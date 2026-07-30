Trực tiếp Pafos FC vs Hajduk Split: Pafos FC ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Pafos FC vs Hajduk Split: Pafos FC ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể30/07/2026 19:06

Pafos FC đối đầu Hajduk Split tại UEFA Europa League trong bối cảnh lịch sử gặp nhau đang nghiêng về đội bóng Croatia sau lần chạm trán gần nhất.

Pafos FC0 - 0Hajduk SplitHiệp 1 — phút 35'
  • 35'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 25'Pafos FC ép sân

    Cầm bóng: Pafos FC 60 - 40 Hajduk Split, dứt điểm 5 - 1, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

  • 13'Pafos FC ép sân

    Cầm bóng: Pafos FC 61 - 39 Hajduk Split, dứt điểm 3 - 1, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

  • 12'Thẻ vàng

    Phút 12': David Goldar  () nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Pafos FC tiếp đón Hajduk Split.

Cập nhật lúc 00:35 31/07/2026

Đội hình chính thức
Pafos FC
Sơ đồ 4-3-3
Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1
99
Radoslaw Majecki
7
Bruno
5
David Goldar
4
David Luiz
14
Nikolas Ioannou
8
Domingos Quina
26
Ivan Šunjić
6
Guga
20
Biel
18
Lelê
11
Jajá
33
Toni Silic
22
Mathieu Acapandié
15
Dario Maresic
5
Alec Van Hoorenbeeck
32
Simun Hrgovic
21
Rokas Pukstas
4
Adrion Pajaziti
26
Adam Guram
9
Dalisson de Almeida
17
Dario Melnjak
11
Michele Sego
Dự bị
Pafos FC
3 Samy Mmaee12 Ken Sema30 Vlad Dragomir42 Georgios Michael47 Murad Mammadov50 Alexandre Brito71 Michalis Papastylianou72 Kosmas Ioannou77 João Correia
Hajduk Split
1 Ivica Ivusic7 Abdoulie Sanyang8 Niko Sigur10 Marko Livaja14 Ron Raci16 Andjelo Sutalo19 Etnik Brruti20 Alberto del Moral36 Marino Skelin
Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026
Pafos FCThống kêHajduk Split
60%
Kiểm soát bóng
40%
5
Dứt điểm
1
1
Phạt góc
0
3
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0

Pafos FC sẽ đối đầu Hajduk Split tại UEFA Europa League trên sân Alphamega Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc so tài mà Hajduk Split có lợi thế tâm lý từ kết quả đối đầu gần nhất, trong khi những dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Hajduk Split

Pafos FC và Hajduk Split mới được ghi nhận gặp nhau một lần gần nhất. Ở lần đối đầu đó, Pafos FC không giành chiến thắng hay trận hòa, còn Hajduk Split là đội giành phần thắng.

Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán là cơ sở hạn chế để đánh giá toàn diện tương quan giữa hai đội. Thông tin này có thể tạo thêm sự tự tin cho Hajduk Split, nhưng không đủ để khẳng định diễn biến của trận đấu sắp tới.

Những yếu tố chưa thể kết luận

Dữ liệu hiện có không bao gồm thành tích của hai đội trong các trận gần đây, vị trí tại giải đấu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa có cơ sở để nhận định cụ thể về phong độ hiện tại, khả năng tổ chức lối chơi hay mức độ sẵn sàng của từng bên.

Điều này cũng khiến việc dự đoán cách tiếp cận chiến thuật cần được thực hiện thận trọng. Những lựa chọn về sơ đồ, cách triển khai bóng và phương án phòng ngự chỉ có thể được đánh giá rõ hơn khi đội hình xuất phát được xác định.

Điểm then chốt tại Alphamega Stadium

Trong bối cảnh lịch sử đối đầu chỉ có một trận, khả năng kiểm soát tâm lý và xử lý các thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Pafos FC có lợi thế sân Alphamega Stadium, còn Hajduk Split bước vào trận đấu với nền tảng thuận lợi hơn từ lần gặp gần nhất.

Nhìn chung, Hajduk Split đang nắm ưu thế đối đầu, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá chênh lệch thực lực hoặc đưa ra dự đoán về tỷ số. Trận đấu được chờ đợi sẽ cho thấy liệu Pafos FC có thể tận dụng sân nhà để thay đổi xu hướng đối đầu hay Hajduk Split tiếp tục duy trì lợi thế trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Pafos FC · 0 thắng0 hòaHajduk Split · 1 thắng
24/07/2026
Hajduk Split
2 - 0
Pafos FC
HS
Pafos FC
5 trận gần nhất
BBBHT
Hajduk Split
5 trận gần nhất
TBTTT
Tình hình lực lượng
Pafos FC
David Goldar (Unknown Injury)
Charalampos Kyriakidis (Arm Injury)
Hajduk Split
Roko Brajkovic (Cruciate Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Pafos FC vs Hajduk Split: Pafos FC ép sân, chưa có bàn thắng
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