Trực tiếp Pakhtakor vs Al-Qadisiyah FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Pakhtakor vs Al-Qadisiyah FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể12/10/2026 15:45

Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 3 với 3 điểm, trước chủ nhà Pakhtakor đang ở hạng 9. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 12/10/2026.

Pakhtakor0 - 0Al-Qadisiyah FCHiệp 1 — phút 22'
  • 22'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Pakhtakor 44% - 56% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Pakhtakor tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

Cập nhật lúc 21:07 12/10/2026

Đội hình chính thức
Pakhtakor
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kamoliddin Tadzhiev
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Brendan Rodgers
12
V. Nazarov
55
Abdumajidov
4
Zayed Tahseen
5
Pouraliganji
34
Nasrullayev
10
A. Mozgovoy
23
Abdurauf Bo'riyev
7
K. Alijonov
21
B. Resan
50
Flamarion
90
S. Chinedu
1
K. Casteels
4
Jehad Abdullatif Ahm
26
Badra Diabbate Ali
17
G. Álvarez
5
J. Weigl
14
T. Reijnders
8
N. Nández
10
Musab Al Juwayr
22
C. Bonsu Baah
33
J. Quiñones
32
M. Retegui
Dự bị
Pakhtakor
35 S. Kuvvatov99 M. Murkaev8 D. Saitov16 Miraziz Abdukarimov20 D. Abdullayev77 O. Bozorov29 Aymen Hussein9 I. Ibragimov22 Mukhammad-Bobur Karimov
Al-Qadisiyah FC
70 S. Suleiman30 M. Sangare27 E. Houssa35 A. Al Siyahi12 Yasir Al Shahrani9 Abdullah Al Salem15 Mohammed Al Qahtani28 Ahmed Al Kassar18 Abdulmalik Al-Jaber
Cập nhật đội hình lúc 20:17 12/10/2026
PakhtakorThống kêAl-Qadisiyah FC
44%
Kiểm soát bóng
56%
1
Dứt điểm
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
1
0
Thủ môn cứu thua
0

Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đến sân của Pakhtakor. Đội khách đang đứng thứ 3 với 3 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 9 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 12/10/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium.

Al-Qadisiyah FC nhắm tới nhóm đầu bảng

Với 3 điểm, Al-Qadisiyah FC đang nằm ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vị trí này cho phép đội khách nuôi tham vọng áp sát ngôi đầu nếu tiếp tục thu về kết quả tốt.

Một chiến thắng trước Pakhtakor sẽ giúp Al-Qadisiyah FC củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu. Ngược lại, một kết quả kém khả quan có thể khiến họ chững lại trong cuộc đua phía trên.

Phong độ: hai đội cùng có chuỗi trận tích cực

Cả hai đội đều đi vào trận đấu với phong độ rất ổn định. Al-Qadisiyah FC thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất, không có trận thua nào.

Pakhtakor cũng có thành tích tương tự: thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Điều đó cho thấy chủ nhà không hề yếu thế về mặt tinh thần, dù đang đứng thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Pakhtakor đang xếp hạng 9 với 1 điểm. Chuỗi trận không thua gần đây là nền tảng để đội chủ nhà tìm cách cải thiện vị trí của mình.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 2 điểm. Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của cả hai.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai cùng có phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội. Pakhtakor có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Họ sẽ muốn biến chuỗi trận không thua thành điểm số cụ thể trên bảng xếp hạng.

Al-Qadisiyah FC đến với tâm thế của đội đứng thứ 3, có động lực lớn để giành trọn điểm. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu sẽ là yếu tố giúp họ giữ vững mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Nhận định

Hai đội có phong độ gần đây ngang nhau, nhưng Al-Qadisiyah FC đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng và có mục tiêu rõ ràng hơn. Pakhtakor lại có lợi thế sân nhà cùng chuỗi trận không thua để tạo ra thách thức thực sự.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng, nơi sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt kết quả. Al-Qadisiyah FC có nhỉnh hơn về vị trí, nhưng Pakhtakor đủ sức gây khó khăn cho đối thủ.

Pakhtakor
5 trận gần nhất
TTHTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
TTHTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain1100+43T
2Esteghlal FC1100+33T
3Al-Qadisiyah FC1100+13T
4Al-Hilal Saudi FC1100+13T
8Al Shamal101001H
9Pakhtakor101001HT
10Al-Ahli Jeddah101001H

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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