chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trước đó.

Dù vậy, đội vẫn đứng thứ 6 với 6 điểm. Vì thế, Omonia Nicosia có động lực lớn để tận dụng lợi thế sân nhà, bắt kịp nhóm đầu và thu hẹp khoảng cách với Benfica.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội cùng có 6 điểm nên cuộc đua sát sao ngay từ đầu. Omonia Nicosia mang đến sự ổn định, bởi chuỗi trận không thua cho thấy một tập thể thi đấu chắc chắn. Benfica lại có nhịp độ thắng nhiều hơn thua, chỉ mắc một thất bại trong 5 trận gần nhất.

Vì vậy, khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ quyết định cục diện. Benfica cần giữ nhịp thắng gần đây để không để chủ nhà kéo trận đấu vào thế giằng co. Omonia Nicosia, ngược lại, cần tận dụng sự tự tin từ chuỗi bất bại để gây áp lực ngay trên sân nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Benfica nhỉnh hơn về thứ hạng và có phong độ rất tốt, nhưng Omonia Nicosia cũng đang bất bại trong 5 trận gần nhất. Đây là cơ hội để Benfica tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, song họ sẽ phải vượt qua một chủ nhà đang đầy tự tin trên sân GSP Stadium.

Omonia Nicosia
5 trận gần nhất
HTTTT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
4
Thủng lưới
Benfica
5 trận gần nhất
TTBTT
8
Trận
6-1-1
T-H-B
25
Ghi (TB 3.1)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
4Beşiktaş2200+46TT
5Bournemouth2200+46TT
6Omonia Nicosia2200+46TT
7Ferencvarosi TC2200+36TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Omonia Nicosia
B. Akintola (Muscle Injury)
S. Coulibaly (Inactive)
C. Eiting (Knee Injury)
F. Kitsos (Knee Injury)
M. Odubajo (Inactive)
B. Akintola (Muscle Injury)
S. Coulibaly (Inactive)
C. Eiting (Knee Injury)
Benfica
D. Banjaqui (Muscle Injury)
L. Barreiro (Inactive)
E. Barrenechea (Injury)
J. Duran (Inactive)
D. Ferreira (Inactive)
J. Kaminski (Muscle Injury)
D. Banjaqui (Muscle Injury)
L. Barreiro (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Omonia Nicosia vs Benfica: Benfica nới rộng cách biệt 1-3
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