Trực tiếp Osasuna vs Athletic Club: Osasuna ép sân, chưa có bàn thắng

TRỰC TIẾPTrực tiếp Osasuna vs Athletic Club: Osasuna ép sân, chưa có bàn thắng
Osasuna tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng: Athletic Club hơn 8 bậc, 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 08/11/2026 tại Estadio El Sadar.
- 45'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Jon Moncayola (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 39'Osasuna ép sân
Cầm bóng: Osasuna 45% - 56% Athletic Club, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 27'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Osasuna 49% - 51% Athletic Club, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Osasuna 54% - 46% Athletic Club, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Osasuna tiếp đón Athletic Club.
Cập nhật lúc 01:17 08/11/2026
Osasuna bước vào trận đấu với Athletic Club trong vai trò chủ nhà, nhưng đối thủ đang đứng cao hơn họ khá xa trên bảng xếp hạng. Athletic Club xếp hạng 7 với 15 điểm, trong khi Osasuna đứng thứ 15 với 11 điểm. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 00:30 ngày 08/11/2026 trên sân Estadio El Sadar.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua các con số. Athletic Club hơn Osasuna 8 bậc và 4 điểm, một khoảng cách đủ để đặt chủ nhà vào thế phải nỗ lực nhiều hơn khi tiếp khách.
Với 11 điểm ở vị trí thứ 15, Osasuna cần những kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Trận đấu này vì thế là cơ hội để họ kiểm tra khả năng cạnh tranh trước một đối thủ xếp trên.
Phong độ trái chiều
Phong độ gần đây của hai đội đang đi theo hai hướng khác nhau. Osasuna thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, với kết quả xen kẽ giữa thua và thắng, trong đó trận mới nhất là một thất bại. Chuỗi thắng thua đan xen cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định.
Ngược lại, Athletic Club đang có mạch kết quả tốt hơn hẳn. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời thắng cả ba trận mới nhất liên tiếp. Họ vì thế sẽ đến El Sadar với tâm lý hưng phấn.
Thế đối đầu cân bằng
Dù chênh lệch về vị trí khá rõ, lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Osasuna thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Athletic Club thắng 2 trận.
Hai trận hòa cho thấy Osasuna hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, Athletic Club vẫn nhỉnh hơn một chút về số trận thắng.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Osasuna, yếu tố lớn nhất là tận dụng lợi thế sân nhà và giữ sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Một đội đang có phong độ chập chờn sẽ cần hạn chế sai sót để không tạo điều kiện cho đối thủ đang hưng phấn.
Trong khi đó, Athletic Club muốn duy trì đà thắng lợi để củng cố vị trí thứ 7. Nếu giữ được sự ổn định như ba trận thắng gần nhất, đội khách có lợi thế tâm lý đáng kể.
Nhận định
Nhìn chung, Athletic Club được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và chuỗi ba trận thắng gần nhất. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng cùng lợi thế sân nhà vẫn giúp Osasuna có cơ sở để cạnh tranh. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, và sự bền bỉ cùng khả năng giữ nhịp độ sẽ quyết định đội nào giành lợi thế.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)