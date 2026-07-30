TRỰC TIẾP Trực tiếp Pafos vs HNK Hajduk Split: Hiệp 2 bắt đầu, Pafos dẫn 1-0 Pafos bước vào trận đấu với bất lợi về phong độ, trong khi HNK Hajduk Split nhỉnh hơn sau chuỗi kết quả tích cực và từng thắng lần đối đầu gần nhất

Pafos 1 - 0 HNK Hajduk Split Hiệp 2 — phút 66' 66' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Pafos 1 - 0 HNK Hajduk Split.

66' Pafos ép sân Cầm bóng: Pafos 71% - 29% HNK Hajduk Split, phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 9.

64' Thay người Phút 64' (HNK Hajduk Split): M. Livaja vào sân thay S. Hrgovic.

64' Thay người Phút 64' (HNK Hajduk Split): N. Sigur vào sân thay M. Acapandie.

53' Thay người Phút 53' (HNK Hajduk Split): A. Sanyang vào sân thay A. Guram.

52' Pafos ép sân Cầm bóng: Pafos 71% - 29% HNK Hajduk Split, phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 6.

50' Thẻ vàng Phút 50': A. Pajaziti (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Roughing).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Guga (Pafos) nhận thẻ vàng (Elbowing).

45+2' Thay người Phút 45+2' (Pafos): V. Dragomir vào sân thay Jaja.

40' BÀN THẮNG! Pafos (1-0) Phút 40': Guga (Pafos) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pafos 0% - 0% HNK Hajduk Split, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 2.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pafos 0% - 0% HNK Hajduk Split, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pafos 0% - 0% HNK Hajduk Split, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

12' Thẻ vàng Phút 12': D. Goldar (Pafos) nhận thẻ vàng (Tripping).

0' Trận đấu bắt đầu Pafos tiếp đón HNK Hajduk Split.

Cập nhật lúc 01:27 31/07/2026

Đội hình chính thức Pafos Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Celades HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia 99 Radosław Majecki 7 Bruno 5 David Goldar 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 8 Domingos Quina 26 Ivan Šunjić 6 Gonçalo Rodrigues 20 Biel 18 Lelê 11 Jajá 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 15 Dario Marešić 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Šimun Hrgović 21 Rokas Pukštas 4 Adrion Pajaziti 26 Adam Huram 9 Dalisson de Almeida 17 Dario Melnjak 11 Michele Šego Dự bị Pafos 71 Michalis Papastylianou 82 Petros Petrou 3 Samy Mmaee 72 Kosmas Ioannou 30 Vlad Dragomir 42 Georgios Michael 50 Alexandre Brito 80 Christos Efzona 77 João Correia HNK Hajduk Split 1 Ivica Ivušić 44 Dante Stipica 8 Niko Sigur 14 Ron Raçi 36 Marino Skelin 38 Luka Hodak 7 Abdoulie Sanyang Bamba 16 Anđelo Šutalo 19 Etnik Brruti Cập nhật đội hình lúc 23:32 30/07/2026

Pafos Thống kê HNK Hajduk Split 71% Kiểm soát bóng 29% 2 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 10 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Pafos đối đầu HNK Hajduk Split tại UEFA Europa League vào lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân Alphamega Stadium. Đây là cuộc đấu mà sự khác biệt về phong độ gần đây và kết quả đối đầu có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đến cách hai đội nhập cuộc.

Pafos cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Pafos chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là thất bại. Vì vậy, ưu tiên đầu tiên của đội chủ nhà sẽ là kiểm soát tốt những phút đầu, hạn chế sai sót không cần thiết và duy trì sự chắc chắn trước khi tìm cách đẩy cao đội hình.

Trên sân nhà, Pafos cần biến Alphamega Stadium thành điểm tựa về tinh thần. Tuy nhiên, đội bóng này không nên quá nóng vội trước một đối thủ đang có nhịp thi đấu ổn định hơn. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, bảo vệ khu vực trung lộ và chuyển trạng thái nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Pafos.

HNK Hajduk Split có nền tảng phong độ tốt hơn

HNK Hajduk Split đang sở hữu chuỗi ba trận gần nhất gồm hai chiến thắng và một thất bại. Thành tích này không hoàn toàn tuyệt đối, nhưng vẫn cho thấy đội khách có khả năng tìm kiếm kết quả tích cực thường xuyên hơn Pafos trong giai đoạn hiện tại.

Với nền tảng đó, HNK Hajduk Split có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn. Đội khách nhiều khả năng sẽ cố gắng duy trì sức ép có kiểm soát, tận dụng những khoảng trống khi Pafos phải dâng cao và ưu tiên sự cân bằng thay vì đẩy trận đấu vào thế giằng co thiếu kiểm soát.

Đối đầu nghiêng về HNK Hajduk Split

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Pafos không giành chiến thắng hay kết quả hòa, trong khi HNK Hajduk Split là đội giành phần thắng. Dù dữ liệu đối đầu chỉ gồm một trận, kết quả này vẫn đem lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách trước lần gặp lại tại Alphamega Stadium.

Ngược lại, Pafos có cơ hội thay đổi xu hướng đó nếu chơi kiên nhẫn và không để kết quả trước đây chi phối cách tiếp cận trận đấu. Một màn trình diễn chặt chẽ trong phòng ngự sẽ giúp đội chủ nhà giảm sức ép, đồng thời tạo điều kiện để các đợt phản công trở nên hiệu quả hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Pafos, bài toán lớn nhất là cân bằng giữa nhu cầu tìm kiếm bàn thắng và yêu cầu không để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ. Đội chủ nhà cần tránh dâng đội hình đồng loạt, bởi điều đó có thể trao cho HNK Hajduk Split cơ hội khai thác các tình huống chuyển trạng thái.

HNK Hajduk Split có thể tập trung vào việc kéo giãn hệ thống phòng ngự của Pafos bằng những pha luân chuyển bóng kiên nhẫn. Nếu đội khách duy trì được cự ly hợp lý và tận dụng tốt các thời điểm Pafos mất bóng, lợi thế về phong độ sẽ có thêm cơ hội được thể hiện trên sân.

Do nguồn dữ liệu không cung cấp thông tin về cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, chưa thể đánh giá cụ thể ảnh hưởng của nhân sự đến chiến thuật hai bên. Vì vậy, khả năng thích nghi trong trận và cách mỗi đội xử lý áp lực sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Nhận định trận đấu

Pafos có lợi thế sân nhà nhưng đang chịu sức ép sau thất bại gần nhất, trong khi HNK Hajduk Split bước vào trận đấu với chuỗi kết quả tích cực hơn và ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Cục diện vì thế có thể phụ thuộc vào việc Pafos có giữ được sự bình tĩnh hay không, cũng như khả năng đội khách kiểm soát nhịp độ.

Nhìn chung, HNK Hajduk Split đang có nhiều cơ sở thuận lợi hơn về phong độ và tâm lý. Tuy nhiên, Pafos vẫn có thể tạo ra thế trận cân bằng nếu phòng ngự kín kẽ, tận dụng tốt sân nhà và không để đối thủ dễ dàng phát huy khả năng chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pafos · 0 thắng 0 hòa HNK Hajduk Split · 1 thắng HNK Hajduk Split 2 - 0 Pafos HHS

Pafos 5 trận gần nhất B B B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T B T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới