Trực tiếp Paide vs Hegelmann Litauen: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Paide vs Hegelmann Litauen: Đội hình xuất phát

Văn Thể16/07/2026 18:47

Paide chạm trán Hegelmann Litauen tại UEFA Europa Conference League lúc 23h ngày 16/07/2026 trên sân Paide linnastaadion.

PaidevsHegelmann LitauenSẮP BẮT ĐẦU • 23:00
  • 23:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Paide và Hegelmann Litauen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:00.

Cập nhật lúc 22:30 16/07/2026

Đội hình chính thức
Paide
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink
Hegelmann Litauen
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Mikel Aramburu Erneta
99
Ebrima Jarju
7
Edgar Tur
27
Nikita Baranov
3
Victor Hugo
4
Pedro Andrade Drozina
10
Martin Miller
28
Oskar Hoim
11
Pa Modou Sohna
77
Daniel Luts
30
Abdourahman Badamosi
24
Romet Nigula
31
Rokas Bagdonavičius
26
Domas Slendzoka
18
Rimvydas Sadauskas
30
Barry Isaac
37
Vedad Radonja
21
Esmilis Kausinis
8
Vilius Armanavičius
16
Matijus Remeikis
7
Carlos Duke
11
Abdel Kader Njoya
77
Wesley
Dự bị
Paide
12 Marko Meerits56 Mattias Sapp2 Michael Lilander6 Daniel Cabral8 Henrik Ojamaa14 Momodou Jobarteh16 Aleksandr Šurõgin17 Pa Abdou Cham19 Siim Luts
Hegelmann Litauen
1 Lukas Paukštė80 Lukas Kolendo5 Ángel Puerto24 Rokas Sinkevičius6 Abdoul Harouna9 Donatas Kazlauskas10 Samuel Oum Gouet19 Dominykas Pašilys45 Artem Shchedryi
Cập nhật đội hình lúc 22:30 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Paide sẽ đối đầu Hegelmann Litauen trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 16/07/2026 tại sân Paide linnastaadion.

Đây là cuộc so tài chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu hoặc tình hình lực lượng của hai đội. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được sử dụng để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan trước giờ bóng lăn.

Nhận định trước trận

Với thông tin hiện có, điểm xác định rõ nhất là Paide có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Hegelmann Litauen tại Paide linnastaadion. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm không đủ để kết luận về thế trận hoặc khả năng kiểm soát trận đấu của mỗi bên.

Bên cạnh đó, dữ liệu chưa cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Do đó, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động tấn công, lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hoặc tạo ra khác biệt ở những khu vực then chốt trên sân.

Đánh giá chung

Paide vs Hegelmann Litauen là trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League, được tổ chức tại Paide linnastaadion lúc 23h ngày 16/07/2026. Khi chưa có thêm các chỉ số về phong độ, lực lượng và đối đầu, kết quả trận đấu vẫn khó dự báo theo hướng cụ thể.

Nhìn chung, cuộc so tài sẽ cần được đánh giá dựa trên diễn biến thực tế, đặc biệt là cách hai đội triển khai bóng và điều chỉnh chiến thuật trong trận.

Paide
5 trận gần nhất
HTHTT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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