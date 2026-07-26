TRỰC TIẾP Trực tiếp Orlando City vs Nashville SC: Đội hình xuất phát Nashville SC bước vào trận đấu với chuỗi năm chiến thắng liên tiếp và vị trí dẫn đầu, trong khi Orlando City cần tận dụng sân nhà để tạo khác biệt.

Orlando City vs Nashville SC SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Orlando City và Nashville SC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 05:50 26/07/2026

Đội hình chính thức Orlando City Sơ đồ 4-4-2 Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 71 Maxime Crépeau 24 Griffin Dorsey 4 David Brekalo 6 Robin Jansson 44 Bernardo Goncalves 77 Iván Angulo 5 Luis Otávio 8 Braian Ojeda 11 Tiago 7 Antoine Griezmann 22 Justin Ellis 99 Brian Schwake 22 Josh Bauer 3 Maxwell Woledzi 5 Jack Maher 31 Andy Nájar 6 Bryan Acosta 16 Matthew Corcoran 19 Alex Muyl 14 Shak Mohammed 9 Sam Surridge 10 Hany Mukhtar Dự bị Orlando City 3 Adrián Marín 12 Javier Otero 14 Tyrese Spicer 16 Wilder Cartagena 19 Zakaria Taifi 23 Harvey Sarajian 29 Tahir Reid-Brown 57 Iago Teodoro 65 Gustavo Caraballo Nashville SC 2 Daniel Lovitz 4 Jeison Palacios 12 Charles-Emile Brunet 13 Xavier Valdez 17 Woobens Pacius 20 Edvard Tagseth 21 Thomas Williams 23 Jordan Knight 37 Ahmed Qasem Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

Thông tin trận đấu

Orlando City sẽ đối đầu Nashville SC tại Inter&Co Stadium lúc 06:30 ngày 26/07/2026, trong khuôn khổ MLS. Tương quan hiện tại nghiêng về đội khách khi Nashville SC đứng đầu bảng với 39 điểm, còn Orlando City xếp hạng 10 với 17 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng tạo ra bối cảnh rõ ràng cho cuộc so tài này. Nashville SC có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin cao, trong khi Orlando City phải tìm cách biến lợi thế sân nhà thành sức ép đủ lớn trước đối thủ đang đạt trạng thái ổn định.

Phong độ tạo khác biệt

Nashville SC đang sở hữu chuỗi phong độ toàn thắng trong 5 trận gần nhất. Đây là tín hiệu nổi bật nhất trước giờ bóng lăn, bởi đội khách không chỉ duy trì được kết quả tích cực mà còn cho thấy sự liền mạch trong quá trình tích lũy điểm số.

Ngược lại, Orlando City có thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng giành chiến thắng, nhưng tính ổn định chưa thể sánh với Nashville SC. Việc đan xen giữa những trận thắng, hòa và thua khiến Orlando City cần đặc biệt chú trọng cách nhập cuộc cũng như khả năng duy trì thế trận.

Về mặt tâm lý, sự khác biệt này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội lựa chọn rủi ro. Nashville SC nhiều khả năng không cần đẩy trận đấu vào trạng thái hỗn loạn từ sớm, bởi chuỗi năm chiến thắng liên tiếp đã tạo nền tảng đủ tốt cho họ chơi với sự chủ động. Trong khi đó, Orlando City có thể phải tăng cường sức ép để phá nhịp vận hành của đối thủ.

Đối đầu cân bằng trong 5 lần gần nhất

Lịch sử đối đầu gần đây không hoàn toàn nghiêng về một phía. Orlando City thắng 3 trận, còn Nashville SC thắng 2 trận trong 5 lần gặp nhau gần nhất; hai đội không có trận hòa nào trong chuỗi này.

Con số trên cho thấy Orlando City từng tạo được ưu thế nhất định khi chạm trán Nashville SC. Tuy nhiên, lợi thế đối đầu đó không đủ để xóa đi khác biệt về phong độ hiện tại. Với một trận đấu mà cả hai đội đều đã quen với việc giành chiến thắng trong các lần gặp gần đây, khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng sẽ có ý nghĩa lớn.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ

Orlando City cần tránh để Nashville SC thoải mái triển khai thế trận theo nhịp độ quen thuộc. Đội chủ nhà có thể phải ưu tiên sự chặt chẽ ở khu vực giữa sân, hạn chế những khoảng trống cho đối thủ chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Bên cạnh đó, những đợt lên bóng tại Inter&Co Stadium cần đủ nhanh và trực diện để tạo áp lực thực tế, thay vì chỉ kiểm soát bóng mà thiếu sức xuyên phá.

Đối với Nashville SC, vị trí dẫn đầu cùng chuỗi thắng kéo dài là nền tảng để đội khách lựa chọn cách tiếp cận tỉnh táo. Họ có thể hướng tới việc kéo Orlando City rời khỏi cấu trúc phòng ngự, sau đó khai thác khoảng trống phát sinh. Điều quan trọng là Nashville SC phải duy trì sự tập trung, bởi thành tích đối đầu gần đây cho thấy Orlando City vẫn là đối thủ có khả năng gây khó khăn.

Trận đấu vì thế có thể trở thành cuộc giằng co giữa một bên muốn tạo sức ép để thay đổi cục diện và một bên đang có đủ sự tự tin để bảo vệ nhịp thi đấu của mình. Orlando City cần cân bằng giữa yêu cầu tấn công và sự an toàn phía sau, còn Nashville SC phải chứng minh vị trí dẫn đầu bằng khả năng xử lý tốt những giai đoạn bị gây sức ép.

Nhận định trước trận

Nashville SC có ưu thế rõ rệt về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Chuỗi 5 trận toàn thắng giúp đội khách bước vào cuộc đối đầu với trạng thái ổn định hơn Orlando City, đội chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất.

Tuy nhiên, Orlando City có điểm tựa từ lịch sử đối đầu khi đã thắng 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Nếu tận dụng tốt sân nhà, duy trì cự ly đội hình và gây sức ép đúng thời điểm, đội chủ nhà vẫn có thể khiến Nashville SC gặp nhiều khó khăn.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Nashville SC được đánh giá cao hơn nhờ phong độ hiện tại và vị trí dẫn đầu. Orlando City sẽ cần một màn trình diễn có tính kỷ luật, đặc biệt trong khâu kiểm soát nhịp độ, nếu muốn tạo ra thế cân bằng trước đối thủ đang có chuỗi chiến thắng ấn tượng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City · 3 thắng 0 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 5 - 0 Orlando City NS Orlando City 3 - 2 Nashville SC OC Nashville SC 5 - 1 Orlando City NS Orlando City 3 - 0 Nashville SC OC Nashville SC 0 - 3 Orlando City OC

Orlando City 5 trận gần nhất T B H T B 16 Trận 5-2-9 T-H-B 27 Ghi (TB 1.7) 44 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T T T T T 16 Trận 12-3-1 T-H-B 33 Ghi (TB 2.1) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 9 DC United 16 4 7 5 -4 19 H B H H H 10 Orlando City 16 5 2 9 -17 17 B T H B T 11 Columbus Crew 16 4 4 8 -3 16 B B H T B …

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