TRỰC TIẾP Trực tiếp Orlando City SC vs FC Cincinnati: Trận đấu đang diễn ra Đây là trận đấu loại trực tiếp: Orlando City SC và FC Cincinnati chỉ có một kết cục để đi tiếp, ai thắng sẽ vào vòng sau, ai thua phải dừng bước. Hai đội gặp nhau lúc 07:30 ngày 20/11/2026 tại Exploria Stadium ở Vòng 1/16.

Orlando City SC 0 - 0 FC Cincinnati Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Orlando City SC tiếp đón FC Cincinnati.

Cập nhật lúc 07:49 20/11/2026

Đội hình chính thức Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan 71 M. Crépeau 24 G. Dorsey 4 D. Brekalo 57 Iago 27 Vinícius Nogueira 87 Marco Pasalic 5 Luis Otávio 20 E. Atuesta 77 I. Angulo 7 A. Griezmann 10 M. Ojeda 18 R. Celentano 12 M. Robinson 4 N. Hagglund 24 K. Smith 23 D. Douděra 20 P. Bucha 5 O. Nwobodo 11 S. Gidi 3 T. Malacia 10 Evander 16 T. Barlow Dự bị Orlando City SC 22 Justin Ellis 35 Joran Gerbet 12 Javier Otero 44 Bernardo Rhein Goncalves 23 Harvey Sarajian 19 Z. Taifi 11 Tiago 3 Adrián Marín 9 D. Dike FC Cincinnati 99 A. Jabbari 66 E. Echenique 9 K. Denkey 13 E. Louro 17 K. Mboma Dem 2 A. Powell 29 Bryan Josías Ramírez León 6 J. Malatini 70 J. Martínez Cập nhật đội hình lúc 07:04 20/11/2026

Ở Vòng 1/16, không còn chỗ cho sự toan tính: Orlando City SC và FC Cincinnati bước vào trận đấu loại trực tiếp mà người thắng đi tiếp, người thua bị loại. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 20/11/2026 trên sân Exploria Stadium.

Một trận đấu, một tấm vé đi tiếp

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi yếu tố khác lùi lại phía sau. Không có bảng đấu để tính toán, cũng không còn cơ hội gỡ gạc ở lượt sau, nên từng pha bóng đều mang sức nặng lớn. Với cả hai đội, mục tiêu chỉ gói gọn trong một chữ: thắng.

Phong độ: Orlando City SC giữ đà, FC Cincinnati vừa chịu cú vấp

Trong 5 trận gần nhất, Orlando City SC thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, trước đó là một trận thua rồi hai trận hòa liên tiếp. Tâm lý hưng phấn sau chiến thắng gần nhất có thể là lợi thế khi bước vào cuộc đấu mà sai sót nhỏ cũng phải trả giá.

Trong khi đó, FC Cincinnati thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Như vậy, đội khách có thành tích tổng thể nhỉnh hơn về số trận thắng. Tuy nhiên, họ lại thua ở trận gần đây nhất, sau chuỗi trận không thua trước đó. Cách đội bóng phản ứng sau cú vấp này sẽ là điều đáng theo dõi.

Thế đối đầu cân bằng, nhỉnh về FC Cincinnati

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Orlando City SC thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn FC Cincinnati thắng 2 trận. Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường sát nút, trong khi đội khách giành nhiều chiến thắng hơn. Lịch sử đối đầu vì thế không nghiêng hẳn về bên nào, nhưng FC Cincinnati có chút lợi thế về mặt tâm lý.

Điểm then chốt của cuộc đấu

Trận đấu hứa hẹn là sự giằng co giữa hai tâm thế khác nhau. Orlando City SC có lợi thế sân nhà và đang mang theo chiến thắng gần nhất. FC Cincinnati sở hữu phong độ tổng thể tốt hơn, cộng với thế đối đầu thuận lợi hơn. Khi cả hai đều hiểu rằng thua là dừng bước, sự kỷ luật, khả năng giữ bình tĩnh và hiệu quả ở những tình huống quyết định nhiều khả năng sẽ định đoạt người đi tiếp.

Nhận định

Các số liệu phong độ và đối đầu cho thấy đây là cặp đấu cân bằng, khó tách bạch đội nào hơn hẳn. Orlando City SC dựa vào sân nhà và đà tích cực ở trận gần nhất, còn FC Cincinnati dựa vào thành tích tổng thể tốt hơn và lịch sử đối đầu nhỉnh hơn. Ở một trận đấu mà người thắng đi tiếp, người thua dừng bước, đội nào ít mắc sai lầm hơn sẽ có cơ hội lớn hơn để nắm lấy tấm vé.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City SC · 1 thắng 2 hòa FC Cincinnati · 2 thắng Orlando City SC 1 - 1 FC Cincinnati Hòa FC Cincinnati 6 - 2 Orlando City SC FC Orlando City SC 3 - 2 FC Cincinnati OCS FC Cincinnati 1 - 1 Orlando City SC Hòa Orlando City SC 1 - 2 FC Cincinnati FC

Orlando City SC 5 trận gần nhất T B H H T 34 Trận 13-7-14 T-H-B 63 Ghi (TB 1.9) 78 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất B T H T T 34 Trận 12-10-12 T-H-B 67 Ghi (TB 2.0) 75 Thủng lưới

Vòng bảng — Orlando City SC # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T … 7 Columbus Crew 34 14 5 15 +7 47 T T T T T 8 Orlando City SC 34 13 7 14 -15 46 T B H H T 9 FC Cincinnati 34 12 10 12 -8 46 B T H T T 10 New York Red Bulls 34 12 6 16 -14 42 T B B T B …