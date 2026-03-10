TRỰC TIẾP Trực tiếp Oxford City vs Enfield Town: Oxford City nới rộng cách biệt 5-1 Oxford City chạm trán Enfield Town lúc 21h00 ngày 03/10/2026 trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều duy trì mạch chiến thắng ấn tượng ở các lần ra sân gần đây.

Oxford City 5 - 1 Enfield Town Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Oxford City 5 - 1 Enfield Town.

70' BÀN THẮNG! Oxford City (5-1) Phút 70': B. Bateman (Oxford City) lập công. Tỷ số: 5 - 1.

53' BÀN THẮNG! Oxford City (4-1) Phút 53': S. Pollock (Oxford City) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

48' BÀN THẮNG! Oxford City (3-1) Phút 48': L. Francillette (Oxford City) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

39' Hỏng phạt đền Phút 39': T. Marsh (Oxford City) sút hỏng phạt đền.

34' BÀN THẮNG! Enfield Town (2-1) Phút 34': S. Youngs (Enfield Town) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

16' BÀN THẮNG! Oxford City (2-0) Phút 16': J. Ashby (Oxford City) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

10' BÀN THẮNG! Oxford City (1-0) Phút 10': S. Pollock (Oxford City) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Oxford City tiếp đón Enfield Town.

Cập nhật lúc 22:50 03/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Oxford City và Enfield Town diễn ra vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 thu hút nhiều sự quan tâm khi cả hai bên đều đang có phong độ rất tích cực. Những kết quả thuận lợi liên tiếp thời gian qua giúp hai đội bóng bước vào màn so tài với sự tự tin cao độ.

Phong độ thăng hoa trước giờ chạm trán

Bên phía Oxford City, đội bóng đã có được niềm vui trọn vẹn với chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Thắng lợi này tạo đà tâm lý hứng khởi và củng cố vững chắc sự tự tin cho các cầu thủ trước thềm trận đấu tới trên sân nhà.

Lối chơi ổn định cùng tinh thần hưng phấn là điểm tựa lớn để Oxford City tiếp tục hướng tới màn trình diễn tích cực nhằm kéo dài cảm giác chiến thắng.

Enfield Town và chuỗi trận đầy hưng phấn

Ở phần sân đối diện, Enfield Town thậm chí còn thể hiện phong độ ấn tượng hơn. Đội khách đang sở hữu mạch hai chiến thắng liên tiếp trong các lần ra quân vừa qua, cho thấy khả năng duy trì phong độ rất tốt của toàn đội.

Việc cả hai đại diện đều ca khúc khải hoàn ở những lần xuất quân gần nhất hứa hẹn tạo nên một thế trận so tài hấp dẫn. Khi hai đối thủ đều đang nắm giữ phong độ cao, cuộc chạm trán sắp tới sẽ là thử thách thực sự cho quyết tâm duy trì đà hưng phấn của mỗi bên.

Oxford City 5 trận gần nhất H T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Enfield Town 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 1 Thủng lưới