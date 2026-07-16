TRỰC TIẾP Trực tiếp Paide vs Hegelmann Litauen: Trận đấu đang diễn ra Paide chạm trán Hegelmann Litauen tại UEFA Europa Conference League lúc 23h ngày 16/07/2026 trên sân Paide linnastaadion.

Paide 0 - 0 Hegelmann Litauen Hiệp 1 — phút 17' 17' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Paide tiếp đón Hegelmann Litauen.

Cập nhật lúc 23:18 16/07/2026

Đội hình chính thức Paide Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink Hegelmann Litauen Sơ đồ 4-4-2 · HLV Mikel Aramburu Erneta 99 Ebrima Jarju 7 Edgar Tur 27 Nikita Baranov 3 Victor Hugo 4 Pedro Andrade Drozina 10 Martin Miller 28 Oskar Hoim 11 Pa Modou Sohna 77 Daniel Luts 30 Abdourahman Badamosi 24 Romet Nigula 31 Rokas Bagdonavičius 26 Domas Slendzoka 18 Rimvydas Sadauskas 30 Barry Isaac 37 Vedad Radonja 21 Esmilis Kausinis 8 Vilius Armanavičius 16 Matijus Remeikis 7 Carlos Duke 11 Abdel Kader Njoya 77 Wesley Dự bị Paide 12 Marko Meerits 56 Mattias Sapp 2 Michael Lilander 6 Daniel Cabral 8 Henrik Ojamaa 14 Momodou Jobarteh 16 Aleksandr Šurõgin 17 Pa Abdou Cham 19 Siim Luts Hegelmann Litauen 1 Lukas Paukštė 80 Lukas Kolendo 5 Ángel Puerto 24 Rokas Sinkevičius 6 Abdoul Harouna 9 Donatas Kazlauskas 10 Samuel Oum Gouet 19 Dominykas Pašilys 45 Artem Shchedryi Cập nhật đội hình lúc 22:30 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Paide sẽ đối đầu Hegelmann Litauen trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 16/07/2026 tại sân Paide linnastaadion.

Đây là cuộc so tài chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu hoặc tình hình lực lượng của hai đội. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được sử dụng để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan trước giờ bóng lăn.

Nhận định trước trận

Với thông tin hiện có, điểm xác định rõ nhất là Paide có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Hegelmann Litauen tại Paide linnastaadion. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm không đủ để kết luận về thế trận hoặc khả năng kiểm soát trận đấu của mỗi bên.

Bên cạnh đó, dữ liệu chưa cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Do đó, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động tấn công, lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hoặc tạo ra khác biệt ở những khu vực then chốt trên sân.

Đánh giá chung

Paide vs Hegelmann Litauen là trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League, được tổ chức tại Paide linnastaadion lúc 23h ngày 16/07/2026. Khi chưa có thêm các chỉ số về phong độ, lực lượng và đối đầu, kết quả trận đấu vẫn khó dự báo theo hướng cụ thể.

Nhìn chung, cuộc so tài sẽ cần được đánh giá dựa trên diễn biến thực tế, đặc biệt là cách hai đội triển khai bóng và điều chỉnh chiến thuật trong trận.

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