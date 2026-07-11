TRỰC TIẾP Trực tiếp Osasuna vs Athletic Club: Osasuna ép sân, chưa có bàn thắng Osasuna tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng: Athletic Club hơn 8 bậc, 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 08/11/2026 tại Estadio El Sadar.

Osasuna 0 - 0 Athletic Club Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Jon Moncayola (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Osasuna ép sân Cầm bóng: Osasuna 45% - 56% Athletic Club, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Osasuna 49% - 51% Athletic Club, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Osasuna 54% - 46% Athletic Club, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Osasuna tiếp đón Athletic Club.

Cập nhật lúc 01:17 08/11/2026

Đội hình chính thức Osasuna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Arrasate Athletic Club Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić 13 Aitor Fernández 19 V. Rosier 24 Catena 22 F. Boyomo 23 Abel Bretones 7 Moncayola 6 Lucas Torró 16 Moi Gómez 14 Rubén García 17 A. Budimir 18 Raul Moro 1 Unai Simón 15 Hugo Rincón 3 Dani Vivian 14 Aymeric Laporte 17 Yuri 24 Beñat Gerenabarrena 28 Peio Canales 7 Álex Berenguer 23 Robert Navarro 10 Nico Williams 9 I. Williams Dự bị Osasuna 11 Kike Barja 27 Íñigo Arguibide 21 Jonathan Dubasin 26 Mauro Echegoyen 9 Raúl García 1 Sergio Herrera 8 Iker Muñoz 29 Asier Osambela 31 Rafa Fernández Athletic Club 12 Jesús Areso 34 Jesús Vizcay Hurtado 8 Oihan Sancet 16 Ruíz de Galarreta 20 Alejandro Rego 6 Beñat Prados 13 Álex Padilla 31 J. Louis-Jean 18 Mikel Jauregizar Cập nhật đội hình lúc 00:02 08/11/2026

Osasuna Thống kê Athletic Club 45% Kiểm soát bóng 56% 6 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Osasuna bước vào trận đấu với Athletic Club trong vai trò chủ nhà, nhưng đối thủ đang đứng cao hơn họ khá xa trên bảng xếp hạng. Athletic Club xếp hạng 7 với 15 điểm, trong khi Osasuna đứng thứ 15 với 11 điểm. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 00:30 ngày 08/11/2026 trên sân Estadio El Sadar.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua các con số. Athletic Club hơn Osasuna 8 bậc và 4 điểm, một khoảng cách đủ để đặt chủ nhà vào thế phải nỗ lực nhiều hơn khi tiếp khách.

Với 11 điểm ở vị trí thứ 15, Osasuna cần những kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Trận đấu này vì thế là cơ hội để họ kiểm tra khả năng cạnh tranh trước một đối thủ xếp trên.

Phong độ trái chiều

Phong độ gần đây của hai đội đang đi theo hai hướng khác nhau. Osasuna thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, với kết quả xen kẽ giữa thua và thắng, trong đó trận mới nhất là một thất bại. Chuỗi thắng thua đan xen cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định.

Ngược lại, Athletic Club đang có mạch kết quả tốt hơn hẳn. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời thắng cả ba trận mới nhất liên tiếp. Họ vì thế sẽ đến El Sadar với tâm lý hưng phấn.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về vị trí khá rõ, lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Osasuna thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Athletic Club thắng 2 trận.

Hai trận hòa cho thấy Osasuna hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, Athletic Club vẫn nhỉnh hơn một chút về số trận thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Osasuna, yếu tố lớn nhất là tận dụng lợi thế sân nhà và giữ sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Một đội đang có phong độ chập chờn sẽ cần hạn chế sai sót để không tạo điều kiện cho đối thủ đang hưng phấn.

Trong khi đó, Athletic Club muốn duy trì đà thắng lợi để củng cố vị trí thứ 7. Nếu giữ được sự ổn định như ba trận thắng gần nhất, đội khách có lợi thế tâm lý đáng kể.

Nhận định

Nhìn chung, Athletic Club được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và chuỗi ba trận thắng gần nhất. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng cùng lợi thế sân nhà vẫn giúp Osasuna có cơ sở để cạnh tranh. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, và sự bền bỉ cùng khả năng giữ nhịp độ sẽ quyết định đội nào giành lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Osasuna · 1 thắng 2 hòa Athletic Club · 2 thắng Athletic Club 1 - 0 Osasuna AC Osasuna 1 - 1 Athletic Club Hòa Athletic Club 0 - 0 Osasuna Hòa Athletic Club 2 - 3 Osasuna OSA Osasuna 1 - 2 Athletic Club AC

Osasuna 5 trận gần nhất B T B T B 11 Trận 3-2-6 T-H-B 11 Ghi (TB 1.0) 22 Thủng lưới Athletic Club 5 trận gần nhất T T T B H 10 Trận 4-3-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 11 9 0 2 +18 27 T T T T B … 6 Sevilla 12 5 3 4 -2 18 H B T B H 7 Athletic Club 10 4 3 3 +4 15 T T B H H 8 Deportivo La Coruna 11 3 5 3 +1 14 T B H B H … 14 Espanyol 11 3 2 6 -1 11 T B B H B 15 Osasuna 11 3 2 6 -11 11 B B T B H 16 Racing Santander 11 3 2 6 -14 11 B T B H B …