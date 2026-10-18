Trực tiếp Orlando City SC vs DC United: Hết hiệp 1, Orlando City SC dẫn 2-1

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Orlando City SC vs DC United: Hết hiệp 1, Orlando City SC dẫn 2-1

Văn Thể18/10/2026 01:44

Orlando City SC và DC United cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi hai đội gặp nhau lúc 06:30 ngày 18/10/2026 trên sân Exploria Stadium.

Orlando City SC2 - 1DC UnitedNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 45+2'BÀN THẮNG! DC United (2-1)

    Phút 45+2': Tai Baribo (DC United) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Luis Otávio Costa de Aquino (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Orlando City SC 58% - 42% DC United, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 25'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Orlando City SC 63% - 37% DC United, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 22'BÀN THẮNG! Orlando City SC (2-0)

    Phút 22': Martin Ojeda (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Antoine Griezmann). Tỷ số: 2 - 0.

  • 15'BÀN THẮNG! Orlando City SC (1-0)

    Phút 15': Antoine Griezmann (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Martin Ojeda). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Orlando City SC 64% - 36% DC United, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Orlando City SC tiếp đón DC United.

Cập nhật lúc 07:29 18/10/2026

Đội hình chính thức
Orlando City SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Perelman
DC United
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler
71
M. Crépeau
19
Z. Taifi
4
D. Brekalo
57
Iago
77
I. Angulo
5
Luis Otávio
16
W. Cartagena
20
E. Atuesta
7
A. Griezmann
10
M. Ojeda
9
D. Dike
1
S. Johnson
5
S. Hefti
13
S. Nealis
15
K. Rowles
6
K. Kurokawa
2
K. Nono
21
A. Dozzell
23
B. Servania
7
Peglow
9
T. Baribo
8
J. Stroud
Dự bị
Orlando City SC
22 Justin Ellis35 Joran Gerbet21 N. Miller8 B. Ojeda12 Javier Otero87 Marco Pasalic23 Harvey Sarajian11 Tiago3 Adrián Marín
DC United
48 Gavin Turner4 M. Peltola22 N. Ordaz27 Nikola Markovic25 J. Hopkins40 K. Castillo26 A. Bono32 O. Avilez12 C. Antley
Cập nhật đội hình lúc 06:02 18/10/2026
Orlando City SCThống kêDC United
58%
Kiểm soát bóng
42%
4
Dứt điểm
8
3
Trúng đích
2
0
Phạt góc
4
4
Phạm lỗi
8
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
1

Orlando City SC và DC United bước vào trận đấu lúc 06:30 ngày 18/10/2026 với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều thua 3 trong 5 trận gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào tại Exploria Stadium cũng có giá trị lớn về mặt tinh thần.

Orlando City SC: nhen lại hy vọng sau chuỗi trận sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Orlando City SC thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa có trận hòa ở lượt đấu mới nhất. Trước đó, họ thua liên tiếp 3 trận sau khi có một chiến thắng.

Kết quả hòa gần nhất vì thế mang ý nghĩa như một tín hiệu chặn đà đi xuống. Chuỗi thua liên tiếp đã được cắt, nhưng Orlando City SC vẫn chưa có thêm chiến thắng để hoàn toàn lấy lại niềm tin. Việc thi đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng biến sự ổn định ban đầu thành điểm số cụ thể.

DC United: chiến thắng gần nhất tạo điểm tựa

DC United cũng có thành tích 1 thắng, 1 hòa và 3 thua trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự: đội khách vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi thua 2 trận liên tiếp trước đó. Trước chuỗi này, họ còn có một trận hòa và một trận thua.

Chiến thắng gần nhất là điểm tựa tinh thần quan trọng, nhưng chuỗi kết quả phía sau cho thấy DC United vẫn chưa thể hiện được sự ổn định. Nếu muốn nối dài mạch tích cực ngay trên sân khách, đội bóng cần giữ được sự chắc chắn và tránh để thế trận bị phá vỡ sớm.

Thế đối đầu nghiêng về Orlando City SC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Orlando City SC thắng 3 trận, hòa 1 trận và để DC United thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường có lợi thế khi hai bên đối đầu.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ là một yếu tố tham khảo. Phong độ hiện tại của hai đội tương đồng đến mức khó tách bạch, nên lợi thế đối đầu của Orlando City SC chưa chắc đủ để tạo khác biệt.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khi cả hai cùng thiếu những chiến thắng gần đây, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhịp độ trận đấu. Một bên sẽ cần thận trọng để không tái diễn chuỗi thua, bên còn lại cũng không muốn rời sân tay trắng. Đội nào kiểm soát tốt những khoảnh khắc đầu trận sẽ có cơ hội định đoạt thế trận.

Orlando City SC có lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi, nên họ có thể chủ động hơn trong cách tiếp cận. DC United lại mang theo chiến thắng mới nhất, dễ khiến đội khách thi đấu với tâm lý thoải mái hơn.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng khát một kết quả tích cực. Orlando City SC có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu đáng kể, trong khi DC United sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất làm động lực.

Với phong độ tương đồng, một trận đấu cân bằng và nhiều tính toán là khả năng dễ xảy ra. Kết quả có thể phụ thuộc vào đội nào ít mắc sai lầm hơn trong những tình huống then chốt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Orlando City SC · 3 thắng1 hòaDC United · 1 thắng
26/04/2026
DC United
3 - 2
Orlando City SC
DU
14/09/2025
DC United
1 - 1
Orlando City SC
Hòa
23/03/2025
Orlando City SC
4 - 1
DC United
OCS
07/07/2024
Orlando City SC
5 - 0
DC United
OCS
14/04/2024
DC United
2 - 3
Orlando City SC
OCS
Orlando City SC
5 trận gần nhất
HTBBB
29
Trận
11-5-13
T-H-B
54
Ghi (TB 1.9)
69
Thủng lưới
DC United
5 trận gần nhất
TBBHB
28
Trận
7-12-9
T-H-B
36
Ghi (TB 1.3)
47
Thủng lưới
Tình hình lực lượng
Orlando City SC
T. Spicer (Foot Injury)
G. Dorsey (Back Injury)
T. Spicer (Foot Injury)
G. Dorsey (Back Injury)
DC United
L. Bartlett (Red Card)
H. Kijima (Leg Injury)
L. Munteanu (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)
L. Bartlett (Red Card)
H. Kijima (Leg Injury)
L. Munteanu (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Orlando City SC vs DC United: Hết hiệp 1, Orlando City SC dẫn 2-1
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO