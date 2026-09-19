Trực tiếp Osasuna vs Rayo Vallecano: Hết hiệp 1, Osasuna dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Osasuna vs Rayo Vallecano: Hết hiệp 1, Osasuna dẫn 1-0

Văn Thể19/09/2026 14:05

Cùng có 7 điểm trên bảng xếp hạng, Osasuna và Rayo Vallecano chạm trán tại El Sadar trong thế cân bằng, mở ra màn so tài đôi công kịch tính giữa hai câu lạc bộ.

Osasuna1 - 0Rayo VallecanoNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 36'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Osasuna 34% - 66% Rayo Vallecano, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Osasuna 35% - 65% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Asier Osambela (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 16'BÀN THẮNG! Osasuna (1-0)

    Phút 16': Ante Budimir (Osasuna) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Osasuna 27% - 73% Rayo Vallecano, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Osasuna tiếp đón Rayo Vallecano.

Cập nhật lúc 19:48 19/09/2026

Đội hình chính thức
Osasuna
Sơ đồ 4-5-1 · HLV Luis Miguel Ramis
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José
13
Aitor Fernández
27
Íñigo Arguibide
24
Catena
35
U. Santos
15
Diego Rico
14
Rubén García
7
Moncayola
8
Iker Muñoz
29
Asier Osambela
11
Kike Barja
17
A. Budimir
25
E. Audero
2
A. Rațiu
15
Mujaid Sadick
24
F. Lejeune
17
Adrià Pedrosa
23
Óscar Valentín
6
P. Ciss
8
Unai López
19
Jorge de Frutos
10
Sergio Camello
18
Álvaro García
Dự bị
Osasuna
30 Asier Bonel20 Del Castillo21 Jonathan Dubasin26 Mauro Echegoyen31 Rafa Fernández9 Raúl García1 Sergio Herrera18 Raul Moro6 Lucas Torró
Rayo Vallecano
1 Dani Cárdenas20 I. Balliu37 Rayane Belid36 G. Bouare4 Pedro Díaz22 Pelayo Fernández3 M. Kumbulla21 Fran Pérez14 Tsitaishvili
Cập nhật đội hình lúc 18:33 19/09/2026
OsasunaThống kêRayo Vallecano
34%
Kiểm soát bóng
66%
5
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
1
2
Phạt góc
2
8
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
0

Những cuộc đối đầu gần đây giữa Osasuna và Rayo Vallecano luôn mang đến sự hấp dẫn nhờ lối chơi cởi mở cùng tinh thần thi đấu trực diện từ hai phía. Cuộc so tài lúc 19:00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estadio El Sadar tiếp tục được chờ đợi sẽ cống hiến thế trận đôi công giàu tốc độ.

Sự cân bằng tuyệt đối trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đang bám đuổi nhau rất sát sao về mặt điểm số. Rayo Vallecano tạm thời đứng ở vị trí thứ 11 với 7 điểm, trong khi Osasuna bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 13 với cùng 7 điểm.

Khoảng cách về vị trí chỉ mang tính tạm thời khi điểm số giữa hai câu lạc bộ ngang bằng nhau. Yếu tố này biến cuộc chạm trán tại Estadio El Sadar trở thành màn đọ sức trực tiếp nhằm bứt lên trong nhóm giữa bảng xếp hạng.

Cục diện đối đầu và phong độ trái ngược

Lịch sử 5 lần so tài gần nhất ghi nhận sự cân bằng tuyệt đối giữa đôi bên. Osasuna giành 2 chiến thắng, Rayo Vallecano có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm 1 lần. Sự tương đồng về thành tích đối đầu phản ánh rõ nét tính chất khó lường mỗi khi hai câu lạc bộ gặp nhau.

Về phong độ thi đấu, đội chủ nhà Osasuna đang cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Đội bóng này vừa có 2 chiến thắng liên tiếp sau chuỗi 3 thất bại trước đó. Sự hưng phấn sau 2 trận thắng gần nhất trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng khi họ được trở về thi đấu trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Rayo Vallecano thể hiện bộ mặt thiếu ổn định trong 5 trận đấu gần đây. Đội khách xen kẽ giữa các kết quả với 1 trận hòa, 2 trận thua và 2 trận thắng. Tính thất thường này đòi hỏi Rayo Vallecano phải có sự tập trung cao độ nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước chủ nhà đang vào phom.

Thế trận hứa hẹn nhiều bàn thắng

Lối chơi không ngần ngại đẩy cao đội hình của cả Osasuna lẫn Rayo Vallecano hứa hẹn tạo nên màn đôi công nảy lửa. Việc hai bên đều có xu hướng tấn công chủ động sẽ mở ra nhiều khoảng trống cho các chân sút khai thác, mang lại trận cầu kịch tính cho người hâm mộ tại Estadio El Sadar.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Osasuna · 2 thắng1 hòaRayo Vallecano · 2 thắng
24/01/2026
Rayo Vallecano
1 - 3
Osasuna
OSA
14/09/2025
Osasuna
2 - 0
Rayo Vallecano
OSA
20/01/2025
Osasuna
1 - 1
Rayo Vallecano
Hòa
17/09/2024
Rayo Vallecano
3 - 1
Osasuna
RV
20/04/2024
Rayo Vallecano
2 - 1
Osasuna
RV
Osasuna
5 trận gần nhất
BBBTT
6
Trận
2-1-3
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
12
Thủng lưới
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
TBTBH
6
Trận
2-1-3
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona6600+2218TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
10Racing Santander6213-57BTBTB
11Rayo Vallecano6213-57TBTBH
12Real Sociedad6213-57BTHTB
13Osasuna6213-77BBBTT
14Villarreal6123-15TBBBH
Tình hình lực lượng
Osasuna
M. Gomez (Hamstring Injury)
J. Herrando (Muscle Injury)
A. Oroz (Muscle Injury)
V. Rosier (Hamstring Injury)
M. Gomez (Hamstring Injury)
J. Herrando (Muscle Injury)
A. Oroz (Muscle Injury)
V. Rosier (Hamstring Injury)
Rayo Vallecano
A. Batalla (Broken calfbone)
I. Palazon (Muscle Injury)
Luiz Felipe (Hamstring Injury)
R. Nteka (Muscle Injury)
J. Vertrouwd (Muscle Injury)
A. Batalla (Broken calfbone)
I. Palazon (Muscle Injury)
Luiz Felipe (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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