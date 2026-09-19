Trực tiếp Osasuna vs Rayo Vallecano: Hết hiệp 1, Osasuna dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Osasuna vs Rayo Vallecano: Hết hiệp 1, Osasuna dẫn 1-0
Cùng có 7 điểm trên bảng xếp hạng, Osasuna và Rayo Vallecano chạm trán tại El Sadar trong thế cân bằng, mở ra màn so tài đôi công kịch tính giữa hai câu lạc bộ.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 36'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Osasuna 34% - 66% Rayo Vallecano, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 24'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Osasuna 35% - 65% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 24'Thẻ vàng
Phút 24': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).
- 21'Thẻ vàng
Phút 21': Asier Osambela (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 16'BÀN THẮNG! Osasuna (1-0)
Phút 16': Ante Budimir (Osasuna) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Osasuna 27% - 73% Rayo Vallecano, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Osasuna tiếp đón Rayo Vallecano.
Cập nhật lúc 19:48 19/09/2026
Những cuộc đối đầu gần đây giữa Osasuna và Rayo Vallecano luôn mang đến sự hấp dẫn nhờ lối chơi cởi mở cùng tinh thần thi đấu trực diện từ hai phía. Cuộc so tài lúc 19:00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estadio El Sadar tiếp tục được chờ đợi sẽ cống hiến thế trận đôi công giàu tốc độ.
Sự cân bằng tuyệt đối trên bảng xếp hạng
Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đang bám đuổi nhau rất sát sao về mặt điểm số. Rayo Vallecano tạm thời đứng ở vị trí thứ 11 với 7 điểm, trong khi Osasuna bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 13 với cùng 7 điểm.
Khoảng cách về vị trí chỉ mang tính tạm thời khi điểm số giữa hai câu lạc bộ ngang bằng nhau. Yếu tố này biến cuộc chạm trán tại Estadio El Sadar trở thành màn đọ sức trực tiếp nhằm bứt lên trong nhóm giữa bảng xếp hạng.
Cục diện đối đầu và phong độ trái ngược
Lịch sử 5 lần so tài gần nhất ghi nhận sự cân bằng tuyệt đối giữa đôi bên. Osasuna giành 2 chiến thắng, Rayo Vallecano có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm 1 lần. Sự tương đồng về thành tích đối đầu phản ánh rõ nét tính chất khó lường mỗi khi hai câu lạc bộ gặp nhau.
Về phong độ thi đấu, đội chủ nhà Osasuna đang cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Đội bóng này vừa có 2 chiến thắng liên tiếp sau chuỗi 3 thất bại trước đó. Sự hưng phấn sau 2 trận thắng gần nhất trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng khi họ được trở về thi đấu trên sân nhà.
Ở chiều ngược lại, Rayo Vallecano thể hiện bộ mặt thiếu ổn định trong 5 trận đấu gần đây. Đội khách xen kẽ giữa các kết quả với 1 trận hòa, 2 trận thua và 2 trận thắng. Tính thất thường này đòi hỏi Rayo Vallecano phải có sự tập trung cao độ nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước chủ nhà đang vào phom.
Thế trận hứa hẹn nhiều bàn thắng
Lối chơi không ngần ngại đẩy cao đội hình của cả Osasuna lẫn Rayo Vallecano hứa hẹn tạo nên màn đôi công nảy lửa. Việc hai bên đều có xu hướng tấn công chủ động sẽ mở ra nhiều khoảng trống cho các chân sút khai thác, mang lại trận cầu kịch tính cho người hâm mộ tại Estadio El Sadar.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)