TRỰC TIẾP Trực tiếp Oxford United vs Stevenage: Đội hình xuất phát Đây là trận chung kết, đội thắng sẽ lên ngôi vô địch. Oxford United tiếp Stevenage lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Kassam Stadium trong thế loại trực tiếp.

Oxford United vs Stevenage SẮP BẮT ĐẦU • 22:00 22:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Oxford United và Stevenage đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:32 07/11/2026

Đội hình chính thức Oxford United Sơ đồ · HLV A. Ramsey Stevenage Sơ đồ · HLV A. Revell 44 H. Bradney 13 S. Eastwood 27 L. Snowden 32 L. Sibley 19 O'Donkor 57 M. Missanga 20 L. Lynch 2 S. Long 22 G. Leigh 46 Aaron lacey 25 J. Golding 27 B. Broggio 16 K. Casey 14 S. Earley 44 P. Patterson 1 T. Setford 8 D. Phillips 5 C. Piergianni 18 O. Sanderson 23 L. Thompson 15 T. Vancooten 19 T. Turhan Dự bị Stevenage 20 C. Campbell 9 J. Magennis 25 Wanya Marçal 28 M. Mellon 24 M. Smith 7 T. Taylor 39 Alfie Thornett 36 M. Woodford 37 Elijah Saji Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Đây là trận chung kết: thắng là vô địch, thua là trắng tay. Oxford United và Stevenage gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Kassam Stadium. Ở thể thức loại trực tiếp, không còn bảng điểm hay cơ hội gỡ gạc, nên mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá bằng cả danh hiệu.

Một trận đấu không có đường lui

Chung kết luôn mang áp lực khác với những vòng đấu thông thường. Cả hai đội đều biết chỉ có một kết cục dành cho người thắng cuộc, và người thua sẽ phải rời đi tay trắng. Vì vậy, bản lĩnh và khả năng giữ bình tĩnh trong từng tình huống thường quan trọng không kém chất lượng chuyên môn.

Oxford United có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Kassam Stadium. Trong một trận quyết định, sự cổ vũ của khán giả có thể tiếp thêm năng lượng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, nó cũng có thể trở thành gánh nặng nếu trận đấu không diễn ra thuận lợi từ sớm.

Phong độ: Oxford United ổn định hơn

Oxford United bước vào trận chung kết với phong độ rất đáng tin cậy. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội đang giữ được nhịp độ tốt đúng thời điểm quan trọng.

Ngược lại, Stevenage có chuỗi kết quả thất thường hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với tỷ lệ hòa, trước đó là một trận thua, rồi một trận thắng, một trận thua và một trận thắng. Chuỗi kết quả xen kẽ này cho thấy Stevenage chưa duy trì được sự liên tục, dù vẫn có những thời điểm cho thấy khả năng giành chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Oxford United

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Oxford United thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Stevenage thắng 1 trận. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ nhà. Họ từng nhiều lần tìm được cách vượt qua đối thủ này.

Dù vậy, Stevenage cũng đã chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Một chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất là minh chứng rằng đội khách hoàn toàn có thể làm khó Oxford United khi tìm đúng cách chơi. Trong một trận chung kết, quá khứ chỉ có giá trị tham khảo, còn diễn biến trên sân mới quyết định tất cả.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ đang lên, Oxford United nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu để tận dụng lợi thế sân nhà. Một bàn thắng sớm sẽ giúp họ giảm bớt áp lực và buộc đối thủ phải thay đổi cách tiếp cận.

Đối với Stevenage, bài toán nằm ở sự kiên nhẫn và tính ổn định. Đội cần hạn chế sai sót trong giai đoạn đầu để giữ trận đấu trong tầm kiểm soát, sau đó chờ cơ hội tạo bất ngờ. Chuỗi phong độ chập chờn đòi hỏi họ phải thể hiện sự tập trung cao hơn so với những trận gần đây.

Nhận định

Xét về phong độ và thành tích đối đầu, Oxford United đang nhỉnh hơn ở hầu hết các khía cạnh. Việc được đá trên sân nhà càng củng cố lợi thế này. Tuy nhiên, chung kết là loại trận đấu mà mọi con số có thể bị đảo lộn chỉ bằng một khoảnh khắc. Stevenage vẫn có đủ lý do để tin rằng họ có thể tạo nên bất ngờ ngay tại Kassam Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Oxford United · 3 thắng 1 hòa Stevenage · 1 thắng Stevenage 1 - 2 Oxford United OU Oxford United 1 - 1 Stevenage Hòa Stevenage 1 - 3 Oxford United OU Oxford United 1 - 2 Stevenage STE Stevenage 2 - 6 Oxford United OU

Oxford United 5 trận gần nhất T H T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Stevenage 5 trận gần nhất H B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới